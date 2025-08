FLYGABON riceve il primo ATR 42-600

Afrijet Business Service, che opera come FLYGABON, ha ricevuto il suo primo ATR 42-600, diventando l’operatore della ATR fleet più giovane del continente.

“Questo velivolo consente ad Afrijet Business Service di completare la transizione verso una flotta composta esclusivamente da ATR 42-600, in sostituzione degli ATR 42-500 di precedente generazione.

Parallelamente, la compagnia aerea ha anche confermato l’acquisto di un secondo ATR 42-600, la cui consegna è prevista per il 2026. Entrambi gli aerei entreranno a far parte della flotta di FLYGABON, che comprende cinque ATR 72-600.

Con una rete in crescita di 17 destinazioni regolari, Afrijet Business Service/FLYGABON sta rafforzando il suo ruolo di attore chiave nella connettività domestica e regionale. Dal suo hub di Libreville, la compagnia aerea collega quattro province del Gabon – con l’obiettivo di collegarne sei entro la fine dell’anno – e le principali città regionali vicine in Camerun, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, Nigeria, Benin, São Tomé e Príncipe e Sudafrica”, afferma ATR.

“L’ATR 42 è particolarmente apprezzato per offrire il costo per tratta più basso sul mercato, grazie ai suoi costi operativi eccezionalmente bassi, che lo rendono l’aereo ideale per lanciare e testare nuove rotte con un rischio finanziario minimo. Insieme alle sue eccezionali performance in condizioni difficili, in particolare nei climi caldi, l’ATR 42 offre agli operatori un imbattibile equilibrio tra resilienza ed efficienza. Spesso funge anche da punto di accesso all’aviazione regionale, con l’ATR 72 che offre una crescita scalabile e il family concept che offre agli operatori la flessibilità necessaria”, prosegue ATR.

Nyl Moret-Mba, Managing Director of Afrijet Business Service/FLYGABON, ha commentato: “L’arrivo del nostro primo ATR 42-600 segna l’ultima pietra miliare nella nostra strategia di modernizzazione della flotta ATR e nel nostro impegno a offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio di livello superiore e più affidabile. Sia l’aereo ordinato nel 2024 che quello aggiuntivo voleranno con la livrea FLYGABON, la compagnia di bandiera nazionale lanciata lo scorso anno per supportare la visione del governo gabonese di una maggiore connettività regionale e di uno sviluppo economico inclusivo in tutto il Paese”.

Alexis Vidal, Senior Vice President Commercial, ATR, ha aggiunto: “Il continuo investimento di Afrijet Business Service/FLYGABON negli aeromobili ATR dimostra il potere trasformativo della connettività regionale. Collegando le comunità del Gabon e dell’Africa centrale, la compagnia aerea non sta solo espandendo la sua rete, ma sta anche aprendo le porte a nuove opportunità per le persone e le economie locali. Con una flotta flessibile che combina l’ATR 42 e l’ATR 72, Afrijet Business Service/FLYGABON è in una posizione unica per adattare la capacità alla domanda, mantenendo al contempo l’efficienza, l’affidabilità e l’accessibilità economica, essenziali nell’aviazione regionale. Si tratta di una strategia molto intelligente, che risponde alle esigenze e alle specificità del mercato”.

“Il nostro market forecast prevede significative opportunità nell’African turboprop market, poiché, nonostante la forte domanda, il 40% delle principali rotte africane non dispone di collegamenti aerei diretti e il 60% delle potenziali rotte intra-africane sarebbe servito al meglio da aeromobili da 70 posti o più piccoli”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)