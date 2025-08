IATA lancia il 2024 World Air Transport Statistics Report

IATA ha pubblicato l’ultima edizione del World Air Transport Statistics (WATS) con dati statistici completi per il 2024.

“Aggiornato annualmente con i dati di oltre 240 compagnie aeree internazionali, il database WATS fornisce una panoramica completa delle metriche delle compagnie aeree relative a domanda, offerta e performance. Il report include una ripartizione dettagliata riguardo scheduled passenger and cargo traffic demand, scheduled passenger and cargo capacity, una panoramica della global airline fleet e le top airport pairs.

Il report fornisce inoltre dettagli sulla salute finanziaria del settore con informazioni approfondite su costi operativi e ricavi, utilizzo degli aeromobili e numero di dipendenti delle compagnie aeree”, afferma IATA.

“Un risultato chiave del report di quest’anno ha mostrato che i viaggi internazionali in premium class travel – business e first class – sono cresciuti dell’11,8%, superando la crescita nei global economy travel dell’11,5%. Il numero totale di international premium-class travelers nel 2024 è stato di 116,9 milioni (il 6% del totale dei passeggeri internazionali).

A guidare le regioni in termini di crescita percentuale è stata l’Asia-Pacifico, con una crescita annua del 22,8% e 21 milioni di premium passengers, sebbene sia stata superata in termini di crescita dall’economy class passenger numbers, in aumento del 28,6% a 500,8 milioni. La crescita dei premium travel ha superato quella degli economy travel in Europa, America Latina, Medio Oriente e Nord America. L’Europa si è confermata il mercato più grande per gli international premium travel, con 39,3 milioni di premium passengers, mentre la percentuale di premium travelers sul totale dei viaggiatori è stata più alta in Medio Oriente, con il 14,7%”, prosegue IATA.

“L’Asia-Pacifico ha dominato la classifica delle coppie di aeroporti più trafficate al mondo, con Jeju-Seul (CJU-GMP) la rotta più popolare a livello globale, con 13,2 milioni di passeggeri che hanno volato tra i due aeroporti nel 2024. Nella top 10, solo una coppia di aeroporti, Jeddah-Riyadh (JED-RUH), non si trovava nella regione Asia-Pacifico.

Bogotà-Medellín (BOG-MDE) è stata la rotta più trafficata dell’America Latina con 3,8 milioni di passeggeri, mentre Città del Capo-Johannesburg (CPT-JNB) è stata la rotta più trafficata dell’Africa, con 3,3 milioni di passeggeri. La rotta più trafficata del Nord America è stata New York John F. Kennedy International Airport – Los Angeles (JFK-LAX), con 2,2 milioni di passeggeri, mentre la rotta Barcellona – Palma di Maiorca (BCN-PMI) è stata la più trafficata in Europa con 2 milioni di passeggeri”, continua IATA.

“I narrowbody aircraft di Boeing e Airbus sono stati tra gli aerei più utilizzati nel 2024. Il Boeing 737 (incluse tutte le varianti) ha effettuato 10 milioni di voli con 2,4 trilioni di Available Seat Kilometers (ASK) nel 2024. Seguono l’Airbus A320 con 7,9 milioni di voli e 1,7 trilioni di ASK e l’Airbus A321 con 3,4 milioni di voli e 1,1 trilioni di ASK.

Gli Stati Uniti rimangono il più grande aviation market al mondo, con 876 milioni di passeggeri nel 2024, grazie alla forza del mercato domestico e a una crescita del 5,2% su base annua. La Cina è stata il secondo passenger market più grande, con 741 milioni di passeggeri, in crescita del 18,7% rispetto al 2023″, conclude IATA.

