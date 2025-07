Tecnam consegna due P2012 Sentinel SMP a Air Data Solutions

Tecnam ha annunciato la consegna di due Tecnam P2012 Sentinel Special Missions Platforms (SMP) ad Air Data Solutions, LLC, leader nei servizi di imaging aereo, mappatura e dati geospaziali, segnando il primo acquisto di questo tipo da parte di un’azienda privata negli Stati Uniti.

“L’aggiunta del Tecnam P2012 Sentinel offre una piattaforma versatile e robusta, pensata per missioni geospaziali sofisticate. Dotato di una cabina spaziosa e configurabile, doppie porte per telecamere di grandi dimensioni e alimentazione dedicata per i sensori, il velivolo è ideale per l’installazione di sensori all’avanguardia come LiDAR, photogrammetry cameras, gyro-stabilized systems. Il suo twin-engine design migliora la sicurezza durante le operazioni a bassa quota e in aree remote, mentre la moderna suite avionica Garmin G1000 NXi garantisce un volo di precisione e riduce il carico di lavoro del pilota”, afferma Tecnam.

“Grazie a extended range and endurance, il P2012 consente rilievi su vasta area con meno soste per il rifornimento, rendendolo una soluzione efficiente ed economica”, ha dichiarato Don Cummins, President of Air Data Solutions. “Questi velivoli offrono la flessibilità, le prestazioni e la tecnologia che i nostri clienti richiedono, mentre espandiamo le nostre capacità geospaziali e fotogrammetriche su scala globale”.

“I velivoli Tecnam P2012 Sentinel SMP sono una parte fondamentale della visione di Air Data Solutions di supportare missioni diverse, dalla mappatura su larga scala al monitoraggio ambientale, con soluzioni scalabili che si adattano alle mutevoli esigenze”, conclude Tecnam.

Francesco Sferra, P2012 & Special Mission Platform Sales and Business Development Manager, ha affermato: “Tecnam è orgogliosa di fornire soluzioni moderne, flessibili, sicure, altamente capaci e convenienti agli operatori che intendono integrare la propria flotta o sostituire le piattaforme legacy con il turbocharged piston aircraft all’avanguardia ed efficiente, il P2012 Sentinel SMP”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)