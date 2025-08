Air Dolomiti rinnova la certificazione IOSA

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, annuncia l’esito positivo dell’ispezione IOSA (IATA Operational Safety Audit) e il conseguente rinnovo della relativa certificazione.

“Il programma IATA Operational Safety Audit (IOSA) è un sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo tecnico/operativo delle compagnie aeree. L’audit IOSA crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutte le compagnie aeree devono aderire per mantenere l’appartenenza alla IATA (International Air Transport Association).

Per la prima volta l’audit è stato svolto nella modalità “risk-based IOSA”, che associa gli standard dell’industria a livello mondiale agli elementi specifici di Air Dolomiti, tenendo in considerazione anche i risultati dei precedenti audit IOSA della compagnia. Sono stati verificati i dipartimenti Flight Operations, Maintenance, Crew Training, Ground Operations, Cargo, Compliance Monitoring, Safety e Security“, afferma Air Dolomiti.

“Un team di cinque esperti dell’aviazione ha esaminato la sicurezza e l’efficienza del vettore confermando il pieno rispetto degli standard tecnico-operativi prescritti dalla IATA (International Air Transport Association).

Air Dolomiti ha ricevuto la prima certificazione IOSA nel 2005 e, con cadenza biennale, sono stati effettuati i successivi audit. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2027″, prosegue Air Dolomiti.

“Ogni giorno, dietro ogni volo, c’è un impegno silenzioso ma costante per garantire sicurezza, affidabilità e qualità. È questo il nostro modo di volare: con responsabilità. Crediamo fermamente che la sicurezza non sia mai un traguardo definitivo, ma un percorso in continua evoluzione: per questo investiamo costantemente nella formazione e nell’addestramento del nostro personale, sottoponendo regolarmente i nostri processi ai controlli degli enti competenti. Solo così possiamo assicurarci di offrire un servizio all’altezza delle aspettative di passeggeri, collaboratori e stakeholder, con trasparenza, responsabilità e visione a lungo termine”, commenta Valerio Zuppicchiatti, Vice President Operations e Accountable Manager della Compagnia.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)