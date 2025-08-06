Eurowings continua ad espandere le sue destinazioni a medio raggio

Eurowings amplia ulteriormente la sua offerta di voli diretti per il Medio Oriente nel suo 2025/26 winter flight schedule.

“A partire dal 13 dicembre, Eurowings collegherà Düsseldorf con Dubai tre volte a settimana. I voli, operati con un Airbus A320neo, partiranno rispettivamente il lunedì, il giovedì e il sabato alle 6:50 e alle 8:35, diretti a Dubai World Central (DWC). I voli di ritorno partiranno da Dubai alle 18:05 ora locale. Per la prima volta, i viaggiatori possono volare direttamente dalla capitale del Nord Reno-Vestfalia alla famosa metropoli di Dubai con Eurowings. Ciò significa che Dubai è ora collegata direttamente a un totale di cinque aeroporti tedeschi con Eurowings“, afferma Eurowings.

“I nostri collegamenti ben sviluppati con la regione del Golfo sono di gran lunga le rotte più popolari e di successo del nostro winter flight schedule”, ha dichiarato Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Siamo quindi molto lieti di poter ora collegare anche la nostra sede principale, Düsseldorf, direttamente a Dubai con comodi orari di volo durante il giorno. Insieme ai servizi da Colonia/Bonn, Berlino, Stoccarda e Hannover, offriremo 28 voli settimanali per l’emirato, un numero di collegamenti mai visto prima”.

“Oltre a Dubai e Gedda, Eurowings collegherà presto Stoccarda, capoluogo del Baden-Württemberg, con un’altra destinazione in Medio Oriente: dal 27 ottobre, Eurowings volerà ad Amman, in Giordania, fino a due volte a settimana. Ogni lunedì e giovedì alle 6:15, un Airbus di Eurowings decollerà per la capitale giordana.

Oltre alle nuove rotte leisure, Eurowings amplia la sua offerta anche per i viaggiatori che desiderano visitare familiari e amici nella propria regione d’origine. Dal 4 novembre, Eurowings volerà da Norimberga a Erbil, Iraq, una volta a settimana (il martedì), e il collegamento da Colonia/Bonn, una volta a settimana il mercoledì, sarà ora disponibile anche nell’orario invernale.

Eurowings collegherà per la prima volta la capitale libanese Beirut con Hannover (a partire dal 6 novembre), Salisburgo (dal 28 ottobre) e Praga (dal 7 novembre) una volta a settimana nell’orario invernale”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)