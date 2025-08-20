Eurowings lancia la vendita del Premium BIZ seat

I clienti Eurowings possono ora prenotare il nuovo Premium BIZ seat, l’upgrade per tutti coloro che apprezzano più spazio, privacy e servizio in viaggio.

“Il Premium BIZ seat debutterà il 22 novembre 2025 sulla rotta non-stop da Berlino a Dubai. Il prezzo di partenza è di €399,99 a tratta, in aggiunta alla regular BIZclass fare. Oltre al Premium BIZ seat, gli ospiti possono scegliere tra la classic BIZclass (free middle seat e più spazio per le gambe) e le economy fares SMART (optional extra legroom) e BASIC.

Con più spazio per appoggiarsi, distendersi e rilassarsi, il Premium BIZ seat porta la medium-haul travel experience a un livello completamente nuovo: un ampio spazio personale e un poggiagambe regolabile garantiscono il massimo comfort in ogni posizione di seduta. Il design sofisticato ed ergonomico del sedile è completato da dettagli intelligenti che garantiscono comfort e funzionalità in viaggio, come un tavolino da cocktail integrato e una porta di ricarica USB. L’esperienza è completata da un menu di alta qualità con un aperitivo e un pasto caldo, oltre a servizi aggiuntivi come una coperta, un cuscino e un amenity kit per un viaggio piacevole”, afferma Eurowings.

“Sull’Airbus A320neo, il Premium BIZ seat sostituisce la consueta disposizione 2×3 con uno spazioso 2×2 layout, creando otto posti esclusivi per aeromobile. Eurowings è la prima compagnia aerea tedesca a offrire premium seats su narrow-body aircraft come l’Airbus A320neo.

Il premium business seat è ora disponibile per i voli in partenza dal 22 novembre 2025, come upgrade tramite www.eurowings.com, sia durante la prenotazione originale che retroattivamente per i voli già prenotati. Il posto sarà inizialmente offerto sulla rotta Berlino-Dubai.

Il nuovo Premium BIZ seat fa parte di una completa product and service campaign di Eurowings. I market testing, a partire dal 2025/26 winter flight schedule, mirano inoltre a fornire alle altre compagnie aeree di Lufthansa Group preziose informazioni per la futura configurazione delle nuove flotte”, prosegue Eurowings.

“Eurowings si sta preparando al più ampio rinnovamento della flotta della sua storia: a partire dal 2027, la più grande leisure airline tedesca riceverà 40 nuovi Boeing 737-8 MAX con un range di 6.500 chilometri. Entro quella data, il design e il comfort della cabina saranno radicalmente ridefiniti”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)