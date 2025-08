Air France-KLM è il primo airline group a supportare lo sviluppo dell’EU flight emissions label

Air France-KLM è il primo airline group a collaborare con l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per supportare lo sviluppo della futura EU Flight Emissions Label (FEL), un’iniziativa chiave progettata per fornire ai passeggeri maggiori informazioni sull’impatto ambientale dei loro voli.

“Approvata dalla Commissione Europea, questa collaborazione mira a fornire ai consumatori dati standardizzati e affidabili sulle emissioni di CO2 e sull’efficienza energetica per i voli all’interno dell’Europa (leggi anche qui). L’obiettivo è consentire ai clienti di prendere decisioni informate al momento della prenotazione di un viaggio aereo.

Nell’ambito di questa collaborazione, Air France-KLM contribuirà attivamente testando e fornendo feedback sull’EASA FEL portal e sulla progettazione tecnica e metodologica dell’etichetta, attingendo alla propria esperienza operativa per definire la future label. La partecipazione del Gruppo sottolinea il suo impegno a collaborare con le autorità di regolamentazione e i partner del settore per promuovere un’azione collettiva per il clima nel settore dell’aviazione”, afferma Air France-KLM Group.

“Air France-KLM si impegna a garantire condizioni di parità a livello globale. La nostra partecipazione tempestiva e attiva a questa iniziativa è volta a contribuire a definire un quadro equo, trasparente ed efficace per tutte le compagnie aeree”, afferma Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM.

“Questa iniziativa è in linea con la più ampia strategia di decarbonizzazione di Air France-KLM. Il Gruppo sta attivando tutte le leve disponibili, tra cui l’accelerazione del rinnovo della flotta con aeromobili di nuova generazione che consumano fino al 25% di carburante in meno, l’integrazione di sustainable aviation fuel (SAF), l’implementazione di misure operative come l’ecopilotaggio per ottimizzare la fuel efficiency e il trasporto passeggeri intermodale, che combina gli aerei con modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio come i treni.

Il supporto all’EU Flight Emissions Label è un ulteriore modo in cui il Gruppo contribuisce a definire lo standard per la decarbonizzazione dell’aviazione. Parallelamente, Air France-KLM rimane fermamente impegnata a collaborare con le autorità competenti francesi, olandesi ed europee per definire un percorso di decarbonizzazione efficace e unificato per tutte le compagnie aeree che operano nella regione”, conclude Air France-KLM Group.

Air France-KLM nomina Adriaan Den Heijer come Executive Vice President, Chief Commercial Officer, a partire dal 1° settembre 2025

Air France-KLM inoltre annuncia la nomina di Adriaan Den Heijer, attualmente Executive Vice President, Air France-KLM Cargo, come Executive Vice President, Chief Commercial Officer, Air France-KLM.

Subentrerà ad Angus Clarke (leggi anche qui), mantenendo al contempo la sua responsabilità all’interno della Group Cargo organization fino a nuovo avviso.

Questa nomina avrà effetto dal 1° settembre 2025.

Adriian Den Heijer riferirà a Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group.

“Desidero congratularmi sentitamente con Adriaan Den Heijer per il suo nuovo incarico all’interno del nostro Gruppo”, ha dichiarato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Con 30 anni di esperienza in KLM e Air France-KLM, Adriaan conosce a fondo il nostro business. Ha svolto un lavoro fantastico come responsabile della nostra divisione cargo e ho piena fiducia nella sua capacità di guidare i nostri team commerciali, garantendo al contempo che le nostre compagnie aeree continuino a essere punti di riferimento del settore con prodotti e servizi innovativi e incentrati sul cliente”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)