Estate 2025: Emirates arricchisce l’esperienza di viaggio dei passeggeri italiani con proposte personalizzate sia a bordo che a terra

Emirates arricchisce l’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza dall’Italia proponendo una eSIM gratuita con 20€ di traffico dati

In occasione dell’estate, Emirates introduce una serie di vantaggi pensati per i viaggiatori italiani, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio ancora più confortevole, interconnessa e personalizzata, sia a bordo che a terra.

“I clienti che acquistano un biglietto di andata e ritorno su emirates.com, in partenza da uno dei quattro aeroporti italiani serviti dalla compagnia – Roma, Milano, Bologna e Venezia – riceveranno in omaggio una eSIM con 20€ di traffico dati grazie ad un accordo con una società internazionale di un Gruppo Italiano dotata di una rete in fibra ottica che si estende per oltre 600 km in tutto il mondo.

L’offerta è valida fino al 31 agosto 2025, per viaggi da effettuare entro il 31 dicembre 2025.

La eSIM, che potrà essere attivata una volta giunti a destinazione e consentirà di restare connessi in modo semplice e immediato, è valida in numerosi Paesi, tra cui Arabia Saudita, Stati Uniti, Giappone e molti altri ancora.

Per l’elenco completo delle destinazioni dove utilizzare l’offerta e i dettagli dell’offerta stessa, è possibile consultare la pagina dedicata: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/esim-special-offer/“, afferma Emirates.

“L’Italia è l’unico Paese del nostro network globale in cui è attiva questa offerta esclusiva, a conferma del nostro impegno nel proporre esperienze su misura per questo mercato”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia. “In Emirates, il servizio personalizzato è da sempre al centro della filosofia Fly Better. Vogliamo che i passeggeri ritrovino l’essenza del proprio Paese d’origine sin dall’inizio del viaggio. Ogni fase – dalla prenotazione all’arrivo – è progettata per essere fluida, memorabile e costruita attorno alle esigenze dei nostri clienti”.

In occasione dell’estate, Emirates introduce una nuova proposta gastronomica, con l’obiettivo elevare l’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza dall’Italia.

Emirates informa: “Per tutto il mese di agosto, Emirates celebra la tradizione gastronomica italiana proponendo nei menù di First e Business Class la burrata Montevibiano, sui voli in partenza dall’Italia.

Questo formaggio ricco e cremoso – autentico simbolo della cucina dell’Italia meridionale – sarà accompagnato da ingredienti di stagione come pomodori e basilico, per un piatto fresco, raffinato e perfettamente in linea con l’estate.

L’offerta, disponibile per un periodo limitato, conferma ancora una volta l’impegno di Emirates nel proporre un’esperienza gastronomica curata in tutti i dettagli, che unisce comfort, eleganza e autenticità regionale”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)