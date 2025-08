SkyTeam e TCS celebrano 15 anni di partnership per promuovere la digital innovation nella passenger experience

SkyTeam e Tata Consultancy Services (TCS), global provider of IT services, celebrano 15 anni di partnership.

“Dal 2010, TCS supporta SkyTeam nella realizzazione di iniziative digitali che hanno migliorato l’esperienza di viaggio aereo di milioni di passeggeri. La loro collaborazione rimane focalizzata sull’accelerazione della trasformazione digitale e sulla rivisitazione dell’esperienza cliente per il futuro.

Grazie alla partnership con TCS, SkyTeam ha integrato la tecnologia al centro della sua strategia, dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Insieme, le due organizzazioni hanno creato una gamma di soluzioni digitali innovative nel settore, che offrono un’esperienza di viaggio più intelligente e integrata all’interno del network globale di SkyTeam con 18 member airlines”, afferma SkyTeam.

“I principali successi della partnership includono:

– SkyTeam Digital Spine: una struttura tecnica scalabile che collega i sistemi di distribuzione globali delle compagnie aeree associate e supporta tutte le soluzioni digitali.

– Seamless check-in: consente ai viaggiatori di effettuare il check-in per itinerari multi-compagnia tramite l’app o il sito web della compagnia aerea preferita.

– Loyalty program integration: sviluppo di applicazioni di fidelizzazione di base, tra cui Auto Accrual, Elite Customer Recognition e Retro-Accrediting, per riconoscere e premiare i clienti.

– Lounge Access Management System: semplifica l’accesso alle lounge tramite la verifica in tempo reale dell’idoneità dei passeggeri.

– Customer-facing tools: strumenti digitali interattivi come il Carry-on Calculator e il Loyalty Benefits Calculator, che migliorano l’esperienza del viaggiatore e supportano il coinvolgimento dei programmi fedeltà”, prosegue SkyTeam.

“La partnership quindicennale di SkyTeam con Tata Consultancy Services è stata essenziale per aiutarci a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti in tutta la nostra rete globale. Come alleanza, il nostro ruolo è quello di unire le compagnie aeree e offrire soluzioni condivise che favoriscano il progresso per tutti i membri. L’esperienza tecnica di TCS ha reso l’azienda un partner affidabile nel migliorare l’esperienza sia dei nostri membri che di milioni di viaggiatori. L’innovazione digitale è stata fondamentale per il successo di SkyTeam e rimarrà una priorità assoluta mentre guardiamo al prossimo capitolo della nostra collaborazione”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“La nostra partnership di lunga data con SkyTeam riflette una continua adattabilità, orientata ai cambiamenti del settore con agilità, obiettivi condivisi e innovazione. L’innovazione digitale è stata la pietra angolare di questo percorso, consentendo a SkyTeam di anticipare le aspettative in continua evoluzione dei passeggeri e le dinamiche del settore. Insieme, abbiamo creato soluzioni digitali intelligenti e connesse che rafforzano la sinergia all’interno dell’alleanza e offrono esperienze di viaggio senza interruzioni. Mentre SkyTeam celebra il suo 25° anniversario e inizia il prossimo capitolo per plasmare il futuro dei viaggi connessi, TCS rimane un partner affidabile nella co-creazione della prossima ondata di trasformazione e nell’offerta di un’esperienza di viaggio più connessa e incentrata sul cliente”, afferma Arun Pradeep, Business Head, Travel, Transportation and Hospitality, EMEA TCS.

“Guardando al futuro, mentre SkyTeam celebra il suo 25° anniversario, l’alleanza e TCS continueranno a promuovere la tecnologia condivisa e l’innovazione nei programmi fedeltà, con l’obiettivo di creare un’esperienza di viaggio ancora più fluida.

Le principali aree di interesse includono:

– Sviluppare le funzionalità digitali, tra cui il check-in senza interruzioni tra le compagnie aeree membri e le esperienze di fidelizzazione integrate.

– Trasformare l’ecosistema di tracciamento dei bagagli di SkyTeam, consentendo un tracciamento accurato e in tempo reale tra le compagnie aeree membri.

– Favorire i viaggi intermodali attraverso partnership con Eurostar e Trenitalia, creando collegamenti più fluidi tra aereo e treno.

– Modernizzare e semplificare l’accumulo di miglia tra i vettori operativi e i programmi frequent flyer”, conclude SkyTeam

