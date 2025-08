Wizz Air annuncia tre nuove rotte dall’Italia verso l’Europa dell’Est

Wizz Air annuncia un’importante espansione del proprio network in Italia con il lancio di tre nuove rotte internazionali che collegheranno il Nord e il Sud del Paese con l’Europa dell’Est.

“Le nuove rotte includono:

Lamezia Terme – Sofia: i voli saranno operati a partire dal 31 marzo 2026 con una frequenza settimanale il martedì e il sabato, durante la stagione estiva.

Torino – Sofia: il primo volo è previsto per martedì 28 ottobre 2025 con una frequenza settimanale il martedì, il giovedì e il sabato, per tutto l’anno.

Bergamo – Sibiu: i voli su questa rotta saranno attivi dal 6 gennaio 2026 con una frequenza settimanale il martedì, il giovedì e il sabato, e saranno attivi per tutto l’anno.

Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni. I biglietti sono in vendita a partire da oggi, 5 agosto, su www.wizzair.com o sull’app mobile WIZZ“, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi di annunciare il lancio di queste tre nuove rotte che collegano strategicamente Lamezia Terme, Torino e Bergamo con l’Europa dell’Est. Il mercato italiano, il nostro principale per numero di passeggeri, continua a dimostrare un potenziale straordinario. Questa espansione riflette la nostra ferma fiducia nella domanda di viaggi da e per l’Italia, sia per motivi di affari che di piacere, e riafferma il nostro impegno a offrire connessioni sempre più ampie e convenienti, in perfetta armonia con il nostro slogan ‘Let’s WIZZ!’ e la nostra iniziativa ‘Customer First Compass'”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha commentato: “Siamo molto contenti del nuovo volo Torino-Sofia annunciato oggi da Wizz Air. A partire dalla prossima stagione invernale il Piemonte e la Bulgaria saranno collegati per la prima volta da un volo diretto di linea, arricchendo così il nostro network di destinazioni con un nuovo paese strategico a fini commerciali e turistici. Se da un lato il volo consentirà ai piemontesi di scoprire una città ricca di cultura e storia, dall’altro ci aspettiamo anche un rafforzamento dei flussi incoming destinati al turismo della neve, e non solo, grazie ai tre voli settimanali. Sofia rappresenta solo una delle tante novità del network invernale, a testimonianza della crescente attrattività del nostro territorio. Il nuovo collegamento fa seguito al volo per Budapest annunciato la scorsa settimana da Wizz Air”.

“Con queste nuove rotte, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza nei principali aeroporti italiani, offrendo nuove opportunità di viaggio e collegamenti diretti verso mercati europei dinamici e in rapida crescita. Con oltre 210 rotte da e per l’Italia, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza in tutto il Paese. Solo nei primi sette mesi del 2025, la compagnia ha operato quasi 55.000 voli da e per l’Italia, con un tasso di completamento del 99,7%, e ha accolto oltre 11,4 milioni di prenotazioni di passeggeri (+9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)”, conclude Wizz Air.

LAMEZIA TERME – SOFIA – Martedì e sabato (stagione estiva) – Dal 31 marzo 2026

TORINO – SOFIA – Martedì, giovedì, sabato – Dal 28 ottobre 2025

BERGAMO – SIBIU – Martedì, giovedì, sabato – Dal 6 gennaio 2026

