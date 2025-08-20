News Brevi – 20.08.2025

IBERIA RINNOVA IL SUO PRE-ORDER MEAL SERVICE – Iberia informa: “Iberia continua a migliorare la sua esperienza culinaria a bordo. Dopo aver rinnovato i suoi menu sui voli a lungo raggio, la compagnia aerea spagnola sta ora aggiornando il suo pre-order service, disponibile su tutti i voli a corto e medio raggio. Questo servizio è disponibile da 45 giorni a 18 ore prima del volo e offre una varietà di piatti freschi per viaggi fino a 4,5 ore. Per i voli a lungo raggio in partenza da Madrid, i clienti possono aggiungere esclusivi Celebration Packs al loro menu, che includono una deliziosa torta alla vaniglia e limone abbinata a una bottiglia di cava. Il pre-order service viene consegnato direttamente a bordo dietro presentazione della ricevuta all’equipaggio, da gustare durante il volo. Le nuove specialità culinarie includono: Insalata greca; Petto di pollo al forno su un letto di ragù di ceci; Gnocchi vegani con ragù di pomodoro; Mezzelune di ricotta con spinaci saltati; Salmone teriyaki con riso e verdure wok. Inoltre, il popolare riso cremoso con seppie, gamberi e peperone piquillo, premiato come Best Onboard Meal ai 2025 Onboard Awards, rimane nel menu. Questi nuovi piatti si aggiungono ai classici più consolidati come il poke di salmone e gli hamburger di manzo”. “Un’altra novità è l’aggiunta di breakfast options sui voli di prima mattina con overnight fuori Madrid, dove i clienti possono gustare un’ensaimada maiorchina con yogurt. I lunch and dinner services rimangono invariati. Con questo aggiornamento, Iberia rafforza il suo impegno nell’offrire un’esperienza di bordo personalizzata e di alta qualità”, conclude Iberia.

AIR CANADA RIPRENDE GRADUALMENTE LE OPERAZIONI – Air Canada informa: “Con le partenze del volo AC009 da Toronto a Tokyo-Narita, del volo AC556 da Vancouver a Los Angeles e del volo AC489 da Montreal a Toronto, Air Canada ha ripreso ieri le operazioni per far muovere di nuovo i canadesi. I tre voli sono stati i primi dei 155 previsti per la giornata, mentre la compagnia aerea riprende gradualmente i servizi, iniziando con un numero limitato di voli internazionali ieri sera. Questo numero aumenterà gradualmente man mano che la compagnia aerea ripristinerà i servizi in Canada, negli Stati Uniti e in tutto il mondo nei prossimi giorni”. “Siamo concentrati al massimo sul far ripartire i nostri clienti. Il ripristino delle operazioni globali richiederà fino a dieci giorni, poiché gli aerei e gli equipaggi sono fuori posizione. Inoltre, sono necessari controlli di manutenzione obbligatori, poiché gli aerei sono rimasti a terra per più di tre giorni. Purtroppo durante questo periodo alcuni voli saranno cancellati fino a quando il programma non si sarà stabilizzato. Informeremo i clienti con largo anticipo e offriremo loro delle opzioni”, ha dichiarato Mark Nasr, Executive Vice President and Chief Operations Officer, at Air Canada. “Quando i clienti acquistano un biglietto con Air Canada, ci impegniamo a farli volare in modo sicuro e puntuale. A seguito di questa interruzione, sappiamo che la fiducia è stata scossa. Stiamo lavorando duramente per ripristinare completamente la loro fiducia, iniziando a far ripartire i clienti. Per fare ciò, introdurremo domani una exceptional policy per coprire le spese di trasporto che i clienti potrebbero aver sostenuto per raggiungere la loro destinazione durante questa interruzione. Inoltre, abbiamo creato una dashboard sul nostro sito web in modo che chiunque possa monitorare in modo trasparente i nostri progressi mentre le nostre operazioni tornano alla normalità. Non vediamo l’ora di dare nuovamente il benvenuto a bordo ai nostri clienti e assistenti di volo”, ha concluso Mr. Nasr. “La dashboard di Air Canada per la ripresa è ora disponibile all’indirizzo www.aircanada.com/action. La exceptional disruption policy della compagnia aerea sarà disponibile a partire dal 20 agosto 2025 all’indirizzo www.aircanada.com/action. Con l’intensificarsi delle attività di Air Canada, i clienti dovrebbero recarsi in aeroporto solo se in possesso di una prenotazione confermata e i loro voli risultano operativi. Lo stato del volo può essere verificato su aircanada.com o sull’app Air Canada. Chi ha voli cancellati può ottenere un rimborso completo, un credito di viaggio o richiedere una nuova prenotazione sui nostri partner Star Alliance o su altre compagnie aeree, sebbene la capacità sia limitata a causa del picco di traffico estivo. Per agevolare il processo di nuova prenotazione, Air Canada ha incaricato 5.000 agenti di assistere i clienti nella ricerca di soluzioni di viaggio alternative. Ulteriori informazioni sulle opzioni di viaggio sono disponibili all’indirizzo: www.aircanada.com/action. I voli Air Canada Express operati da Jazz o PAL continuano a operare regolarmente”, conclude Air Canada.

DELTA: GLI SKYMILES MEMBERS POSSONO SCEGLIERE LA NUOVA ISLAND DESTINATION PER L’ESTATE 2026 – Delta informa: “Delta invita clienti e dipendenti a contribuire a plasmare la propria rete in un modo che nessuna compagnia aerea ha mai fatto prima. Nella prima Route Race di Delta, i membri SkyMiles e i dipendenti Delta potranno votare quale destinazione europea aggiungere alla mappa per l’estate 2026. Con oltre 300 destinazioni e una continua crescita, Delta continua ad espandere la sua rete globale per collegare i viaggiatori con le città più ambite del mondo. Quest’estate la compagnia aerea ha operato il suo più ampio programma transatlantico di sempre, incluso il lancio di Catania, Italia, il primo volo diretto Delta per la Sicilia. Ora, le persone che conoscono meglio Delta hanno la possibilità di contribuire a scegliere quale destinazione del Mediterraneo aggiungere alla mappa”. “I membriSkyMiles e il personale Delta sono al centro di tutto ciò che Delta fa. La Route Race è una celebrazione della loro influenza, che dà voce alla nostra comunità nella scelta delle destinazioni future e li invita a contribuire a plasmare la rete globale di Delta”, ha dichiarato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning. “Le destinazioni servite da Delta sono più di semplici punti su una mappa: sono porte di accesso a cultura, connessioni e possibilità, e questa è un’opportunità per i nostri membri e dipendenti di avvicinarne una”. “Dal 25 al 29 agosto, gli SkyMiles Members possono esprimere il loro voto nell’app. Ogni destinazione è rappresentata da un jet Delta e ogni voto contribuisce a determinare quale rotta partirà la prossima estate. I risultati finali saranno annunciati circa 30 giorni dopo la chiusura delle votazioni. Sardegna, Italia: per i clienti che amano un ritmo più lento ma desiderano comunque l’avventura, la Sardegna è il mix perfetto. Le giornate qui possono iniziare con un’escursione lungo scogliere frastagliate, proseguire con una nuotata e concludersi con pasta fresca e vino locale in un borgo marinaro. È un luogo dove bellezza naturale, storia e cibo sono i protagonisti. Malta: perfetta per i clienti che desiderano che il loro viaggio sia una storia, Malta fonde secoli di storia con il fascino solare del Mediterraneo. Un giorno potresti passeggiare tra antiche fortezze o strade patrimonio dell’UNESCO, quello dopo essere su una barca diretta verso baie turchesi. È una destinazione per chi desidera cultura, paesaggi e relax, tutto in un unico posto. Ibiza, Spagna: per i clienti che amano una destinazione che si anima dopo il tramonto, Ibiza è la capitale mondiale della vita notturna con DJ di fama mondiale, feste in spiaggia ed energia dal tramonto all’alba. Ma l’isola sa anche come rallentare il ritmo con calette nascoste, bar sulla spiaggia dall’atmosfera informale ed escursioni giornaliere alla vicina Formentera per un equilibrio più tranquillo. È perfetta per chi desidera un viaggio che sia allo stesso tempo relax e divertimento”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES INAUGURA LA PROVISIONS BY ADMIRAL CLUB LOUNGE ALLO CHARLOTTE DOUGLAS INTERNATIONAL AIRPORT – American informa: “American Airlines continua a migliorare l’esperienza degli Admirals Club® customers con l’inaugurazione della Provisions by Admirals Club lounge presso Charlotte Douglas International Airport (CLT). Questo innovativo grab-and-go lounge concept è uno spazio unico nel suo genere per American in uno dei suoi hub più grandi. Situato nel Concourse A, accanto al gate A1, lo spazio è progettato per offrire velocità, semplicità e praticità. L’accesso rapido a un servizio personalizzato e a una selezione di cibi e bevande freschi consente ai clienti di entrare e uscire con facilità, che si tratti di uno spuntino veloce o di assistenza per il loro viaggio”. “Siamo entusiasti di inaugurare questo nuovo lounge space per i nostri clienti a CLT”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Milioni di clienti viaggiano ogni anno da CLT con American Airlines e la Provisions by Admirals Club lounge si propone di offrire a questi clienti una soluzione semplice e comoda durante il loro viaggio”. “Lo spazio offre un light grab-and-go food concept, che consente agli ospiti di scegliere prodotti preconfezionati da asporto per facilitare il viaggio. La colazione, servita tutti i giorni dalle 6:15 alle 11:00, offre spuntini leggeri tra cui pasticcini, snack mix, yogurt e frutta, oltre a breakfast meal boxes. Le offerte per tutto il giorno, servite tutti i giorni dalle 11:00 alle 22:45, offrono un mix di snack salati, dolci e meal boxes. Opzioni vegetariane sono disponibili a tutte le ore. Una beverage station consente ai viaggiatori di acquistare bevande in lattina e in bottiglia da portare con sé durante il viaggio. Sono disponibili anche caffè e tè. L’accesso alla Provisions by Admirals Club lounge segue le stesse policy delle Admirals Club® locations tradizionali. Questo spazio ripensato offre ai clienti una lounge experience più efficiente e comoda, pensata per chi è sempre in movimento”, conclude American.

EASYJET SUPPORTA L’EUROVISION SONG CONTEST 2026 A VIENNA – easyJet informa: “easyJet accoglie con favore l’annuncio di Vienna come città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2025. Con la sua posizione centrale in Europa e il suo ricco patrimonio musicale, Vienna offre la cornice perfetta per una celebrazione della cultura e della diversità. La capitale austriaca si animerà con un programma di eventi e festeggiamenti di una settimana per celebrare la 70a edizione dell’evento, inclusi 3 spettacoli dal vivo che culmineranno nell’attesissima Finale del 16 maggio. Fin dal suo lancio, quasi 30 anni fa, easyJet è da tempo un promotore della connettività europea e, con la missione di rendere i viaggi accessibili a tutti, la compagnia aerea è orgogliosa di sostenere eventi che riflettono la ricca diversità e i valori condivisi dell’Europa. L’impareggiabile rete della compagnia aerea, composta da oltre 160 destinazioni in tutta Europa, consente ai fan di vivere l’Eurovision in prima persona, ovunque si trovino – nella città ospitante o durante i watch party – e di avvicinarsi all’evento con easyJet. I fan diretti a Vienna il prossimo maggio potranno approfittare dei voli diretti easyJet da Milano, che li collegheranno direttamente alla vibrante atmosfera dell’Eurovision nella capitale austriaca. La compagnia aerea collaborerà inoltre a stretto contatto con gli organizzatori dell’Eurovision nei prossimi mesi per creare opportunità entusiasmanti per i fan di tutta Europa, tra cui un aereo dedicato con la livrea dell’Eurovision, promozioni speciali, voli a tema e contenuti esclusivi dietro le quinte per mantenere viva la festa dal decollo all’atterraggio”. “Con l’Eurovision che celebra la sua 70a edizione, l’Europa si unisce per una spettacolare celebrazione di musica, diversità e creatività”, ha dichiarato Gabriella Neudecker, Marketing Director at easyJet. “La nostra vasta rete in tutta Europa semplifica la connessione tra i fan, sia che si dirigano verso il cuore della competizione a Vienna, sia che si uniscano agli amici in qualsiasi parte del nostro continente”.

ICAO: CONSENSO SU SICUREZZA E INNVOAZIONE – L’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar ha avviato una serie di discussioni ad alto livello con funzionari governativi e stakeholder del settore aeronautico durante una recente missione a Washington, DC. Durante i colloqui ad alto livello con il Board of the Flight Safety Foundation (FSF) in Washington, DC, il Segretario Generale ha chiesto una maggiore cooperazione internazionale per raggiungere la completa eliminazione delle vittime nell’air transport in tutto il mondo. Dopo aver espresso la sua gratitudine per l’invito del FSF Chief Executive Officer and President, Dr. Hassan Shahidi, il Segretario Generale ha sottolineato l’importanza di questo obiettivo nell’ambito della pianificazione strategica dell’ICAO. “I notevoli miglioramenti in termini di sicurezza che abbiamo ottenuto nel corso dei decenni derivano direttamente dai nostri sforzi collettivi”, ha osservato Salazar. “Governi, operatori, sindacati e partner del settore in tutto l’ecosistema aeronautico hanno collaborato per raggiungere la nostra visione condivisa di un sistema di trasporto aereo globale sempre più sicuro”. Il Segretario Generale Salazar ha inoltre sottolineato il contributo fondamentale della Fondazione alla global aviation safety, incluso il suo recente contributo al Global Action Plan for the Prevention of Runway Incursions (GAPPRI), che contribuirà a prevenire uno dei principali rischi di high-fatality occurrences identificati nell’ICAO Global Aviation Safety Plan. La sua missione ha previsto anche incontri bilaterali approfonditi con alti funzionari del governo statunitense dell’US Department of Transportation e della Federal Aviation Administration sulle priorità politiche condivise in materia di aviazione, nonché con lo staff of the Senate Commerce Subcommittee on Aviation, Space and Innovation’s chairman. Oltre agli incontri bilaterali, il Sig. Salazar ha preso parte a un’ampia tavola rotonda tra ICAO e l’industria aeronautica statunitense, ospitata da American Airlines. Il Segretario Generale ha interagito con gli organizzatori e i rappresentanti di alto livello di Boeing e FedEx, e con le principali associazioni di settore, tra cui Aerospace Industries Association, Airports Council International, Air Traffic Control Association, American Association of Airport Executives, Commercial Drone Alliance, General Aviation Manufacturers Association, International Air Transport Association, National Business Aviation Association e Vertical Aviation International. L’evento ha offerto una preziosa opportunità per uno scambio di opinioni sulle priorità comuni e per rafforzare la collaborazione tra l’ICAO e il settore aeronautico statunitense. Durante i suoi incontri, il Segretario Generale ha riconosciuto la leadership degli stakeholder statunitensi nel promuovere l’innovazione nel settore aeronautico e ha sottolineato la disponibilità dell’ICAO a rafforzare la cooperazione tecnica. Ciò riflette la più ampia strategia dell’ICAO volta a promuovere la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e l’efficienza dell’aviazione attraverso partnership più profonde sia con gli Stati membri che con i principali stakeholder della comunità globale del trasporto aereo. Il Sig. Salazar è stato accompagnato durante tutta la sua missione da Michele Merkle, Director of ICAO’s Air Navigation Bureau.

L’ICAO REGIONAL MEETING VEDE GLI STATI RAGGIUNGERE IL CONSENSO SULLE PRIORITA’ CHIAVE PER IL TRASPORTO AEREO – I leader dell’aviazione di North America, Central America and the Caribbean (NACC) hanno approvato la strategia globale dell’ICAO per triplicare la capacità di trasporto aereo, eliminando al contempo le vittime e accelerando la decarbonizzazione. “Guardando al futuro, il nostro obiettivo è garantire la connettività aerea per tutti, ovunque, senza lasciare indietro alcun Paese”, ha dichiarato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, nel suo discorso di apertura al Thirteenth Meeting of NACC Directors of Civil Aviation (NACC/DCA/13) dell’organizzazione, il 5 agosto 2025 a Santo Domingo, Repubblica Dominicana. “Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere zero accident fatalities and net-zero carbon emissions, anche se il trasporto aereo è destinato a triplicare nei prossimi 25 anni”. Considerando che l’incontro si tiene a poche settimane dalla 42a sessione dell’Assemblea dell’ICAO, Salazar ha incoraggiato i delegati a “sfruttare le proprie competenze per accelerare i progressi sulle priorità dell’Assemblea e sviluppare i contributi di questa regione alle deliberazioni globali”. L’incontro è stato ospitato dal Dominican Institute of Civil Aviation (IDAC), con l’IDAC Director Igor Rodríguez e l’ICAO NACC Regional Director Christopher Barks rispettivamente in qualità di Presidente e Segretario dei lavori. Guidato dal Secretary General Salazar e dall’ICAO Regional Director for South America Fabio Rabbani, l’incontro ha approvato l’ICAO Long Term Strategic Plan (2026-2050). I delegati hanno identificato l’ICAO Civil Aviation Master Planning come strumento chiave per l’attuazione e hanno sottolineato l’importanza del sostegno politico alla liberalizzazione e alla finalizzazione degli accordi sui servizi aerei. Per garantire una crescita sostenibile, i delegati hanno ricevuto un briefing sull’ICAO climate action, inclusi aggiornamenti sull’attuazione del Long term global aspirational goal (LTAG) for international aviation, sui risultati della Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3) e sui progressi con il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). I dibattiti hanno affrontato l’importanza di un finanziamento coordinato per la sostenibilità climatica e le preoccupazioni relative alle tasse unilaterali sull’aviazione. L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e l’International Air Transport Association (IATA) hanno fornito prospettive sulla ICAO roadmap for cleaner aviation fuels, sulla solida attuazione del CORSIA e sulle priorità per la 42a Assemblea. Il Segretario Generale ha annunciato un nuovo ICAO implementation support project, finanziato dal Regno Unito, per rafforzare l’aerodrome and ground aids oversight nei Caraibi. I delegati hanno inoltre assistito alla firma di un allegato al Memorandum d’Intesa tra l’ICAO e gli Emirati Arabi Uniti, che amplia l’assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità per i Caraibi nell’ambito dell’iniziativa “No Country Left Behind” dell’ICAO. Gli Stati Uniti hanno annunciato una regional safety initiative for the Western Hemisphere, volta ad aiutare gli Stati a soddisfare gli standard aeroportuali ICAO. L’incontro ha visto anche la firma dell’“ANS Safety Oversight Services” da parte di COCESNA (Central American Aviation Safety Agency)/ACSA (Aviation Safety and Security) e sei Stati dell’America Centrale: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Belize e Honduras. Il Multi-Regional Civil Aviation Assistance Programme, guidato dall’ICAO, è stato evidenziato per il suo contributo alla sicurezza, all’efficienza e alla sostenibilità. Tra le attività recenti figurano l’ottimizzazione dello spazio aereo attraverso sperimentazioni di Strategic Direct Routing e Free Route Airspace, la certificazione degli aeroporti, la cooperazione nelle indagini sugli incidenti e il potenziamento della formazione in materia di sicurezza informatica e meteorologia. Il Sig. Salazar è stato accompagnato durante la sua missione dall’ICAO Legal Affairs and External Relations Director, Mr. Michael Gill. L’incontro si è concluso con un appello a proseguire la collaborazione regionale, il rafforzamento delle capacità e il coinvolgimento nelle prossime iniziative.

ANA: OFFERTA DI VINO SPECIALE SU DUE ROTTE IN FIRST CLASS – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha annunciato che l’acclamato vino “Harlan Estate Napa Valley 2014” sarà servito esclusivamente su selezionati international First-Class flights a partire da ottobre 2025 per un periodo limitato di 1 mese. ANA servirà “Harlan Estate Napa Valley 2014″ su due rotte selezionate: da/per New York e Londra, in First Class, da mercoledì 1 ottobre 2025 a venerdì 31 ottobre 2025. Nell’ambito del suo impegno a offrire esperienze eccezionali, ANA offrirà agli ospiti di First Class un assaggio della rinomata Napa Valley californiana. Questo esclusivo abbinamento di un vino raro e di grande valore con un menù di piatti raffinati è pensato per rendere il viaggio ancora più speciale, creando un’esperienza di volo davvero indimenticabile”. “Siamo lieti di offrire Harlan Estate a bordo di due delle nostre rotte internazionali”, ha dichiarato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience of ANA. “Questa speciale aggiunta riflette il nostro impegno per un servizio premium e l’ospitalità premurosa che caratterizza l’esperienza ANA”.

DELTA SI CLASSIFICA AL TERZO POSTO NELLA 2025 PEOPLE COMPANIES THAT CARE LIST – Delta informa: “Delta è stata riconosciuta dalla rivista PEOPLE al terzo posto nella 2025 PEOPLE Companies That Care List. Ottenere questo posto significa che Delta ha superato rigorosi standard, affermandosi come una delle migliori aziende in cui lavorare nel Paese, con persone che si impegnano costantemente per il bene comune, per i clienti, per le comunità e per il pianeta. La highly competitive PEOPLE Companies that Care list si basa su oltre 1,3 milioni di risposte a sondaggi tra i dipendenti e su dati provenienti da aziende che rappresentano l’esperienza di oltre 8,4 milioni di dipendenti. Di questi sondaggi, oltre 1 milione di risposte proveniva da dipendenti di aziende idonee per la lista di quest’anno e queste classifiche si basano su tale feedback”. “I dipendenti Delta dimostrano un profondo livello di attenzione in tutto ciò che fanno: è la differenza Delta”, ha affermato Allison Ausband, Chief People Officer, Delta. “Sono ispirata dalle azioni delle oltre 100.000 persone che rendono Delta, l’esperienza Delta e il mondo un posto migliore”.

LOCKHEED MARTIN E SIKORSKY SI AGIGUDICANO UN CONTRATTO PER LA MODERNIZZAZIONE DEL BLACK HAWK® – Lockheed Martin informa: “Sikorsky ha annunciato un nuovo contratto con l’U.S. Army che finanzierà i Black Hawk® modernization engineering efforts. L’assegnazione iniziale del contratto da 43 milioni di dollari si concentrerà sulle capacità fondamentali per la modernizzazione: il potenziamento dell’airframe e l’inclusione di una digital backbone capability per consentire una rapid unmanned aerial systems (UAS) integration. L’assegnazione include anche lo sviluppo di requisiti e architetture utilizzando model-based systems engineering (MBSE)”. “Sikorsky è pronta a implementare nuove tecnologie che rafforzeranno l’elicottero Black Hawk e offriranno un maggiore vantaggio”, ha dichiarato Hamid Salim, vice president, Army and Air Force Systems at Sikorsky. “L’integrazione dei launched effects nel Black Hawk ne migliorerà le capacità e fornirà un vantaggio significativo. La modernizzazione sta riducendo i costi, aumentando l’efficienza e migliorando la manutenzione e il supporto complessivi del velivolo”. “Il contratto sosterrà la priorità a breve termine dell’Army di integrare i launched effects nel Black Hawk, consentendo al velivolo di impiegare UAS e altri effetti per migliorarne le capacità di missione. L’impegno del MBSE e della digital engineering si concentrerà sullo sviluppo di un thread digitale del Black Hawk per una progettazione, un collaudo e una manutenzione collaborativi ed efficaci del velivolo. L’impegno per la Black Hawk digital backbone, a supporto di un Modular Open System Approach (MOSA), comporterà lo sviluppo di sistemi e software avanzati a supporto della modernizzazione del velivolo. Questa digital backbone facilita il rapido inserimento di capacità per rispondere rapidamente alle future esigenze di missione della piattaforma. Questo lavoro iniziale su airframe enhancements, main fuel and digital backbone getta solide basi per ulteriori rapidi aggiornamenti delle capacità del Black Hawk. Con un motore più potente, miglioramenti dell’airframe e un main fuel upgrade, il velivolo trasporterà più payload con maggiore autonomia, e futuri upgrades ai flight controls includeranno autonomy and AI features che assisteranno i piloti in condizioni difficili, aumentando la sicurezza e l’efficacia della missione”, prosegue Lockheed Martin. “Insieme al nostro team di centinaia di fornitori americani, ci impegniamo a fornire all’U.S.Army il Black Hawk modernizzato più avanzato e capace”, ha affermato Salim. “Sikorsky sta già mettendo in campo oggi tecnologie che porteranno a un miglioramento delle capacità di un Black Hawk modernizzato. Ad esempio, Sikorsky produce e fornisce upturned exhaust systems II kits. Questi kit forniscono al Black Hawk attuale e a un Black Hawk modernizzato significativi miglioramenti delle performance in termini di soppressione degli infrarossi, riduzione del peso, nonché miglioramenti in termini di affidabilità e manutenibilità”, conclude Lockheed Martin.

EUROFIGHTER: L’ECRS Mk2 RADAR E’ UNA CAPACITA’ FONDAMENTALE – Eurofighter informa: “Andy Holden, Radar Delivery Director at BAE Systems, è una figura chiave nello sviluppo dell’ECRS Mk 2 radar per l’Eurofighter Typhoon. Sviluppato per la Royal Air Force britannica, l’ECRS Mk2 è una perfetta rappresentazione della forza della Eurofighter partnership, che unisce l’esperienza nel radar development del team di Leonardo a Edimburgo con la competenza di BAE Systems nell’integrazione di tecnologie complesse su un velivolo. Il radar offre al Typhoon electronic warfare capabilities rivoluzionarie, consentendogli di rilevare e neutralizzare le minacce mantenendo la dominance in contested airspaces”. Andy Holden afferma: “L’esperienza dell’industria britannica che supporta questo programma è immensa e la prova del nove è nel risultato: una capacità davvero all’avanguardia a livello mondiale che proteggerà generazioni di piloti del Typhoon per i decenni a venire. Il nostro lavoro di oggi garantisce che il velivolo rimarrà rilevante fino al 2060”. “Questo radar non si limita al rilevamento: si occupa di electronic attack and dominance. In parole povere, ciò significa consentire al Typhoon di penetrare le difese aeree nemiche e di operare con una sicurezza senza pari”, prosegue Andy Holden. “La creazione dell’ECRS Mk 2 radar non è stata un’impresa da poco. Andy descrive le sfide tecniche come “enormi”, in particolare l’integrazione dell’hardware avanzato del radar nei sistemi esistenti. La transizione dal mechanical (M-scan) radar attualmente installato sui jet operati dalle core nations dell’Eurofighter a un electronically scanned (E-scan) richiede test e perfezionamenti complessi”, prosegue Eurofighter. “Non si tratta solo di far funzionare il radar: deve integrarsi perfettamente con l’intero sistema d’arma del Typhoon. Ogni nuova capacità che aggiungiamo richiede mesi di iterazione e convalida per garantirne l’affidabilità in condizioni estreme. Concentrandoci su miglioramenti regolari e di piccola entità, siamo stati in grado di perfezionare costantemente il sistema, dimostrando al contempo progressi costanti ai nostri stakeholder”, continua Andy Holden. “Il legame di Andy con l’Eurofighter Typhoon è profondo. Il suo primo ruolo importante nel programma è stato quello di Head of Tranche 2 Delivery, supervisionando la consegna di 236 velivoli”, continua Eurofighter. “È stata una responsabilità enorme, garantire che gli aerei venissero consegnati puntualmente ai clienti in tutto il Regno Unito, Germania, Spagna e Italia”, afferma Andy Holden. “Andy ha assistito all’evoluzione del velivolo nel corso dei decenni, dai suoi albori alla piattaforma all’avanguardia che è oggi”, conclude Eurofighter. “Non si tratta solo della tecnologia, ma di ciò che rappresenta”, conclude Andy Holden, Radar Delivery Director at BAE Systems. “Il Typhoon è la testimonianza di ciò che possiamo realizzare quando lavoriamo insieme, e sono orgoglioso di farne parte”.