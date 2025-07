Beechcraft propone l’M-346N come ‘ready-now’ solution per l’U.S. Navy UJTS program

Textron Aviation Defense LLC, una società di Textron Inc., ha annunciato l’offerta del Beechcraft M-346N jet come “ready-now” solution per l’U.S. Navy Undergraduate Jet Training System (UJTS) program.

“La U.S. Navy ha pubblicato diverse Requests for Information relative a una prossima Request for Proposals per un nuovo velivolo per l’UJTS program.

Textron Aviation Defense e Leonardo hanno stipulato un teaming agreement per collaborare a soddisfare i requisiti della Marina per il suo nuovo jet trainer. Il Beechcraft M-346N fa parte di un collaudato integrated training system basato sul velivolo M-346 originale sviluppato da Leonardo. Oltre 100 velivoli Leonardo M-346 soddisfano già le impegnative esigenze di addestramento degli allievi piloti delle 4th and 5th generation air forces in tutto il mondo, anche presso la rinomata International Flight Training School (IFTS) italiana”, afferma Textron Aviation Defense.

“Con la nostra tradizione profondamente radicata nella forza e nell’affidabilità della produzione americana, il Beechcraft M-346N si unisce a una gamma di velivoli di cui siamo orgogliosi, costruiti su 95 anni di eccellenza aeronautica”, ha affermato Travis Tyler, president and CEO, Textron Aviation Defense. “Questo velivolo può rappresentare la pietra angolare per il futuro undergraduate jet training della Marina, combinando performance operativamente comprovate con tecnologie all’avanguardia”.

“Textron Aviation Defense, con sede a Wichita, Kansas, produce aeromobili Cessna e Beechcraft per military missions in tutto il mondo. Fin dalla Seconda Guerra Mondiale, le forze armate si sono affidate a questi brands iconici per high-performance training and tactical aircraft”, prosegue Textron Aviation Defense.

“Il Beechcraft M-346N, un twin-engine, tandem-seat aircraft con fully digital flight controls and avionics, è dotato di fly-by-wire flight control system a quadrupla ridondanza, una human-machine interface all’avanguardia con Head-Up Display and Large Area Display in ogni cockpit, hands on throttle and stick (HOTAS) controls e innovative funzionalità di sicurezza come l Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto-GCAS).

Equipaggiato con due motori turbofan Honeywell F124-GA-200, l’M-346N offre un livello di sicurezza intrinsecamente elevato insieme a performance impressionanti, tra cui una maximum cruise speed di oltre 590 nodi e un service ceiling di 45.000 piedi.

L’avanzato design aerodinamico del velivolo consente un’eccezionale manovrabilità, mentre il cockpit posteriore rialzato offre agli istruttori un’eccellente visibilità in tutte le fasi del volo. Il risultato è un velivolo da addestramento che unisce efficacemente basic instruction e l’high-performance world delle carrier-based fighter operations”, continua Textron Aviation Defense.

“L’M-346N integrated training ecosystem, validato e costantemente migliorato grazie all’esperienza operativa globale dell’M-346 integrated training system, è pronto a fornire alla Marina una soluzione completa che migliora la preparazione degli studenti e l’efficacia operativa, riducendo al contempo i costi e i rischi dell’addestramento.

Il Beechcraft M-346N sfrutta la Embedded Training System avionics suite, collaudata a livello operativo, per basic to advanced tactical training, emulando sensors, weapons and Computer Generated Forces. Ciò consente agli studenti di interagire in tempo reale attraverso una Live-Virtual-Constructive (LVC) training architecture che collega velivoli in volo (Live), simulatori (Virtual) e computer-generated friendly and adversary forces (Constructive). L’innovativo sistema offre anche un adaptive training basato sull’Intelligenza Artificiale, che analizza costantemente i dati sulle prestazioni degli studenti per personalizzare i percorsi di apprendimento.

Insieme alla sua gamma completa di high-fidelity ground-based training devices, tra cui simulators, computer training devices, mission planning / management tools e un carrier-based LVC environment, il Beechcraft M-346N offre una soluzione completa per l’addestramento della prossima generazione dei Navy and Marine Corps aviators”, conclude Textron Aviation Defense.

(Ufficio Stampa Textron Aviation Defense – Photo Credits: Textron Aviation Defense)