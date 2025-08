Enac e ITA Airways: da oggi a bordo la Safety Briefing Card dedicata ai passeggeri non vedenti e ipovedenti

ITA Airways da oggi introduce su tutti gli aeromobili di nuova generazione della sua flotta la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti, realizzata in collaborazione con Enac e prodotta dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con il patrocinio del Ministro per le Disabilità On. Alessandra Locatelli.

Il progetto, presentato a novembre 2024, prende oggi forma verso un viaggio aereo sempre più inclusivo e accessibile. La Safety Briefing Card di ITA Airways, a bordo degli Airbus A321 Neo, A320 Neo, A220-100, A220-300, A350-900, A330 Neo, è realizzata in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, e fornisce informazioni fondamentali su configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno, ubicazione dei posti a sedere.

“Mettere a disposizione dei passeggeri non vedenti e ipovedenti la Safety Briefing Card, frutto di un lavoro congiunto che ha avuto anche il patrocinio del Ministro Alessandra Locatelli, rappresenta un ulteriore passo verso l’inclusione, l’accessibilità e l’autonomia di tutti i viaggiatori, pilastri fondamentali della nostra visione per la mobilità del futuro. L’obiettivo è individuare le soluzioni più efficaci per agevolare il viaggio aereo di tutti i passeggeri, con particolare attenzione a quelli più fragili, affinché l’esperienza del volo possa essere vissuta in modo piacevole e sicuro e ogni viaggiatore, nessuno escluso, possa esercitare pienamente il diritto di volare in condizioni di pari opportunità”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma.

“L’introduzione della Safety Briefing Card accessibile rappresenta un traguardo importante per ITA Airways nel percorso verso un trasporto aereo sempre più inclusivo”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Crediamo fortemente che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza eccezioni. Con questa iniziativa, vogliamo non solo rispondere a una necessità concreta, ma anche promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e dell’attenzione alle persone. Ringraziamo ENAC, la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi e il Ministro per le Disabilità per aver condiviso con noi questo progetto che rende il volo accessibile anche ai passeggeri ciechi e ipovedenti. La nuova Safety Briefing Card incarna i principi del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia. Quella sostenibilità che, per ITA Airways, costituisce un pilastro della propria attività”.

Pensata per garantire la massima autonomia e sicurezza ai passeggeri non vedenti e ipovedenti, la nuova Card rappresenta un’evoluzione della versione precedentemente introdotta da Alitalia, aggiornata e arricchita grazie all’impiego della moderna tecnologia di stampa UV Plotter Roland.

(Ufficio Stampa Enac – ITA Airways)