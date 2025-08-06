Cathay Pacific sigla accordo per ulteriori GE Aerospace engine per equipaggiare i Boeing 777-9

GE Aerospace ha annunciato che Cathay Pacific si è impegnata ad acquistare GE9X engines per equipaggiare 14 Boeing 777-9 aggiuntivi (leggi anche qui), portando l’impegno totale della compagnia aerea a 35 GE9X powered 777-9.

L’accordo include anche un service agreement per coprire la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GE9X.

“Cathay Pacific è stato il primo cliente nella regione Asia-Pacifico a selezionare il nuovo motore GE9X e siamo onorati che continuino a porre la loro fiducia nei nostri prodotti e servizi”, ha affermato Mahendra Nair, Group Vice President for Commercial Programs at GE Aerospace. “La combinazione tra il più grande twin-engine commercial passenger jet del mondo e il più potente commercial aircraft engine consentirà a Cathay di raggiungere destinazioni in tutto il mondo”.

“Il motore GE9X è il commercial aircraft engine più potente al mondo e il più fuel-efficient della sua classe. Disponibile esclusivamente sulla famiglia Boeing 777X, composta dal 777-9 e dal 777-8F, il GE9X offre uno specific fuel consumption migliore del 10% rispetto al suo predecessore, il GE90-115B“, afferma GE Aerospace.

“Il motore GE9X fornisce tecnologie leader e aiuterà a garantire ai nostri clienti viaggi affidabili attraverso la nostra rete in espansione”, ha affermato Alex McGowan, Cathay Chief Operations and Service Delivery Officer. “Non vediamo l’ora che il GE9X si unisca alla nostra flotta”.

“Come tutti i GE Aerospace commercial engines, il motore GE9X può operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)