Aeronautica Militare: la German Air Force (GAF) si addestra nei cieli della Sardegna

Si è concluso il 4 agosto scorso il rischieramento presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu (R.S.S.T.A.), del 74° Tactical Air Force Wing della German Air Force (G.A.F.) dopo un mese circa di attività addestrativa nei cieli di Sardegna.

“Il Gruppo, composto da 12 aerei Eurofighter Typhoon, ha ricevuto il supporto operativo e logistico della Base Aerea di Decimomannu per l’effettuazione di oltre 200 sortite, totalizzando quasi 300 ore di volo complessive.

Il rischieramento, che ha visto il coinvolgimento di numerosi assetti, è stata una preziosa e proficua opportunità per il ritorno dell’aeronautica militare tedesca in Sardegna, confermando la sinergica intesa che ha visto partecipi la German Air Force e l’Aeronautica Militare.

Grazie alla preliminare predisposizione di un accordo di dettaglio e l’avvenuto inserimento delle attività nel Piano di Impiego del Poligono Interforze di Salto di Quirra (P.I.S.Q.), approvato dallo Stato Maggiore della Difesa, la G.A.F. ha avuto accesso allo spazio aereo “Est Sardegna”, dove ha potuto addestrarsi affinando le tecniche di combattimento Aria-Aria, sotto controllo del NATO Deployable Air Command and Control Centre (DACCC)”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Al termine del rischieramento il Comandante del R.S.S.T.A., Colonnello Giovanni Luca Nicoletti e Il Comandante del 74° Tactical Air Force Wing, Colonnello Jurgen Schönhöfer, hanno convenuto circa la piena riuscita dell’attività addestrativa svolta. Quest’ultimo ha ringraziato infine il suo omologo e il Reparto per l’importante supporto ricevuto, evidenziando la piacevole sensazione di tornare a Decimomannu dopo tanto tempo e aver avuto la possibilità di addestrare i propri assetti nelle migliori condizioni ambientali e logistiche”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra (PISQ), costituito nel 1956 e dipendente dal Comando Logistico, opera con personale proveniente dalle Forze Armate (FF.AA.) e assicura l’addestramento avanzato delle FF.AA. nazionali e straniere, oltre ad ospitare l’esecuzione di prove sperimentali, di test e di sviluppo di sistemi prototipici e sperimentali e collaborare con enti scientifici ed universitari nazionali, realtà industriali estere e Società civili operanti nel settore della difesa e non. Collabora, inoltre, con Enti Istituzionali, associazioni di volontariato, Protezione civile, Soccorso Alpino e speleologico, Università ed altri enti al fine di garantire un addestramento per la capacità di gestione congiunta delle emergenze e tutela del territorio e per lo sviluppo sinergico di progetti di valenza duale nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico. Favorisce lo sviluppo di collaborazioni nel settore spazio con il Distretto Aerospaziale della Sardegna e con il CRS4 (Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna). Con i sensori dislocati nel suo territorio è parte integrante del programma europeo per il monitoraggio dei detriti spaziali denominato Space Surveillance and Tracking (SST). Grazie al programma OTI (Operational Training Infrastructure), si pone quale sede d’eccellenza per l’addestramento avanzato di piattaforme di volo di 5a generazione e per l’integrazione multiruolo delle stesse in scenari realistici e complessi sempre più sfidanti.

Il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (R.S.S.T.A) di Decimomannu, dipende gerarchicamente dal Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra (Perdasdefogu), e dal Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (CAMRAS) per le funzioni presidiarie e di coordinamento con gli altri enti AM presenti sull’isola. Dal Comandante R.S.S.T.A dipendono il Distaccamento aeroportuale di Alghero, il poligono di Capo Frasca, la Sezione Deposito Armamenti Serrenti e i Nuclei Osservazioni meteo di Capo Bellavista, Capo Caccia e Capo Carbonara. Il R.S.S.T.A. coordina, gestisce e controlla le attività di volo dell’I.F.T.S., dei Reparti dell’Aeronautica Militare, delle altre FF.AA. e dei Paesi Alleati, garantendone altresì il supporto logistico/amministrativo. È la sede dell’80° Centro Search and Rescue e del 212GV/I.F.T.S., eccellenza nell’ambito dell’addestramento avanzato al volo, frutto della compartecipazione tra Aeronautica Militare e l’azienda Leonardo“, conclude l’Aeronautica Militare

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)