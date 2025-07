ANA Holdings presenta i risultati del primo trimestre dell’anno finanziario 2025-26

ANA Holdings (“ANA HD”) ha recentemente annunciato i risultati dei primi tre mesi (1° aprile – 30 giugno 2025) dell’anno finanziario 2025-26, che registrano un fatturato 548,7 miliardi di yen (circa 3,3 miliardi di €), in aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e un utile operativo di 36,7 miliardi di yen (circa 224 milioni di €), in aumento del 21,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Il primo trimestre ha registrato un ottimo avvio, con un aumento del fatturato e dell’utile operativo, anche se le previsioni per l’intero esercizio 2025 (1° aprile 2025 – 31 marzo 2026) indicano un aumento del fatturato ma una diminuzione degli utili.

Il fatturato ha raggiunto i 548,7 miliardi di yen (circa 3,3 miliardi di €), stabilendo un nuovo record. I voli passeggeri internazionali hanno raggiunto un fatturato record di 206,2 miliardi di yen (circa 1,2 miliardi di €) grazie alle ottime performance delle tre nuove rotte Haneda-Milano, Haneda-Stoccolma e Haneda-Istanbul, che hanno registrato un coefficiente di riempimento medio di circa l’80% grazie alla forte domanda inbound.

Per quanto riguarda i voli passeggeri domestici, sia il numero di passeggeri che il coefficiente di riempimento hanno superato i dati dell’anno precedente grazie alla stimolazione della domanda legata al tempo libero. Nel frattempo, da maggio, il Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism del Giappone ha istituito un “Expert Panel on Domestic Aviation” e ANA collaborerà con il settore pubblico e privato per affrontare le sfide strutturali del settore dell’aviazione domestica.

Le spese operative sono aumentate rispetto all’anno precedente a causa dell’aumento dei costi di outsourcing e del personale. Tuttavia, l’utile operativo è aumentato del 21% raggiungendo i 36,7 miliardi di yen (circa 224 milioni di €), il secondo livello più alto mai registrato dopo il record stabilito nell’anno fiscale 2023. L’obiettivo del vettore è quello di realizzare in modo affidabile il piano annuale e mantenere una crescita sostenuta”, afferma ANA.

“All’inizio di questo anno fiscale, ci ha sostenuto la continua ripresa della domanda internazionale di passeggeri, insieme alle condizioni favorevoli del mercato dei carburanti e dei tassi di cambio”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President e Group Chief Financial Officer. “Il fatturato record del primo trimestre riflette il successo del lancio dei voli sulle rotte Haneda-Milano, Haneda-Stoccolma e Haneda-Istanbul, l’impegno dei nostri dipendenti e la fiducia continua dei nostri passeggeri. Mentre ampliamo il nostro network e accogliamo a bordo un numero sempre maggiore di viaggiatori, rimaniamo impegnati a fornire il servizio di alta qualità, l’ospitalità attenta e l’affidabilità operativa che contraddistinguono l’esperienza ANA”.

“Sia il numero di passeggeri internazionali che il fatturato sono aumentati rispetto all’anno precedente (rispettivamente +9,6% e +8,8%), soprattutto grazie alla robusta domanda di viaggi inbound verso il Giappone. Per quanto riguarda la rete di rotte internazionali, a ottobre è stata ripristinata la rotta Narita-Perth e a dicembre è stata inaugurata la rotta Haneda-Milano.

Anche a livello domestico sono aumentati i passeggeri (+4,7%) e il fatturato (+6,8%).

Per quanto riguarda le attività cargo internazionali, nonostante il calo della domanda di spedizioni triangolari dalla Cina al Nord America dovuto alle preoccupazioni relative ai dazi statunitensi, ANA ha aumentato il volume di merci trasportate puntando sulla domanda dall’Asia al Nord America (+2,5%). ANA migliorerà la competitività e la qualità del servizio nel trasporto cargo anche grazie alla prevista integrazione di Nippon Cargo Airlines, che diventerà una sua controllata al 100% a partire dal 1° agosto 2025.

Passando al settore LCC, Peach ha continuato a registrare ottimi risultati nel settore dei viaggi leisure domestici, con un conseguente aumento del numero di passeggeri. AirJapan ha continuato ad attrarre viaggiatori in arrivo e ha condotto campagne di vendita per stimolare la domanda di viaggi leisure in partenza dal Giappone. Queste iniziative hanno fatto aumentare sia il numero di passeggeri che i ricavi, superando i dati dello stesso periodo dell’anno precedente.

Rimangono invariate le previsioni per l’anno finanziario in corso di un fatturato pari a 2.370 miliardi di yen (circa 14,4 miliardi di €) e un utile operativo di 185 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di €)”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)