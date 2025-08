Embraer svilupperà una solida partnership industriale con la Lituania, rafforzando al contempo la sua presenza in Europa

Embraer sta collaborando con l’industria lituana per stabilire una cooperazione a lungo termine in aerospace and defense. Questa partnership fa seguito alla decisione della Lituania di selezionare il C-390 Millennium military transport aircraft nel giugno 2025.

“Nelle ultime settimane, una delegazione di esperti di Embraer ha viaggiato in tutta la Lituania per incontrare partner industriali locali e visitare diverse strutture. La loro competenza abbraccia diversi settori chiave, tra cui Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), Engineering, Innovation, Technological Development, Supply Chain management”, afferma Embraer.

“Abbiamo incontrato diverse organizzazioni industriali lituane e ne abbiamo apprezzato le competenze e le capacità”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Contribuiremo alle capacità di difesa della Lituania con il velivolo C-390 Millennium e sosterremo anche lo sviluppo industriale e tecnologico del Paese”.

“Dall’inizio degli anni 2000, Embraer Defense and Security ha costantemente incrementato la propria presenza in Europa attraverso investimenti strategici in defense companies, la creazione di industrial facilities e l’espansione del proiprio supplier network. In particolare, oltre il 40% della supply chain del C-390 proviene da partner europei.

Recentemente, Embraer ha avviato diversi importanti progetti di cooperazione industriale con Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e Svezia. La creazione di Embraer Defense Europe, con sede a Lisbona, Portogallo, dimostra ulteriormente il costante impegno dell’azienda nella collaborazione con l’EU e la NATO. Ciò include i piani per la creazione di C-390 Training Centers e l’approfondimento delle relazioni con le defense institutions in tutta la regione.

Le discussioni sulla cooperazione industriale tra Lituania ed Embraer riflettono gli obiettivi strategici delineati dal Ministry of Defense e dal Ministry of Economy and Innovation della Lituania, con l’obiettivo di costruire una resilient and future-ready defense industrial base, nonché di collaborare con educational and research institutions”, prosegue Embraer.

“Il C-390 Millennium è un velivolo di nuova generazione progettato per operare in ambienti difficili e in condizioni impegnative, offrendo velocità, payload capacity e mission flexibility.

La sua scelta allinea la Lituania a un numero crescente di alleati europei e NATO, tra cui Portogallo, Slovacchia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e Svezia, che hanno anch’essi scelto il C-390 per modernizzare le proprie forze aeree. Adottando il C-390 Millennium, la Lituania migliorerà significativamente le sue capacità operative, con l’ulteriore garanzia che tutte le esigenze operative e il supporto per l’intero ciclo di vita del velivolo potranno essere forniti interamente in Europa”, continua Embraer.

“Dall’entrata in servizio nel 2019, il C-390 Millennium ha dimostrato la sua capacità, l’ affidabilità e le performance. L’attuale flotta operativa ha dimostrato un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%.

Il C-390 è in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting and humanitarian missions, operando su piste temporanee o non asfaltate. Il velivolo configurato con air-to-air refueling equipment, denominato KC-390, ha già dimostrato la sua capacità di rifornimento in volo sia come tanker che come receiver, in questo caso ricevendo carburante da un altro KC-390 tramite pod installati sotto le ali”, conclude Embraer.

