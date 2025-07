Etihad Airways prende in consegna il suo primo Airbus A321LR

Etihad Airways ha ricevuto il suo primo Airbus A321LR dopo la cerimonia odierna presso lo stabilimento Airbus di Finkenwerder, segnando una pietra miliare nella strategia di espansione della flotta della compagnia aerea.

“L’aeromobile porta l’esperienza widebody distintiva di Etihad sulle rotte a corto e medio raggio, con cabine premium solitamente presenti solo sui voli a lungo raggio. Questo è il primo dei 30 A321LR che entreranno a far parte della flotta di Etihad“, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Oggi segna un momento straordinario per Etihad: diamo il benvenuto a un aereo che rivoluziona tutto ciò che pensavamo possibile su un single-aisle plane. L’A321LR ci consente di servire più destinazioni con la stessa esperienza premium che i nostri ospiti si aspettano in tutte le cabine, incarnando perfettamente il nostro impegno nel offrire lusso a ogni altitudine”.

“L’A321LR presenta una configurazione a tre cabine, tra cui le prime narrowbody First Suites di Etihad: spazi privati e chiusi con porte scorrevoli, fully-flat beds e tocchi di design personalizzati, normalmente riservati alle long-haul widebody operations. Ogni First Suite con vista finestrino è dotata di un ampio schermo 4K da 20 pollici, Bluetooth pairing, wireless charging e spazio aggiuntivo per un accompagnatore.

La cabina Business da 14 posti dell’aeromobile presenta widebody-style seats con disposizione a spina di pesce 1 a 1, garantendo a ogni passeggero l’accesso diretto al corridoio e la vista sui finestrini. Ogni posto in Business include uno schermo 4K da 17,3 pollici, Bluetooth headphone pairing, wireless charging.

In Economy, 144 posti dal design curato offrono ampio spazio e comfort, garantendo un’esperienza di viaggio di livello superiore per i single-aisle travel. I passeggeri possono usufruire di schermi touchscreen 4K da 13,3 pollici, ricarica USB e connettività Bluetooth. Questi seatback screens riportano contenuti premium per i narrowbody travel, con oltre mille ore di film, spettacoli e giochi.

Inoltre, la cabina è dotata di vani portaoggetti più grandi, che offrono uno spazio per i bagagli significativamente maggiore rispetto ai tradizionali narrowbody aircraft”, prosegue Etihad.

Benoît de Saint-Exupéry, Airbus Executive Vice President Sales of the Commercial Aircraft Business, ha commentato: “La consegna del primo Airbus A321LR di Etihad è un forte simbolo di innovazione e partnership, che rafforza il duraturo rapporto tra Airbus e gli Emirati Arabi Uniti. Questo aeromobile stabilisce un nuovo standard di comfort nella single-aisle category e apre la strada a una maggiore connettività, con l’espansione delle operazioni di Etihad dal suo hub di Abu Dhabi”.

“Una caratteristica distintiva dell’A321LR di Etihad è il Wi-Fi ad alta velocità, basato sull’avanzata tecnologia Viasat, che offre velocità fino a centinaia di Mbps. I passeggeri possono godere di streaming, giochi e navigazione senza interruzioni durante tutto il viaggio. Questa connettività gate-to-gate, ove consentita, garantisce agli ospiti la massima produttività e intrattenimento, sia che volino per lavoro che per piacere. Il servizio Wi-Fi sulle rotte asiatiche è in fase di implementazione progressiva e sarà disponibile da settembre 2025.

L’A321LR supporta lo straordinario slancio di espansione di Etihad, che ha lanciato o annunciato 27 nuove rotte in un solo anno, nell’ambito della sua ambiziosa strategia di crescita. L’aeromobile entrerà in servizio commerciale il 1° agosto 2025, inizialmente operando tra Abu Dhabi e Phuket, per poi servire destinazioni come Algeri, Bangkok, Chiang Mai, Copenaghen, Düsseldorf, Calcutta, Krabi, Cracovia, Medan, Milano, Parigi, Phnom Penh, Phuket, Tunisi e Zurigo.

La consegna dell’A321LR supporta la Journey 2030 vision di Etihad, rafforzando la posizione di Abu Dhabi come hub aeronautico leader a livello globale. Nel corso del 2025 saranno consegnati altri nove aeromobili A321LR, a supporto degli ambiziosi piani di crescita di Etihad. La compagnia aerea punta a trasportare 38 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030″, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)