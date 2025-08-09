News Brevi – 09.08.2025

QATAR AIRWAYS RINNOVA LA PARTNERSHIP PLURIENNALE CON L’AL SAAD SPORTS CLUB COME OFFICIAL JERSEY PARTNER – Qatar Airways annuncia il rinnovo della sua partnership di lunga data con l’Al Sadd Sports Club, una delle squadre di calcio più iconiche e celebrate del Qatar. Il rinnovato accordo tra le due entità rafforza l’impegno della compagnia aerea nel promuovere lo sport in Qatar, sostenendo i talenti locali e contribuendo alla realizzazione della Qatar National Vision 2030. Attraverso questa collaborazione, Qatar Airways promuoverà il potere dello sport come forza unificante per ispirare le comunità, connettere le persone e mostrare la leadership del Qatar sia a livello locale che regionale. La compagnia aerea sostiene con orgoglio l’Al Sadd SC dal 2018 e svolge un ruolo attivo nell’arricchire il panorama sportivo interagendo con i tifosi in tutto il Qatar e con la Qatar Stars League”. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con l’Al Sadd Sports Club, una squadra che occupa un posto speciale nel cuore di molti in Qatar. La nostra rinnovata collaborazione riflette il nostro impegno condiviso per l’eccellenza, la comunità e la formazione delle future generazioni di talenti. Insieme, continuiamo a sostenere la crescente eredità del Qatar come polo sportivo globale”. L’Al Sadd Sports Club Chief Executive Officer, Mr. Turki Al-Ali, ha dichiarato: “Siamo molto felici di rinnovare la partnership con Qatar Airways. Siamo orgogliosi di proseguire questa partnership e non vediamo l’ora di raggiungere ulteriori successi e traguardi insieme nel prossimo futuro”. “Questa partnership segna un’altra pietra miliare nel portafoglio di partnership sportive globali di alto profilo di Qatar Airways, tra cui FIFA, UEFA Champions League and National Team Competitions, Formula 1®, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, AFC, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, The Australian Wallabies, The United Rugby Championship (URC), French Rugby Team – Section Paloise, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

FAA: STATEMENT SULLA MIDAIR COLLISION A DCA DEL 29 GENNAIO – La FAA informa: “Sotto la guida del Segretario Duffy, la FAA ha adottato misure immediate per migliorare la sicurezza dei passeggeri in seguito all’incidente del 29 gennaio al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA). Nell’ambito dei continui sforzi della FAA per migliorare la sicurezza, abbiamo adottato una serie di misure aggiuntive per affrontare le operazioni, le procedure e il personale. La FAA sta supportando da vicino l’indagine condotta dall’NTSB, adotteremo rapidamente tutte le misure necessarie e condurremo le opportune verifiche sulla base delle prove. La sicurezza rimane la massima priorità della FAA. Eliminazione del traffico misto di elicotteri e velivoli ad ala fissa; Chiusura permanente della Route 4 tra Hains Point e Wilson Bridge; Rivisti gli accordi con i militari per richiedere ADS-B Out broadcasting; Eliminazione dell’uso della visual separation entro 8 km dall’aeroporto; Pubblicate modifiche a helicopter zones and routes, allontanandole ulteriormente dall’aeroporto; Aumento del supporto, della supervisione e del personale presso DCA”. Riguardo l’Inspector General Safety Audit, la FAA afferma: “L’inspector general avrà il pieno sostegno della FAA. Non ci dovrà mai essere un’altra tragedia come quella del 29 gennaio al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA). Mentre indaghiamo la causa e cooperamo pienamente con le indagini, la FAA non esiterà ad agire se identifichiamo il rischio. Questo è il motivo per cui abbiamo preso provvedimenti immediati, incluso aver richiesto l’ADS-B Out per gli elicotteri militari”, ha affermato il FAA Administrator, Bryan Bedford.