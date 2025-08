News Brevi – 02.08.2025

AERONAUTICA MILITARE: GIURAMENTO SOLENNE PER 519 “VOLONTARI IN FERMA INIZIALE” DEL 29° CORSO “MINOSSE II” – Giovedì 1° agosto 2025, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva – accompagnato dal Comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito – la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (SVAM) ha ospitato il giuramento degli allievi Volontari in Ferma Iniziale (VFI) del 29° Corso “Minosse II” – 1° incorporamento del 2025. L’evento, svoltosi alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città, ha visto protagonisti 519 frequentatori “Volontari in Ferma Iniziale”, chiamati a recitare a gran voce la formula del “Lo Giuro!” al termine della fase addestrativa basica, cui seguirà la formazione specialistica per l’impiego operativo nei reparti dell’Aeronautica Militare. L’atto solenne, fortemente sentito e partecipato da migliaia di familiari giunti da ogni parte d’Italia, si è svolto nello scenario naturale dell’Idroscalo “Luigi Bologna”, affacciato sul secondo seno del Mar Piccolo, permettendo a tutti i presenti di vivere l’emozione e l’orgoglio dei giovani giurandi. La cerimonia è stata impreziosita dal sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale che, con il Tricolore più lungo del mondo, ha omaggiato i neo-giurandi e tutta la cittadinanza sorvolando il cielo tarantino. Dopo la lettura della “Preghiera dell’Aviatore” e il rilascio in cielo dell’“Orifiamma” contenente i nomi dei 519 nuovi avieri, il Comandante della SVAM, Colonnello Alessandro Del Buono, si è rivolto con parole cariche di significato ai giurandi: “Siete il volto migliore del nostro Paese. […] Siate parte integrante di questa formidabile squadra azzurra dell’Aeronautica Militare e, soprattutto, siate sempre voi stessi con orgoglio e onore”. Rivolgendosi infine alle famiglie dei giurandi ha proseguito: “Grazie per averci affidato ciò che avete di più prezioso. So bene quanto oggi siate emozionati e orgogliosi e so anche quanto non sia facile lasciarli andare verso il loro futuro. Ma vi assicuro: sono in buone mani”. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, dopo aver ringraziato le autorità ed i familiari presenti alla cerimonia, nel suo intervento ha sottolineato: “Eravate ragazze, ragazzi… oggi siete avieri. Il futuro dell’Aeronautica è nelle vostre mani. Ricordatevi: ogni volta che vedrete volare un aeroplano, è merito anche vostro. Un pezzettino di quel cielo siete stati voi a conquistarlo, a dominarlo. A dominarlo per la finalità più grande che la nostra Costituzione ci impone: il perseguimento della pace nella difesa della Nazione”. Al termine della cerimonia, all’interno dell’hangar, alla presenza di tutti i familiari, gli allievi hanno lanciato in alto i propri copricapo, suggellando così il termine della prima fase addestrativa. Emozionante, infine, è stato l’abbraccio liberatorio scambiato tra i giurandi e le proprie famiglie. La Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica. La Scuola dipende dal Comando Scuole dell’A.M./3ª Regione Aerea, uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata che ha il compito di assicurare la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BELL PRESENTA L’MV-75 FLRAA E LA FLIGHT SCHOOL NEXT SOLUTION AGLI ARMY AVIATION INDUSTRY DAYS – Mentre l’U.S. Army e il Team FLRAA stanno portando avanti il progetto MV-75 FLRAA, Bell partecipa anche all’Army Flight School Next program e ha partecipato agli Army Aviation Industry Days per presentare le sue vertical lift solutions. “Gli Industry Days hanno offerto a Bell una piattaforma per discutere le capacità trasformative dell’MV-75 FLRAA e dimostrare come l’innovativa Flight School Next training solution affronti le sfide dell’attuale Army trainer and curriculum. Bell e l’U.S. Army stanno collaborando a stretto contatto per consegnare l’MV-75 FLRAA. Dopo la recente consegna degli MV-75 FLRAA virtual prototypes, il team sta proseguendo i lavori per completare la critical design review (CDR). L’MV-75 FLRAA rappresenta la prossima generazione dell’Army Aviation, con capacità ineguagliabili che trasformeranno il modo in cui l’esercito completa molteplici missioni, tra cui troop transport and MEDEVAC. Il suo modular open systems approach (MOSA) consente all’Esercito di aggiornare rapidamente e a costi contenuti il sistema d’arma per garantire un’efficacia superiore per i decenni a venire. Come partner, è fondamentale che Bell e l’Army siano strettamente allineati sull’MV-75 FLRAA”, afferma Bell. “Bell è in prima linea per Flight School Next, collaborando con diversi leader del settore, tra cui V2X, DigiFlight, Delaware Resource Group (DRG), Alpha 1 Aero and TRU Simulation. Sfruttando la comprovata esperienza con il 505 di Bell e la sua precedente esperienza nella fornitura di military training solutions, insieme alle competenze dei collaboratori in diverse discipline, possiamo realizzare un training program moderno, altamente tecnologico e rigoroso. L’Army ha potuto sperimentare il 505 durante le giornate dedicate al settore e constatarne l’efficacia nell’addestramento dei piloti, migliorandone la prontezza operativa e le abilità di volo fondamentali, comprese le manovre di emergenza. Il team Bell ha evidenziato i miglioramenti apportati alla sicurezza, volti a proteggere i piloti durante l’addestramento. Sebbene il 505 abbia attirato grande attenzione, è solo una componente della soluzione completa di Bell per il Flight School Next program. Grazie alle moderne tecnologie di addestramento e al collaudato training approach di Bell, l’Army può formare una nuova generazione di aviatori, preparati ad affrontare ambienti dinamici e impegnativi. Con una storia di 70 anni nella fornitura di military training aircraft, Bell comprende profondamente le esigenze addestrative dell’U.S. Army. Dall’H-13 all’UH-1 e al TH-67, Bell si è dimostrata un partner affidabile, offrendo soluzioni specifiche con notevoli risultati. Bell intende proseguire questa tradizione collaborando con l’Army e lavorando insieme per sviluppare training solutions basate sulla realtà operativa. Bell è stata selezionata per fornire l’MV-75 FLRAA. Per Flight School Next, Bell intende offrire una soluzione rivoluzionaria per il training degli Army Aviators”, conclude Bell.

JETBLUE: NUOVI ONBOARD PRODUCT PER L’AUTUNNO – JetBlue informa: “JetBlue questo autunno alza il livello di gusto e di intrattenimento con nuove creazioni culinarie e nuovi inflight content. L’acclamato partner di JetBlue per la ristorazione, Charlie Bird, torna con nuovi menu per l’esperienza Mint, caratterizzati da ingredienti di stagione e dal caratteristico stile newyorkese del ristorante. Per i dettagli completi del menu e l’elenco degli intrattenimenti, visitare https://www.jetblue.com/flying-with-us/inflight-experience“.

LOFT DYNAMICS UNISCE LE FORZE CON L’INDUSTRY VETERAN SCOTT URSCHEL – Loft Dynamics unisce le forze con il veterano del settore Scott Urschel. “Nel mondo degli elicotteri, pochi nomi vantano lo stesso rispetto, la stessa fiducia e la stessa esperienza consolidata di Scott Urschel”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Aviatore da una vita e stimato esperto in helicopter training, flight testing and aircraft operations, Scott ha dedicato decenni ad aiutare i piloti, e gli elicotteri che pilotano, a raggiungere il loro pieno potenziale. Oggi siamo orgogliosi di annunciare che sta unendo le forze con noi per inaugurare un’era di pilot training più sicura, coinvolgente e accessibile in Nord America. Questa partnership non si limita ad ampliare la nostra portata: si tratta di ripensare il modo in cui i piloti di elicotteri si addestrano: abbandonando metodi poco frequenti, ad alto rischio e con un elevato consumo di risorse, puntando a un modello realistico, ripetibile e radicalmente più sicuro. È qui che la realtà virtuale cambia tutto”. “L’impegno di Scott per la sicurezza dei piloti è profondamente personale. In qualità di fondatore e CEO di Pylon Aviation, distributore autorizzato di Airbus Helicopters per gli Stati Uniti e il Canada, è un consulente e operatore di fiducia nel settore della rotorcraft aviation da oltre 35 anni. Ha accumulato oltre 11.000 ore di volo e ha pilotato oltre 35 diversi modelli di elicotteri e 100 velivoli ad ala fissa. La sua profonda esperienza operativa e tecnica è rara nel settore. Scott ha anche contribuito a un’ampia gamma di programmi di addestramento, test e certificazione, tra cui high-speed envelope expansions and NVG certifications, ed è uno dei soli quattro FAA-licensed helicopter aerobatic pilots al mondo. È membro della Society of Experimental Test Pilots e si esibisce regolarmente in importanti airshow, tra cui l’EAA AirVenture Oshkosh”, afferma Loft Dynamics. “Avendo trascorso decenni volando, istruendo, certificando e fornendo consulenza, Scott ha visto quanto sia alta la posta in gioco nelle operazioni con gli elicotteri. Il volo in elicottero rimane una delle forme di aviazione più pericolose, con accident rates quasi 50 volte superiori a quelli dei commercial airliners. Ancora più significativo: quasi un terzo di tutti gli incidenti con elicotteri si verifica durante training or checking. I metodi di addestramento sono rimasti sostanzialmente invariati per decenni, basandosi su un accesso limitato a full-flight simulators o su costosi weather-dependent aircraft time. Molte delle manovre più critiche, come le autorotazioni, sono semplicemente troppo rischiose per essere praticate in volo. Il risultato: troppi piloti sono impreparati per gli scenari più importanti. È qui che entra in gioco Loft Dynamics. I nostri VR simulators offrono ai piloti la possibilità di addestrarsi per manovre ad alto rischio e mission-critical in un ambiente completamente immersivo, senza bisogno di un aeromobile, senza dipendere dalle condizioni meteorologiche o senza recarsi presso full-flight simulator centers. Sono anche i primi e unici VR simulators qualificati sia dalla FAA che dall’EASA, il che ne convalida l’utilizzo in formal training and checking”, prosegue Loft Dynamics. “Da quando volo, abbiamo accettato che alcune delle manovre più pericolose non possono essere addestrate in sicurezza. Abbiamo aggirato questa realtà, ma a un prezzo”, ha affermato Scott Urschel. “Ciò che Loft Dynamics ha creato cambia questa equazione. Per la prima volta, i piloti possono addestrarsi per gli scenari reali più importanti, in modo sicuro, ripetuto e con un’immersione totale. È il progresso più significativo che abbia visto nell’addestramento dei piloti negli ultimi decenni, ed è finalmente disponibile su larga scala. Senza dubbio, questa tecnologia stabilisce un nuovo standard nell’addestramento aeronautico e modellerà la prossima generazione di piloti, rendendoli i più preparati, abili e sicuri di sempre. Sono orgoglioso di sostenere le VR solutions di Loft e di contribuire a renderle disponibili a un numero sempre maggiore di operatori in Nord America”. “Il suo pilot-first, safety-driven approach si allinea perfettamente con la missione di Loft Dynamics di formare piloti più competenti. Entrando a far parte di Loft Dynamics come strategic partner and independent sales agent, Scott contribuirà a portare i nostri qualified VR simulators agli operatori in tutto il Nord America, attingendo alle sue profonde relazioni e alla rara combinazione di competenze tecniche e operative”, conclude Loft Dynamics.