News Brevi – 16.08.2025

EMBRAER PARTECIPA AL BRAZILIAN AGRICULTURAL AVIATION CONGRESS – Embraer informa: “Embraer parteciperà al Brazilian Agricultural Aviation Congress, un evento che si terrà dal 19 al 21 agosto a Santo Antônio do Leverge (MT), con il tema “A look to the future”. L’azienda esporrà il top-selling cropduster nel Brazilian agricultural aviation market, l’Ipanema 203, che vanta oltre 20 anni di attività ed è alimentato al 100% da etanolo. Combina tecnologia e robustezza, offre elevata produttività e precisione, mantiene bassi i costi operativi. L’aereo è un pioniere nell’uso del biofuel ed è leader nelle vendite, con una quota di mercato di circa il 60% nell’agricultural aviation market”. “Il Brazilian Agricultural Aviation Congress, promosso dal National Union of Agricultural Aviation Companies (SINDAG), rappresenta per noi un’ottima opportunità per promuovere le novità e le tendenze del nostro settore”, afferma Sany Onofre, Embraer’s Agricultural Aviation leader. “I produttori sono sempre più alla ricerca di soluzioni che aumentino la produttività, riducano i costi di produzione e garantiscano la sicurezza operativa”. “Con oltre 180 unità vendute negli ultimi tre anni, il velivolo rimane la scelta preferita dagli operatori e offre un’ampia gamma di equipaggiamenti volti ad aumentare produttività e precisione, nel rispetto della sostenibilità. Con un’efficienza equivalente a quattro large ground sprayers in funzione contemporaneamente, l’ethanol-powered aircraft irrora oltre 200 ettari all’ora, garantendo un’applicazione di alta qualità. Oltre a partecipare ai principali eventi del settore agricolo con l’Ipanema 203, Embraer ha anche promosso la sicurezza operativa durante gli eventi, con un intenso programma di iniziative sul campo che affrontano temi come ispezioni preventive, ambiente sicuro e buone pratiche per piloti, meccanici e operatori. Attualmente, il 100% delle agricultural pilot training classes in Brasile include una lezione dell’Ipanema customer support team, garantendo che una solida cultura della sicurezza venga instillata fin dall’inizio della vita professionale di un agricultural pilot”, conclude Embraer.

AMERICAN AIRLINES E STAND UP TO CANCER INSIEME PER LA CAMPAGNA ANNUALE DI RACCOLTA FONDI – American Airlines informa: “American Airlines sostiene Stand Up To Cancer® (SU2C) per il nono anno consecutivo con la sua campagna di raccolta fondi 2025, volta a promuovere la ricerca innovativa sul cancro. L’impegno di quest’anno riflette una visione condivisa per un futuro senza cancro, con particolare attenzione alla diagnosi precoce, alla comprensione della storia familiare e alle terapie personalizzate. Quando si tratta di combattere il cancro, ‘Let’s go further, together’. Questo potente messaggio è più di una semplice frase: è un invito all’azione. Sottolinea la convinzione che, rimanendo uniti, possiamo progredire più rapidamente verso trattamenti e cure efficaci. Dal 15 agosto al 30 settembre 2025, i clienti che doneranno 25 dollari o più a SU2C online sul sito StandUpToCancer.org/AmericanAirlines riceveranno 25 American Airlines AAdvantage® bonus miles per ogni dollaro donato. Grazie al supporto di Mastercard, i clienti che utilizzano la propria American Airlines AAdvantage® Mastercard® credit card per donare online tra $25 e $10.000 riceveranno 50 bonus miles per ogni dollaro fino al 30 settembre, o quando le donazioni qualificanti raggiungeranno i $3 milioni, a seconda di quale evento si verifichi per primo”. “Per quasi un decennio, la nostra collaborazione con Stand Up To Cancer ha rispecchiato il cuore della nostra missione: prenderci cura delle persone nel loro percorso di vita”, ha dichiarato Ron DeFeo, Chief Communications and Marketing Officer, American. “Siamo una compagnia che ha a cuore i membri del nostro team e le nostre comunità. Questa campagna non riguarda solo le miglia. Si tratta di procedere insieme verso un futuro in cui meno vite si perdono a causa del cancro”. “La campagna inizia oggi con lo speciale televisivo di raccolta fondi di un’ora di SU2C, senza pubblicità, trasmesso per la prima volta da Nashville alle 8 p.m. ET e PT/7 p.m. CT a livello nazionale sulle principali reti e piattaforme di streaming. I team members del Reservations and Service Recovery team di American si offriranno volontari durante la trasmissione per aiutare a raccogliere donazioni”, prosegue American. “American Airlines è stata una collaboratrice straordinaria nell’aiutarci ad accelerare il ritmo della ricerca sul cancro”, ha dichiarato Rusty Robertson, Stand Up To Cancer co-founder. “Per nove anni, il loro costante impegno, e la generosità dei loro clienti e membri del team, hanno alimentato un lavoro pionieristico nella diagnosi precoce, nella prevenzione e nei nuovi trattamenti. Siamo profondamente grati a tutti coloro che lavorano in American Airlines per sostenere la nostra missione di curare il cancro”. “Dall’inizio di questa importante collaborazione con SU2C nel 2016, American e i suoi generosi clienti hanno contribuito a raccogliere oltre 28 milioni di dollari a sostegno della ricerca pionieristica sul cancro. Nel 2019 American Airlines ha presentato un Airbus A321 con la SU2C livery. L’aereo mostra con orgoglio i nomi dei propri cari onorati da customers and team members colpiti dalla malattia. Questo tributo a 30.000 piedi di altezza è un costante promemoria di coloro che ispirano questa missione. Per maggiori informazioni sulla campagna di raccolta fondi 2025: www.standuptocancer.org/AmericanAirlines“, conclude American.

QANTASLINK LANCIA NUOVI VOLI PER CHRISTMAS ISLAND AND COCOS (KEELING) ISLANDS – Qantas informa: “QantasLink ha annunciato che inizierà a volare per la prima volta verso Christmas Island e le Cocos (Keeling) Islands, con voli che decolleranno a partire dal 3 novembre 2025. Nell’ambito di una partnership quinquennale con il governo australiano che include passenger and dedicated freight services, i nuovi voli forniranno collegamenti essenziali per gli oltre 2.500 residenti di entrambi i territori, supportando le comunità locali, le operazioni governative, il turismo e il trasporto merci. Disponibili per la prenotazione da lunedì 18 agosto, i nuovi servizi renderanno inoltre più facile per gli australiani raggiungere le isole remote attraverso l’ampia rete internazionale e domestica di Qantas”. Rachel Yangoyan, CEO di QantasLink, afferma: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti dal governo australiano per fornire questi servizi essenziali a Indian Ocean Territories. QantasLink vanta una lunga tradizione nel collegare comunità remote in tutta l’Australia e ci impegniamo a offrire ai clienti un servizio affidabile e cordiale. Non vediamo l’ora di supportare queste comunità insulari e di contribuire a mantenere il loro collegamento vitale con l’Australia continentale, rendendo al contempo più facile per gli australiani scoprire l’incredibile bellezza naturale e le culture uniche di Christmas Island e delle Cocos (Keeling) Islands”. “I servizi saranno operativi due volte a settimana con Airbus A319 e A320 in configurazione full economy. Il servizio inaugurale partirà da Perth lunedì 3 novembre 2025. I servizi saranno operativi due volte a settimana (lunedì e venerdì) dal Terminal 1 di Perth Airport”, conclude Qantas.

UNITED: STATEMENT SULLE LIMITAZIONI DEI VOLI A EWR – United informa: “La FAA ha prorogato la sua ordinanza provvisoria che limita i voli in partenza e in arrivo da EWR, consentendo un totale di 72 operazioni all’ora sia per la stagione invernale 2025 che per quella estiva 2026. Questa azione è stata intrapresa per risolvere i problemi di congestione di lunga data dell’aeroporto e United è da anni un fervente sostenitore di questo cambiamento. Per contestualizzare, la FAA ha limitato le operazioni a 68 voli all’ora dalla fine di maggio, in calo rispetto alle oltre 80 operazioni di inizio anno. Le nostre prenotazioni da EWR sono tornate alla normalità rispetto a qualche mese fa e riteniamo che i limiti di capacità previsti da questa estensione siano appropriati e coerenti con la capacità fisica dell’aeroporto e con l’attuale organico della FAA. Soprattutto, l’estensione è una buona notizia per i nostri clienti, a livello locale e internazionale, nonché per i nostri quasi 15.000 dipendenti EWR”. Scott Kirby, CEO di United, ha espresso il suo sostegno alla decisione con la seguente dichiarazione: “Le nostre operazioni a Newark sono le migliori di sempre e ora è regolarmente l’aeroporto più puntuale nell’area di New York City: questo è il risultato diretto delle azioni intraprese dal Secretary Duffy e dalla FAA per garantire che gli orari in partenza da Newark corrispondano alla capacità effettiva dell’aeroporto. Desidero ringraziare il Secretary e l’Administrator Bedford per la loro leadership nel prorogare questo ordine di un altro anno. Ciò è fondamentale per garantire che Newark rimanga un gioiello sicuro e affidabile per milioni di viaggiatori domestici e internazionali”.

AIR CANADA: SOSPENSIONE DEI VOLI A CAUSA DELLO SCIOPERO DEGLI ASSISTENTI DI VOLO – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato oggi di aver sospeso tutte le operazioni di Air Canada e Air Canada Rouge a causa di uno sciopero dei suoi 10.000 assistenti di volo rappresentati dal Canadian Union of Public Employees (CUPE). Lo sciopero è entrato in vigore alle 00:58 (ora orientale) del 16 agosto 2025. I voli di Air Canada Express, operati da compagnie aeree terze, non sono interessati. Il CUPE ha notificato ad Air Canada il preavviso di sciopero di 72 ore previsto dalla legge il 13 agosto 2025. Da allora, la compagnia aerea ha gradualmente ridotto il suo schedule di circa 700 voli giornalieri per gestire l’interruzione del lavoro causata dal preavviso di sciopero del CUPE, lavorando al contempo con impegno per raggiungere un nuovo contratto collettivo negoziato ed evitare ulteriori interruzioni del lavoro. Circa 130.000 clienti saranno interessati ogni giorno di sciopero”. “Air Canada ha dichiarato oggi che, in risposta allo sciopero del CUPE, è iniziato il lockout dei 10.000 assistenti di volo di Air Canada e Air Canada Rouge, rappresentati dal Canadian Union of Public Employees (CUPE). Il lockout è entrato in vigore alle 01:30 (ora orientale) del 16 agosto 2025. Questo provvedimento si è reso necessario perché alle 00:58 (ora orientale) il CUPE ha iniziato lo sciopero. Il 13 agosto, Air Canada e Air Canada Rouge hanno notificato al CUPE una 72-hour lockout notice prevista dalla legge in risposta al preavviso di sciopero di 72 ore del sindacato stesso. Da allora, le compagnie aeree hanno gradualmente ridotto i loro schedule di circa 700 voli giornalieri per gestire l’interruzione del lavoro causata dal preavviso di sciopero del CUPE. Al momento, Air Canada rimane impegnata a negoziare un rinnovo del suo contratto collettivo con il CUPE”, prosegue Air Canada. “Air Canada consiglia vivamente ai clienti interessati di non recarsi in aeroporto a meno che non abbiano un biglietto confermato con una compagnia aerea diversa da Air Canada o Air Canada Rouge. Air Canada informerà i clienti con viaggi imminenti di ulteriori voli cancellati e delle relative opzioni. Per i clienti che devono partire a breve e i cui voli non sono ancora stati cancellati, Air Canada ha adottato una goodwill policy per consentire loro di riprenotare il viaggio o di ottenere un credito per viaggi futuri. Per ulteriori informazioni, i clienti possono visitare aircanada.com/action. Air Canada esprime profondo rammarico per l’impatto che l’interruzione del lavoro sta avendo sui clienti”, conclude Air Canada.

ROLLS-ROYCE: BENEFICI PER IL PIANO PENSIONISTICO – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Holdings plc annuncia oggi che il trustee of the Rolls-Royce UK Pension Fund ha ottenuto un £4,3 miliardi bulk annuity insurance ‘buy-in’ per il piano con Pension Insurance Corporation (PIC). L’accordo garantirà la copertura completa delle prestazioni erogabili dal Fondo, garantendo certezza e sicurezza ai 36.000 iscritti al defined benefit scheme. I loro benefici saranno garantiti da una delle maggiori compagnie assicurative regolamentate del Regno Unito, con una solida esperienza di elevati standard di servizio al cliente. L’accordo riguarda il final defined benefit pension scheme garantito da Rolls-Royce nel Regno Unito. L’accordo è stato stipulato in previsione di un “buy-out” completo del piano”. Liz Airey, Chair of Trustees, Rolls-Royce Pension Fund, ha dichiarato: “Si tratta di un accordo storico che si tradurrà in maggiore certezza e sicurezza per i Rolls-Royce pension scheme members. In PIC abbiamo trovato un partner che sarà anche in grado di mantenere gli elevati livelli di servizio al cliente che i nostri iscritti meritano”. Helen McCabe, CFO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti i nostri stakeholder. Siamo orgogliosi di essere stati in grado di finanziare e garantire integralmente le promesse pensionistiche fatte a colleghi, ex colleghi e alle loro famiglie. Questo accordo rappresenta anche un ulteriore passo nel nostro percorso verso la semplificazione di Rolls-Royce”.