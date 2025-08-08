News Brevi – 08.08.2025

AERONAUTICA MILITARE: MISSIONE CON ELICOTTERO HH-139B PER SOCCORRERE UN MARITTIMO A 100 KM DALLA COSTA DI TRAPANI – Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani ha svolto ieri una missione per soccorrere un paziente di 46 anni in pericolo di vita. L’uomo, a bordo di una nave mercantile a circa 100 km al largo delle coste trapanesi, era stato colpito da un grave malore e necessitava di cure urgenti. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando il 12° Maritime Rescue Sub Centre (MRSC) di Palermo, responsabile per il coordinamento dei soccorsi in mare nell’area di competenza, ha richiesto l’intervento immediato di un mezzo aereo. L’equipaggio dell’82° Centro SAR di Trapani è decollato alle 18:15 circa, raggiungendo rapidamente la zona. Giunti sul posto, l’equipaggio SAR ha stabilizzato il paziente e lo ha recuperato tramite verricello. L’operazione di recupero si è conclusa alle 18:35. Successivamente, l’elicottero si è diretto verso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove il paziente è stato sbarcato alle 19:00 e affidato alle cure dei medici. Il soccorso effettuato dall’82° Centro SAR rientra nelle attività quotidiane dell’Aeronautica Militare, che garantisce la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare. L’efficienza e la prontezza di questi equipaggi confermano l’importanza del ruolo dell’Aeronautica a tutela della collettività, operando 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, anche in condizioni meteorologiche avverse (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: IL DG D’ORSOGNA IN VISITA AL CENTRO DI SVILUPPO VOLI SUBOPRBITALI DI VIRGIN GALACTIC – Impegni istituzionali del DG Alexander D’Orsogna negli Stati Uniti dove, questa settimana, ha visitato il centro di progettazione e ingegneria di Virgin Galactic presso Tustin, in California, dedicato allo sviluppo dei voli suborbitali. Ad accogliere il DG D’Orsogna, accompagnato dal Direttore Innovazione Tecnologica Enac Giovanni Di Antonio, il CEO di Virgin Galactic Michael Colglazier, insieme al Vice Presidente Commercial & Corporate Strategy Chelsea Chang, al Vice Presidente e General Manager Customer Operations James Willoughby e al Direttore Strategy & Commercial Programs Neer Shah. Il DG D’Orsogna, nel ringraziare Virgin Galactic per l’appassionante visita, ha espresso soddisfazione per l’impegno dell’azienda per lo sviluppo dei voli suborbitali commerciali e per l’avanguardia tecnologica nel campo. “Enac, in coordinamento con i maggiori player internazionali come Virgin Galactic – ha evidenziato il Direttore Generale – contribuisce attivamente, a livello sia tecnico che regolatorio, al nuovo orizzonte della Space Economy, con una vision che rafforza il ruolo pionieristico dell’Italia nel comparto. Rientra in questo percorso sinergico Enac – Virgin Galactic lo studio di fattibilità propedeutico alla futura attivazione dei voli suborbitali dallo spazioporto di Grottaglie: progetto strategico per l’espansione internazionale del settore”. Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale Enac è stato accompagnato presso i laboratori dedicati allo sviluppo di Delta Spaceship, visitando le aree deputate alla progettazione della navicella spaziale di ultima generazione. Sono state definite, inoltre, le modalità per l’avvio di uno studio volto a esplorare le potenzialità di sviluppo dei voli suborbitali a beneficio del territorio e dell’industria nazionale.

‘SCORCI DAL CIELO’: IL CONCORSO SOCIAL DI EGYPTAIR – EGYPTAIR, la compagnia di bandiera egiziana che con oltre 30 voli settimanali collega Roma e Milano a Il Cairo, lancia il concorso fotografico “Scorci dal cielo” con in palio due biglietti aerei per viaggiare in Business Class dall’Italia con destinazione Il Cairo. “Il contest sarà attivo dal 12 al 31 agosto 2025 sul canale Instagram di EGYPTAIR rivolto a tutti coloro i quali vivono o sono residenti in Italia. Il meccanismo è semplice e veloce: basta scattare una foto dall’oblò durante un volo – in partenza o in arrivo da qualsiasi destinazione, nazionale o internazionale – e condividerla come storia sul proprio profilo, aggiungendo l’hashtag dedicato #fotodalcielo e taggando il profilo ufficiale di EGYPTAIR @egyptair. In palio per il fortunato vincitore, due biglietti in Business Class per la capitale egiziana”, afferma EGYPTAIR. “Il vincitore del concorso fotografico verrà decretato, tramite estrazione, il 25 settembre. Il regolamento completo è consultabile sul sito EGYPTAIR a questo link: egyptair.regolamento.online. “Scorci dal cielo” è un’iniziativa pensata per coinvolgere tutti gli appassionati di viaggio e del mondo magico racchiuso tra le piramidi e il Mar Rosso. Il Cairo, infatti, custodisce i resti della civiltà egizia sulle fertili rive del Nilo. Nel famoso sito archeologico di Giza si possono ammirare le Piramidi di Chefren, Micerino e Cheope, inserite tra le 7 Meraviglie del Mondo Antico, oltre all’imponente ed enigmatica Grande Sfinge. Merita una visita anche il nuovo GEM-Grande Museo Egizio, l’area espositiva che ospita la più completa collezione di reperti dell’Antico Egitto, tra cui la Sala di Tutankhamon con i tesori ritrovati nella sua tomba e la Sala delle Mummie con i resti dei più celebri faraoni”, conclude EGYPTAIR.

SOGAER: LE STIME PER FERRAGOSTO 2025 – SOGAER, società dell’Aeroporto di Cagliari, informa: “Le stime di SOGAER per il periodo 8 – 17 agosto 2025 prevedono circa 220.000 passeggeri (arrivi + partenze), con 1.400 movimenti e 250.000 posti offerti. Da gennaio al 5 agosto 2025 lo scalo cagliaritano è stato scelto da oltre 3.000.000 di passeggeri, per una crescita anno su anno del 2% circa. La performance è il frutto dei buoni risultati registrati, in particolare, sulle rotte internazionali (+7,5%). La Summer 2025 dell’Aeroporto di Cagliari, iniziata il 30 marzo e ormai nel vivo, è caratterizzata da un’offerta complessiva superiore di circa il 7% rispetto alla Summer 2024, con oltre 1.400.000 posti offerti sui mercati internazionali, 109 collegamenti diretti, di cui 75 di linea (31 nazionali e 44 internazionali) e 34 charter, operati da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi”.

BOEING CONSEGNA IL NUSANTARA LIMA (SNL) SATELLITE A PSN, MIGLIORANDO LA CONNETTIVITA’ IN INDONESIA E IN SOUTHEAST ASIA – Boeing ha consegnato il Satelit Nusantara Lima (SNL) communications satellite a PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), aprendo la strada a una connettività affidabile e ad alta capacità per i PSN users nelle oltre 17.000 isole indonesiane e nei paesi limitrofi. L’SNL communications payload, che vola a bordo della collaudata 702MP platform di Boeing, può fornire oltre 160 Gbps di capacità, supportando l’accesso a Internet a banda larga e servizi di comunicazione essenziali in tutti i mercati dell’Indonesia e del Sud-est asiatico. “L’Indonesia è stata una delle prime nazioni ad adottare le comunicazioni satellitari per connettere i propri cittadini e Nusantara Lima continua questa tradizione”, ha affermato Adi Rahman Adiwoso, CEO di PSN Group. “Questo satellite darà potere a comunità, scuole e aziende che non hanno mai avuto un accesso affidabile prima. SNL, con una capacità di oltre 160 Gbps, rafforzerà la nostra possibilità di fornire national capacity per le esigenze del nostro Paese. La nostra partnership con Boeing e i nostri partner tecnologici globali mira a garantire che nessuno venga lasciato indietro nella crescita dell’Indonesia”. SNL offre un advanced payload processing, consentendo a PSN di indirizzare dinamicamente la sua potente internet and communications capacity dove è più necessaria, che si tratti di una città trafficata, di un villaggio remoto o di un intervento rapido in un’area colpita da un disastro naturale. Per gli indonesiani questo significa una connettività più veloce e affidabile, anche quando la domanda si sposta tra le migliaia di isole del Paese. “Il satellite business di Boeing vanta una lunga tradizione al servizio dell’Indonesia e della regione Asia-Pacifico, che risale al Palapa A1 satellite del 1976”, ha dichiarato Ryan Reid, president of Boeing Satellite Systems International. “Con Nusantara Lima, siamo orgogliosi di proseguire questa tradizione, offrendo una soluzione affidabile e ad alta produttività, su misura per le specifiche esigenze geografiche e di connettività dell’Indonesia. PSN è stato un partner eccezionale durante tutto il programma”. Costruite dalla controllata Boeing Spectrolab, le solar wings forniranno fino a 15 kW di potenza per consentire all’advanced payload dei satelliti di operare a piena capacità per tutta la durata della loro missione, che durerà 15 anni. Spectrolab ha investito in miglioramenti produttivi per aumentare la produttività, in linea con la crescente domanda di affidabili space-grade solar cells in tutto il settore. Il lancio del satellite SNL è previsto per il mese prossimo dalla Space Coast della Florida. Dopo l’orbit-raising e l’on-orbit checks, si prevede che inizierà le operazioni commerciali dall’orbita geostazionaria (a circa 35.000 km dalla superficie terrestre) nel 2026.

QANTAS ASSEGNA UN NUMERO RECORD DI BORSE DI REGIONAL GRANTS – Qantas informa: “Quasi 50 community groups in tutta la regional Australia beneficeranno di una quota di 2 milioni di dollari in finanziamenti, voli e supporto marketing nell’ambito del Qantas Regional Grants program di quest’anno Si tratta del gruppo di beneficiari più numeroso nella storia del programma, con quasi 3.000 domande ricevute, un aumento del 70% rispetto allo scorso anno e la risposta più numerosa dal lancio del programma nel 2019”. Rachel Yangoyan, CEO di QantasLink, ha affermato: “I beneficiari di quest’anno stanno svolgendo un lavoro incredibile in una vasta gamma di settori, dall’incoraggiamento delle giovani donne a esplorare le discipline STEM e dal supporto alle First Nations communities, alla fornitura di aiuti alimentari e servizi di soccorso. Siamo rimasti sbalorditi dal numero di candidature di quest’anno, il che dimostra quante organizzazioni straordinarie ci siano, che spesso silenziosamente fanno un’enorme differenza nelle loro comunità. Ha reso il processo di valutazione più arduo, ma ci ha anche resi più orgogliosi di sostenere i vincitori di quest’anno, che stanno svolgendo un lavoro stimolante in tutto il paese. Qantas fa parte delle regional communities da oltre 100 anni ed è incredibilmente gratificante per i nostri dipendenti, molti dei quali vivono e lavorano in città regionali, sapere di contribuire alle comunità che supportano e con cui interagiscono ogni giorno”. “Giunto al suo quarto anno, il Regional Grants program di Qantas ha assegnato 7 milioni di dollari in sovvenzioni a quasi 130 gruppi e progetti no-profit, aiutandoli a fornire servizi di prima linea e a costruire comunità più forti in tutta la regional Australia. Qantas è la più grande regional airline australiana, che collega oltre 58 comunità regionali alle capitali. Nell’anno finanziario 2025, Qantas group ha speso oltre 1,1 miliardi di dollari con i fregional suppliers. Le domande per il 2026 Regional Grants Program saranno aperte il 21 febbraio 2026 su qantas.com/regionalgrants“, conclude Qantas.

DELTA MIGLIORA L’ESPERIENZA AD ASPEN INTRODUCENDO GLI EMBRAER JETS – Delta informa: “Grandi novità per i viaggiatori che si dirigono ad Aspen durante la stagione sciistica. A partire da novembre, Delta, tramite il Delta Connection partner SkyWest, migliorerà l’esperienza di viaggio verso le montagne sostituendo i CRJ-700 con Embraer jets, giusto in tempo per l’inizio della stagione sciistica invernale”. “Aspen è una delle destinazioni sciistiche più iconiche al mondo e ci assicuriamo che la vostra esperienza di viaggio sia all’altezza della magia delle montagne”, ha dichiarato Amy Martin – Vice President – Network Planning. “Questo cambio di aeromobile non riguarda solo un nuovo look, ma anche la risoluzione di sfide reali per i nostri clienti e il miglioramento di ogni tappa del viaggio”. “Sappiamo quanto sia importante la tua attrezzatura da sci, gli Embraer jets sono progettati per gestirla. Con una stiva più ampia, questi velivoli riducono significativamente i problemi di ingombro, rendendo più facile trasportare sci, snowboard e attrezzatura invernale senza preoccupazioni. Gli Embraer jets offrono una maggiore capacità e una migliore gestione dei bagagli, particolarmente importanti in aeroporti ad alta richiesta come Aspen. Goditi un volo più silenzioso e confortevole con interni moderni, finestrini più grandi e più spazio personale. Il territorio unico di Aspen e le sue condizioni meteorologiche richiedono aerei performanti. Gli Embraer jets sono adatti al volo in montagna, offrendo maggiore affidabilità operativa e prestazioni elevate. Questo cambiamento di flotta si applicherà a tutti i voli SkyWest operati come Delta Connection da Atlanta (ATL) e Los Angeles (LAX) ad Aspen (ASE). Questo cambiamento fa parte dell’impegno costante di Delta nell’offrire un’esperienza di volo di alta qualità ai propri clienti”, conclude Delta.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS LANCIA UN NUOVO PRODOTTO IN CINA, REALIZZATO DALLA EXPANDED JOINT VENTURE MTU YUCHAI POWER – Rolls-Royce informa: “La Rolls-Royce Power Systems division ha completato la produzione del nuovo mtu Series 2000 G06 engine in Cina, con il primo lotto che verrà consegnato ai clienti a breve. Questo rappresenta una pietra miliare fondamentale nell’implementazione della strategia di localizzazione di Rolls-Royce in Cina. Il nuovo prodotto è prodotto presso MTU Yuchai Power (MYP), una joint venture tra Rolls-Royce e il Chinese engine manufacturer Guangxi Yuchai Machinery Co. Ltd (Yuchai Diesel), nel suo stabilimento di Suzhou. Il nuovo mtu Series 2000 G06 engine è progettato per mission-critical applications come main backup power for data centres, industrial parks, power stations, rental and infrastructure, offrendo high power density, eccellente fuel efficiency e un’affidabilità eccezionale. Il lancio di questo modello prodotto localmente in Cina arricchirà l’offerta di prodotti per i clienti cinesi e rafforzerà le capacità di assistenza di Rolls-Royce in settori chiave come la produzione di energia. Durante la cerimonia di lancio, Rolls-Royce ha firmato accordi con oltre dieci power generation OEMs. Questi accordi copriranno diverse applicazioni. Questi accordi dimostrano pienamente l’elevato riconoscimento da parte dei clienti cinesi dei prodotti e dei servizi di Rolls-Royce Power Systems, nonché delle capacità produttive di MYP”. Tobias Ostermaier, President of the Stationary Power Solutions division at Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Sono lieto di assistere a un’altra pietra miliare per Rolls-Royce Power Systems in Cina, che riflette il nostro impegno a lungo termine nei confronti del mercato cinese. I nuovi mtu Series 2000 engines rappresentano l’ultima generazione di high-performance diesel engines, prodotti localmente in Cina, nel rispetto degli stessi standard produttivi di quelli realizzati in Germania. Allo stesso tempo, saranno supportati dal nostro team post-vendita locale, migliorando significativamente l’efficienza di risposta e garantendo ai nostri clienti un costo totale di proprietà inferiore”. “Questi motori innovativi non solo svolgeranno un ruolo fondamentale in applicazioni nazionali, ma saranno utilizzati anche in progetti all’estero, fornendo soluzioni energetiche affidabili alle regioni limitrofe. Questo risultato è un altro risultato positivo della nostra collaborazione con la Yulin facility e riflette chiaramente la nostra strategia di localizzazione. La fiducia dei nostri clienti è la migliore conferma della nostra forza tecnica e delle nostre capacità di servizio. Non vediamo l’ora di stimolare ulteriormente la domanda del mercato e di espandere significativamente la nostra quota di mercato con questi prodotti”, ha aggiunto Amy Zhou, General Manager of Rolls-Royce Power Systems Greater China. “Rolls-Royce Power Systems e Yuchai hanno firmato un accordo di cooperazione nel 2014 per costituire la joint venture. Nell’aprile 2018, il primo mtu Series 4000 engine è uscito dalla linea di produzione della Yulin facility e, ad oggi, la joint venture ha prodotto oltre 3.000 mtu engines. Nel 2024 le due parti hanno annunciato un’espansione dell’ambito di attività della joint venture e hanno ora completato la produzione di 4000 Series S83 engines e dei nuovi 2000 Series engine, continuando a fornire supporto energetico agli oil & gas fields and power generation markets in Cina”, conclude Rolls-Royce.

RYANAIR LANCIA “TRAVEL AGENT DIRECT” – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il lancio di “Travel Agent Direct” (TAD), una nuova direct, authorised distribution platform, progettata per consentire agli offline travel agents di prenotare direttamente i voli Ryanair, garantendo la massima trasparenza ai passeggeri. Questa nuova piattaforma di prenotazione rappresenta l’ultimo sviluppo dell’impegno di Ryanair nel settore della distribuzione, che prevede la collaborazione esclusiva con agenzie di viaggio affidabili e autorizzate per prenotare i voli Ryanair per i propri clienti, con la massima trasparenza dei prezzi e la garanzia che i clienti riceveranno direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli, senza dover completare la customer verification di Ryanair. Travel Agent Direct di Ryanair semplificherà il processo per le traditional travel agencies, consentendo loro di accedere alla rete leader del settore di Ryanair, composta da oltre 3.600 voli giornalieri verso oltre 230 destinazioni in tutta Europa”. Dara Brady, CMO di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la nostra Travel Agent Direct platform, che consentirà alle agenzie di viaggio autorizzate di accedere ai voli low cost di Ryanair verso oltre 230 destinazioni per i propri clienti, a condizione che garantiscano la piena trasparenza dei prezzi per tutti i voli e i prodotti Ryanair. Il lancio di TAD è un’ulteriore dimostrazione del nostro costante impegno verso pratiche di distribuzione eque e trasparenti, poiché i passeggeri ora vedranno solo i prezzi reali di Ryanair e avranno la garanzia che i loro recapiti saranno forniti a Ryanair, in modo che possiamo contattarli direttamente per informazioni essenziali sul loro volo. Con la crescita di Ryanair che raggiungerà i 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, non vediamo l’ora di espandere le nostre partnership con agenzie di viaggio di fiducia in tutta Europa”.

AIRBUS: MONITORARE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DALLO SPAZIO – Airbus informa: “La qualità dell’aria è una preoccupazione critica per la società. Il 2025 segna un momento cruciale nel monitoraggio dell’aria che respiriamo, con il lancio di nuove capacità spaziali europee, tra cui advanced Copernicus Sentinels and EUMETSAT next generation of weather satellites, come il MetOp-SG A costruito da Airbus. Queste nuove missioni sono destinate ad aumentare la raccolta dati e a migliorare significativamente le previsioni sulla qualità dell’aria. L’inquinamento atmosferico deriva principalmente dalla combustione di combustibili fossili, dal traffico stradale e dalle emissioni industriali. La sua gravità è spesso aggravata dalle inversioni termiche, che intrappolano gli inquinanti in prossimità del suolo, soprattutto durante l’inverno. Anche fattori naturali, come le tempeste di polvere sahariane e gli incendi boschivi, degradano significativamente la qualità dell’aria. Più che una semplice misura dell’inquinamento domestico e ambientale, la qualità dell’aria è un indicatore vitale per la nostra salute generale. Ciò sottolinea l’importanza fondamentale di identificare e tracciare queste particelle e gas nocivi”. Mélanie Ades, expert in data assimilation at the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), spiega: “Monitorare la qualità dell’aria è una vera sfida. Gli inquinanti possono essere rapidamente trasformati da reazioni chimiche e trasportati dal vento, rendendo difficile comprendere le fluttuazioni dell’inquinamento nell’arco della giornata. Inoltre, previsioni accurate richiedono non solo osservazioni, ma anche solide capacità predittive”. “Insieme ad altri scienziati, lavora nel Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), che utilizza sistemi di modellazione all’avanguardia per trasformare le osservazioni satellitari in informazioni utili e di libero utilizzo per responsabili politici, agenzie ambientali e cittadini di tutto il mondo, consentendo un’azione rapida. CAMS attualmente sfrutta i dati di vari satelliti Copernicus. Sentinel-5P, progettato e costruito da Airbus, fornisce osservazioni su ozone, nitrogen dioxide, carbon monoxide and sulphur dioxide, mentre Sentinel-3 fornisce osservazioni sull’aerosol optical depth, che possono essere utilizzate per tracciare gli inquinanti emessi dagli incendi. Le osservazioni degli incendi boschivi attivi in tutto il mondo, effettuate da Sentinel-3, saranno in futuro utilizzate anche da CAMS per stimare le emissioni dovute alla combustione di biomassa”, prosegue Airbus. “Lanciato nel luglio 2025, l’Airbus-built Sentinel-4 instrument sul third generation Meteosat (MTG-S1) satellite, sarà integrato nei modelli CAMS. Fornirà dati orari ad alta risoluzione senza precedenti sugli inquinanti atmosferici (ozone, nitrogen dioxide, sulphur dioxide and aerosols) in Europa. Ciò migliorerà le capacità di monitoraggio di Copernicus, passando da un’immagine dell’Europa al giorno con Sentinel-5P a osservazioni orarie. Le capacità spaziali europee saranno ulteriormente potenziate da MetOp-SG A e dai suoi sei strumenti. L’Airbus-built Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI-NG) è in grado di monitorare l’ammoniaca, che influisce sulla qualità dell’aria. Mentre il suo onboard Sentinel-5 spectrometer, gestito da EUMETSAT, completerà Sentinel-4. È in grado di distinguere 1.000 colori in più rispetto all’occhio umano, rilevando e misurando quotidianamente una serie di gas traccia, nonché aerosols and UV index. I dati accurati provenienti dalle osservazioni satellitari e dalle previsioni sulla qualità dell’aria sono strumenti indispensabili. Consentono ai governi di allertare la popolazione quando i livelli di inquinamento superano i limiti normativi, di assistere i decisori politici nello sviluppo di strategie efficaci per la qualità dell’aria e di supportare gli scienziati nel perfezionamento dei modelli climatici”, conclude Airbus.