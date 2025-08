Etihad Airways: primo volo commerciale del nuovo A321LR per Phuket

Etihad Airways ha lanciato il primo volo commerciale del suo nuovo A321LR, ridefinendo il viaggio di lusso su un narrowbody aircraft.

“Il volo EY414 è partito oggi dallo Zayed International Airport per Phuket, segnando l’introduzione di un aeromobile progettato per offrire i premium cabin standards di Etihad sui voli a corto e medio raggio.

Il volo inaugurale di oggi presenta agli ospiti l’ultima innovazione di cabina di Etihad, progettata per offrire lo stesso servizio di livello superiore e la stessa attenzione ai dettagli che caratterizzano la sua pluripremiata esperienza widebody, ora disponibile su un next-generation single-aisle aircraft.

La scorsa settimana Etihad ha preso in consegna il primo dei 30 aeromobili A321LR che entreranno a far parte della sua flotta (leggi anche qui), ognuno configurato per offrire comfort elevato, design raffinato e connettività ad alta velocità in tutte le cabine”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’A321LR simboleggia la nostra ambizione di offrire esperienze straordinarie su ogni rotta che serviamo. Ci consente di portare la raffinatezza delle nostre cabine widebody, inclusa la nostra rinomata esperienza First, a più destinazioni e a più viaggiatori che mai”.

“L’A321LR di Etihad introduce un nuovo punto di riferimento per i narrowbody travel, con un premium cabin layout che rivoluziona le aspettative in tutte le classi:

First Suite

Due fully enclosed private suites, con porte scorrevoli, flat beds e uno stile unico. Design elegante con spazio per cenare o rilassarsi, da soli o in compagnia. Le caratteristiche includono uno schermo 4K da 20 pollici, wireless charging and Bluetooth pairing. Servizio Etihad First completo a bordo e a terra.

Business

Quattordici posti in configurazione a spina di pesce 1 a 1, ognuno con accesso diretto al corridoio e vista sui finestrini, arricchiti con display 4K da 17,3 pollici, wireless charging and Bluetooth connectivity. Ampio spazio personale e vani portaoggetti intuitivi

Economy

144 posti dal design ergonomico che offrono ampio spazio per le gambe. Dotati di touchscreen 4K da 13,3 pollici, USB charging and Bluetooth headphone pairing. L’intrattenimento include una selezione di film, serie TV e giochi premium.

Tutti Le cabine sono dotate di Wi-Fi ad alta velocità per videoconferenze, streaming di film e giochi, in fase di implementazione progressiva sulle rotte asiatiche, e di vani portaoggetti più grandi per migliorare il comfort e la praticità durante il viaggi”, prosegue Etihad Airways.

“Con l’introduzione dell’A321LR, Etihad continua a elevare gli standard del viaggio aereo, combinando l’innovazione nel design con l’impegno della compagnia aerea per un servizio senza pari”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)