LOT Polish Airlines riceve i primi sedili Recaro per il nuovo Boeing 737 MAX 8

LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, ha ricevuto la sua prima fornitura di sedili RECARO, che saranno installati sia sul Boeing 737 MAX 8 che sull’Airbus A220.

“Il set iniziale è stato prodotto presso lo stabilimento RECARO di Swiebodzin e sarà installato su uno dei tredici Boeing 737 MAX 8 che entreranno a far parte della flotta del vettore polacco. In totale, LOT riceverà circa 14.000 sedili moderni ed ergonomici, con il comfort dei passeggeri come priorità assoluta.

I nuovi RECARO R2 seats combinano una struttura leggera con un’ergonomia avanzata e un’elevata funzionalità. Ogni sedile è dotato di una presa di corrente dedicata da 60W per la ricarica rapida dei dispositivi elettronici, nonché di un supporto BYOD (Bring Your Own Device) per un facile utilizzo di tablet o smartphone. Per un comfort extra, i sedili sono dotati di poggiatesta regolabili in sei posizioni, braccioli estesi, schienali sagomati con schiuma che migliora il comfort e tavolini scorrevoli leggeri”, afferma LOT Polish Airlines.

“La decisione di LOT di equipaggiare i suoi nuovi aerei con sedili RECARO è stata motivata dall’impegno per il comfort dei passeggeri, la durata e la qualità. Un ulteriore vantaggio è il fatto che i sedili siano prodotti in Polonia. La produzione a Swiebodzin sostiene direttamente l’occupazione locale e rappresenta un forte esempio di collaborazione internazionale con impatto locale”, afferma Michal Fijol, CEO di LOT Polish Airlines.

“I sedili RECARO R2 si distinguono per la loro leggerezza: ogni sedile pesa meno di 10 kg, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il loro design modulare semplifica la manutenzione e supporta pratiche sostenibili. Questi nuovi sedili saranno installati su tutti i nuovi Boeing 737 MAX 8 e Airbus A220 che entreranno a far parte della flotta di LOT Polish Airlines.

I nuovi sedili fanno parte di un’iniziativa più ampia di LOT Polish Airlines per modernizzare le cabine dei suoi aeromobili. Gli interni della flotta Boeing 737 MAX 8 saranno completamente riprogettati, ispirandosi alle Polonez business lounges di LOT Polish Airlines a Varsavia e Chicago. L’obiettivo è creare un look uniforme per l’intera flotta, allineando il nuovo design allo stile di cabina dei Boeing 787 Dreamliner, anch’essi destinati a un completo ammodernamento degli interni. Questo ammodernamento porterà il comfort dei passeggeri a un livello ancora più elevato in tutte le classi di servizio”, conclude LOT Polish Airlines.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: LOT Polish Airlines)