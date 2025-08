Cebu Pacific sceglie Lufthansa Technik per integrated Consumables & Expendables supply

Sulla base di una partnership di lunga data, Lufthansa Technik e la compagnia aerea filippina Cebu Pacific hanno concordato di rafforzare ulteriormente la loro collaborazione.

Il provider of technical aircraft services e la compagnia aerea con base a Manila hanno firmato un contratto per l’integrated Consumable & Expendables (C&E) supply per la flotta di 100 aeromobili di Cebu Pacific, inclusi i modelli Airbus A320, A321ceo/neo e A330neo.

Shevantha Weerasekera, Cebu Pacific Vice President of Engineering and Fleet Management, ha dichiarato: “Collaborare con Lufthansa Technik per la nostra C&E supply rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento dell’affidabilità e dell’efficienza delle nostre operazioni. La loro comprovata competenza, la portata globale e il modello di servizio flessibile ci danno la certezza che la nostra flotta sarà supportata con i materiali giusti al momento giusto, ogni volta che ne avremo bisogno”.

“Lufthansa Technik opera come integrator nel C&E segment e offre ai clienti un’esperienza di acquisto completa. Riunendo migliaia di suppliers, l’azienda offre accesso a un portafoglio eccezionalmente ampio di consumables and expendables. Questo approccio integrato garantisce un processo di approvvigionamento fluido ed efficiente.

Con un inventario di oltre 400.000 parti, un global warehouse network e livelli di servizio flessibili ed economici, Lufthansa Technik offre un C&E support affidabile e personalizzato ai clienti in tutto il mondo, integrato da un supporto AOG 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che risponde immediatamente alle esigenze per critical material. Grazie alla gestione di questo ampio numero di suppliers, l’azienda garantisce la disponibilità dei ricambi richiesti nelle giuste quantità”, afferma Lufthansa Technik.

Tim-Oliver Fedeler, Senior Director Product Sales and Fulfillment APAC at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di supportare Cebu Pacific con la nostra competenza in consumables and expendables, la nostra esperienza e la solidità del nostro global logistics network. Anche la mancanza di piccole C&E parts può causare il fermo a terra di aerei di grandi dimensioni. Quando si tratta di volare, essere competenti anche nelle piccole parti fa una grande differenza”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)