Cathay Pacific ordina ulteriori 14 Boeing 777-9

Boeing informa: “Boeing e Cathay Pacific hanno annunciato che la compagnia aerea con sede a Hong Kong ordinerà altri 14 777-9 passenger jets, portando il suo portafoglio ordini a 35 esemplari del più grande twin-engine airplane al mondo.

Progettato per ridurre in media il consumo di carburante e le emissioni del 20% e il rumore del 40% rispetto agli aerei che sostituisce, il 777-9 consentirà a Cathay Pacific di soddisfare in modo efficiente la crescente domanda di viaggi aerei nei principali mercati globali”.

“Prevediamo di espandere e rinnovare la nostra flotta con ulteriori 777-9, consentendoci di proseguire la nostra ricca tradizione di collegamenti globali con il nostro hub di Hong Kong”, ha dichiarato Ronald Lam, Cathay Group Chief Executive Officer. “Cathay Pacific mira a rafforzare ulteriormente la nostra partnership in corso con Boeing e a sfruttare le caratteristiche di livello mondiale del nuovo 777-9, mentre ci impegniamo a diventare la migliore premium airline al mondo”.

“Cathay Pacific ha ampliato la sua rete globale con la famiglia Boeing 777 negli ultimi 30 anni. L’aggiunta dell’ultimo modello, il 777-9, ridurrà ulteriormente i costi operativi della compagnia aerea, modernizzando la flotta ed espandendo le operazioni passeggeri e cargo sulle rotte a lungo e lunghissimo raggio”, prosegue Boeing.

“Siamo orgogliosi di supportare la leadership di Cathay Pacific come una delle principali compagnie aeree al mondo e di presentare il 777-9 come futuro aereo di punta”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Questo ultimo ordine dimostra il valore del 777-9 e rafforza ulteriormente la tradizione della compagnia aerea di offrire ai passeggeri comfort, praticità e connettività eccellenti per gli anni a venire”.

“Con un’autonomia di 7.295 miglia nautiche (13.510 km), il 777-9 consentirà a Cathay Pacific di collegare i passeggeri direttamente tra Hong Kong e le sue destinazioni globali a lungo raggio. Clienti in tutto il mondo hanno ordinato più di 550 777X, sostenendo migliaia di posti di lavoro presso lo stabilimento Boeing di Everett, Washington, e lungo tutta la supply chain”, conclude Boeing.

