LetsGetLost: ritorna l’iconico concorso di Wizz Air con un volo misterioso da Roma Fiumicino

Wizz Air informa: “Wizz Air ritorna con il suo epico concorso #LetsGetLost. 30 fortunati italiani e un accompagnatore vinceranno un viaggio misterioso indimenticabile, con partenza da Roma Fiumicino il 12 settembre 2025. La destinazione? Assolutamente segreta, fino all’atterraggio.

Per partecipare e avere la possibilità di vincere un posto sull’aereo, tu e gli altri passeggeri italiani dovrete condividere una foto o un video che mostri il vostro spirito avventuroso su Instagram, dal 4 al 24 agosto 2025, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #LetsGetLostwithWIZZ. Unici requisiti da rispettare: assicurarsi che il tuo profilo sia pubblico, essere maggiorenni e residenti in Italia. Tu e le persone selezionate potrete portare con voi un accompagnatore e verrete contattati tramite Instagram con tutti i dettagli”.

“Per i fortunati vincitori sarà un intenso viaggio di tre giorni, ricco di divertimento, esperienze culturali, scoperte culinarie e avventure entusiasmanti. Prima della partenza vi sarà comunicato solo il tipo di clima per consentire di preparare i bagagli pochi giorni prima del viaggio, poi nessun altro indizio sarà rivelato fino all’atterraggio nella località sconosciuta. Un indizio, però: questa volta si tratta di una vera gemma nascosta. Non proprio quello che ti aspetteresti.

Con oltre 210 rotte offerte, Wizz Air è diventata la scelta preferita di oltre 100 milioni di passeggeri in Italia dall’inizio delle operazioni nel 2004. L’anno scorso, le destinazioni più popolari hanno incluso Londra, Barcellona, Madrid e Praga, ma anche altre mete si sono rivelate popolari come: Yerevan, Baku, Hurghada, Sharm El Sheikh, Gedda, Kutaisi e Tel Aviv“, prosegue Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare la quarta edizione del nostro leggendario concorso #Let’sGetLost in Italia. Dopo il grande successo delle tre precedenti campagne, non potevamo non offrire questa straordinaria esperienza a un numero ancora maggiore dei nostri clienti italiani. Avendo una delle reti di rotte più uniche in Italia, siamo orgogliosi di portare i nostri passeggeri in viaggi indimenticabili alla scoperta del mondo ogni singolo giorno. Non vediamo l’ora di vedere la gioia sui volti dei fortunati vincitori quando scopriranno dove sono atterrati questa volta. Far volare i sogni ed essere parte delle vostre avventure, è la nostra più grande passione: unitevi a #Let’sGetLost”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)