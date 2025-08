IAG: solido primo semestre 2025 con buona crescita degli utili

IAG ha rilasciato i risultati finanziari del primo semestre 2025.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “La nostra solida performance nel primo semestre 2025 riflette la resilienza della domanda di viaggi e il successo della nostra continua trasformazione, sostenuta dai punti di forza fondamentali del nostro Gruppo. Continuiamo a beneficiare della tendenza a un cambiamento strutturale della spesa dei consumatori verso i viaggi. Restiamo concentrati sui nostri brand leader di mercato e sulle aree geografiche principali, dove continuiamo a registrare performance solide, che ci consentono di investire nella flotta e nella tecnologia per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente. Questi risultati ci danno fiducia nel fatto che realizzeremo una buona crescita degli utili e una progressione dei margini per l’intero anno e ci consentiranno di creare valore per i nostri azionisti attraverso il nostro dividendo sostenibile e il riacquisto di azioni proprie”.

“Il fatturato è cresciuto nel primo semestre dell’8,0%, a 15,906 miliardi di euro, come riflesso della forte domanda per il network e i brand del gruppo.

Operating profit before exceptional items in aumento del 43,5%, a 1,878 miliardi di euro, trainato da revenue, fuel and foreign exchange benefits.

Q2 operating profit before exceptional items in aumento del 35,4%, a 1,680 miliardi di euro.

Profit after tax before exceptional items pari a 1,310 miliardi di euro (+59,6%).

Il transformation programme ha portato ad una migliore customer experience a e ha supportato un aumento di 2,9 punti del margine operativo, all’11,8% nel primo semestre.

Un solido bilancio offre flessibilità nell’allocazione del capitale: net leverage 0,7x, gross leverage 2,0x, supportati da un significativo free cash flow.

Crescita dell’adjusted Earnings per share del 69,9%. 1,5 miliardi di euro di cash returns agli azionisti nel 2025 attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie, annunciati fino ad oggi”, afferma IAG.

“Siamo fiduciosi di conseguire una buona crescita degli utili, una progressione dei margini e solidi rendimenti per gli azionisti quest’anno, pur tenendo conto della continua incertezza che potrebbe derivare dal contesto geopolitico e macroeconomico.

Continuiamo a registrare una solida domanda di viaggi aerei e per i nostri brand nei nostri mercati principali, a dimostrazione della solidità del nostro portafoglio. La domanda nei nostri mercati principali del Nord Atlantico, dell’America Latina e dell’Europa è solida, con la forza delle nostre premium cabin che attenua parzialmente la debolezza della US point-of-sale economy leisure.

Al 29 luglio, il nostro portafoglio era prenotato al 57% per il secondo semestre, con un fatturato in linea con quello dell’anno scorso. Restiamo fiduciosi nell’outlook a lungo termine per IAG” ,conclude IAG.

(Ufficio Stampa IAG)