Emirates aggiunge un quarto volo giornaliero per London Gatwick

Emirates introdurrà un quarto volo giornaliero tra Dubai e London Gatwick a partire dall’8 febbraio 2026.

“Il volo EK069/070 sarà operato dal nuovo aeromobile della compagnia aerea, l’Airbus A350, offrendo ai clienti l’opportunità di sperimentare i suoi interni di ultima generazione, tra cui Business Class e Premium Economy.

Il quarto volo per London Gatwick porta il totale dei servizi della compagnia aerea su Londra a 12 voli su tre aeroporti, offrendo ai clienti una maggiore scelta di orari di partenza e maggiore flessibilità.

Il volo Emirates EK069 partirà da Dubai alle 17:05, arrivando a London Gatwick alle 20:50. Il volo di ritorno, EK070, partirà da London Gatwick alle 23:55 e atterrerà a Dubai alle 11:00.

L’orario esclusivo del nuovo servizio, che rappresenta l’ultimo volo della giornata tra Dubai e Londra in entrambe le direzioni, è pensato per i clienti che viaggiano direttamente tra le due città. Per chi viaggia a Dubai, il servizio offre l’orario di arrivo ideale per effettuare il check-in in hotel e iniziare con anticipo le attività a Dubai. I clienti in partenza da Dubai possono sfruttare al meglio il tempo a disposizione in città, concludendo riunioni di lavoro, dedicandosi allo shopping o completando le attività dell’ultimo minuto, prima di prendere il volo serale per Londra“, afferma Emirates.

“Operato da un aeromobile A350-900 in una configurazione a tre classi, il nuovo servizio EK069/070 di Emirates offrirà ai clienti 32 lie-flat Business Class seats con disposizione 1-2-1, 28 posti in Premium Economy e 238 posti in Economy Class. Oltre ai prodotti di ultima generazione e al servizio pluripremiato di Emirates, i clienti potranno usufruire di tecnologie all’avanguardia come la ricarica wireless in Business Class, electric window blinds con il motivo dell’albero Ghaf di Emirates quando chiuse nelle classi Premium, digital inflight menus sugli ice screens e molto altro ancora.

Gatwick diventerà la seconda destinazione del Regno Unito ad accogliere il nuovo A350 di Emirates dopo Edimburgo. Il nuovo quarto volo giornaliero amplierà inoltre le operazioni di Emirates nel Regno Unito a 140 voli settimanali verso otto aeroporti chiave: London Gatwick, London Heathrow, London Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow ed Edimburgo, operati con un mix di A350, A380 e Boeing 777“, prosegue Emirates.

“Londra si unirà a una lista crescente di città globali servite dai nuovi aerei Emirates, tra cui Lione, Bologna, Dammam, Mumbai, Edimburgo, Bahrein, Colombo, Kuwait, Muscat, Tunisi, Amman, Istanbul e Ahmedabad“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)