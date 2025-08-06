ITA Airways estende i voli in codeshare con Lufthansa Group a nuove rotte intercontinentali

ITA Airways amplia l’offerta di voli in codeshare sulle rotte di lungo raggio in collaborazione con le compagnie di Lufthansa Group. Sono in vendita da oggi nuove destinazioni in Africa e Asia per viaggiare a partire dal 2 settembre.

“Il lancio dei primi codeshare sui voli intercontinentali ha coinvolto alcune destinazioni in Africa – tra cui Abidjan (ABJ), Douala (DLA), Freetown (FNA), Monrovia (ROB), Nairobi (NBO) e Ouagadougou (OUA), raggiungibili attraverso lo scalo di Bruxelles e acquistabili con codice AZ dai passeggeri ITA Airways – oltre a Bangkok (BKK), Gedda (JED), Il Cairo (CAI), Riad (RUH), Rio de Janeiro (GIG) e San Paolo (GRU), disponibili ai passeggeri di Lufthansa, Austrian Airlines e Brussels Airlines via Roma Fiumicino con un biglietto unico”, afferma ITA Airways..

“Il nuovo gruppo di rotte di lungo raggio in codeshare, acquistabili da oggi, include voli operati da ITA Airways a cui viene aggiunto il codice Lufthansa (LH) e mete servite dalle Compagnie di Lufthansa Group con codice ITA Airways (AZ).

Nel dettaglio, le destinazioni servite da Lufthansa Group a cui verrà applicato il codice AZ sono:

Francoforte (FRA) / Monaco (MUC) – Delhi (DEL)

Francoforte (FRA) / Monaco (MUC) – Mumbai (BOM)

Monaco (MUC) – Seoul (ICN)

I passeggeri Lufthansa potranno usufruire del vantaggioso biglietto unico per raggiungere le seguenti destinazioni operate da ITA Airways:

Roma (FCO) – Accra (ACC)

Roma (FCO) – Dakar (DSS)

Roma (FCO) – Delhi (DEL)

L’espansione della rete di destinazioni raggiungibili attraverso voli di lungo raggio in codeshare rafforza ulteriormente la sinergia tra ITA Airways e Lufthansa Group, aumentando le connessioni tra l’Italia e mercati di forte interesse come Africa e Asia. Ciò offre ai passeggeri un network globale sempre più esteso, integrato ed efficiente, consentendo l’accumulo reciproco di punti nei rispettivi programmi frequent flyer, Volare e Miles & More“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)