easyJet lancia una promo flash di 48 ore con sconti fino al 15% per volare tra agosto e ottobre

easyJet informa: “easyJet annuncia una nuova promozione flash della durata di 48 ore, pensata per chi sogna una partenza last minute o vuole già programmare un weekend autunnale in una grande capitale europea. Solo per 48 ore, dalle ore 10:00 di mercoledì 30 luglio fino alle ore 10:00 di venerdì 1° agosto, sarà possibile approfittare di sconti fino al 15% su 50.000 posti selezionati per voli in partenza tra il 15 agosto e il 31 ottobre”.

“Tra le mete perfette per prenotare un viaggio estivo last minute, easyJet offre la possibilità di visitare Spalato, la perla della costa dalmata, oppure Maiorca, perfetta per rilassarsi sulle spiagge dorate e godere di una vivace vita notturna.

Chi desidera invece lasciarsi conquistare dal fascino di una grande capitale può scegliere tra Parigi, la città dell’amore e dell’arte, Vienna, elegante e ricca di storia musicale, oppure Amsterdam, celebre per i suoi canali e l’atmosfera vivace. Per gli appassionati di cultura e storia, Atene e Dubrovnik promettono emozioni uniche tra antichi monumenti e panorami indimenticabili.

Che si tratti di prolungare l’estate con una fuga al mare, concedersi una pausa culturale in una capitale europea o organizzare un city break d’autunno, la promozione easyJet offre la soluzione ideale per ogni tipo di viaggiatore”, prosegue easyJet.

“La promozione è attiva fino alle 10:00 di venerdì 1° agosto su easyJet.com e tramite l’app mobile di easyJet“, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)