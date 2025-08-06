Emirates avvia un’importante partnership con l’FC Bayern Monaco

Emirates ha stretto una storica partnership di sette anni con l’FC Bayern Munchen, 34 volte campione della Bundesliga e sei volte detentore della UEFA Champions League. L’accordo posiziona Emirates come Platinum Partner della prima squadra dell’FC Bayern Munchen dalla stagione 2025-26 alla stagione 2031-32.

“La squadra calcistica è uno dei club più sostenuti e rispettati al mondo, con una fanbase globale altamente coinvolta di oltre 140 milioni di persone e un forte riconoscimento del brand radicato nell’identità bavarese. L’FC Bayern Munchen vanta inoltre una consistente club membership di 410.000 soci, tra le più grandi nel mondo del calcio, a dimostrazione del profondo supporto e coinvolgimento della comunità, oltre a fanclub in oltre 100 paesi, a dimostrazione del suo enorme appeal internazionale.

La partnership pluriennale offre a Emirates un’importante visibilità del brand sui tabelloni perimetrali dello stadio e sui pannelli LED visibili al pubblico globale, oltre a due tappeti premium per le telecamere di campo. L’accordo include anche biglietti e ospitalità esclusivi, oltre a uno skybox Emirates dedicato presso lo stadio di casa del club, l’Allianz Arena. Inoltre, Emirates avrà accesso alle immagini collettive dei giocatori dell’FC Bayern Munchen. Il brand della compagnia aerea sarà inoltre presente in modo prominente nei background televisivi del Club durante le conferenze stampa, le interviste flash zone e altri eventi pubblici e digitali”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi di collaborare con l’FC Bayern, la squadra di calcio più iconica della Germania e un vero e proprio gigante sportivo globale. Questa partnership storica rappresenta molto più di un accordo commerciale: incarna il nostro profondo impegno nei confronti della Germania, che rappresenta un pilastro della nostra rete europea. Unendoci a questa leggendaria istituzione sportiva, stiamo creando un legame con la ricca tradizione del Club e con la sua comunità straordinariamente appassionata. Poche forze possono eguagliare la straordinaria capacità dello sport di unire cuori e menti attraverso culture e continenti, non vediamo l’ora di costruire relazioni significative con milioni di devoti tifosi dell’FC Bayern in tutto il mondo, celebrando al contempo l’eccellenza, un valore che definisce sia Emirates che l’FC Bayern”.

Michael Diederich, Deputy Chairman of FC Bayern, ha commentato: “L’FC Bayern è molto lieto di aver trovato in Emirates un partner solido e brillante, che da decenni sostiene con impegno il calcio in Europa. L’FC Bayern ha anche bisogno di una pianificazione finanziaria affidabile per raggiungere i suoi obiettivi sportivi, quindi Emirates è la soluzione ideale per la famiglia di partner del nostro club. Ci aiuterà anche il fatto che Emirates metta in contatto gli appassionati di calcio di tutto il mondo e possa supportare l’FC Bayern nei suoi piani di internazionalizzazione”.

“Questa nuova partnership segna anche il ritorno ufficiale di Emirates nel campionato di calcio tedesco. Con la base di tifosi del club in rapida espansione nei mercati chiave di Asia e Stati Uniti, Emirates è nella posizione ideale per rafforzare questo legame attraverso la sua vasta rete globale e un servizio di livello mondiale.

Il calcio rimane uno degli sport più celebrati nel portfolio di Emirates, come dimostrano le prestigiose partnership con club calcistici globali e tornei di alto livello. Il logo “Fly Better” della compagnia aerea è presente sulle maglie di importanti club europei come Real Madrid, Arsenal FC, AC Milan, Benfica SL e Olympique Lyonnais, oltre ai diritti di denominazione dell’Emirates Stadium dell’Arsenal. Il logo Emirates sarà presente anche sul retro della maglia da allenamento della prima squadra dell’Al Ain FC per tutta la stagione 2025/2026. Emirates è inoltre Title Partner della FA Cup da quasi un decennio, nota come Emirates FA Cup, il più antico e importante torneo calcistico nazionale al mondo. Nella sua base negli Emirati Arabi Uniti, la compagnia aerea supporta la UAE Pro League”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits. Emirates)