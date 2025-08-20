SWISS svela la sua nuova SWISS First Grand Suite

Swiss International Air Lines (SWISS) compie un ulteriore importante passo avanti per rendere l’esperienza di viaggio dei suoi ospiti ancora più personale e flessibile.

“Nell’ambito del suo più ampio nuovo SWISS Senses cabin and service concept, la compagnia aerea presenta la sua nuova SWISS First Grand Suite, specificamente rivolta ai viaggiatori premium che attribuiscono grande valore a spazio, tranquillità e privacy, sia per motivi di lavoro che personali. La nuova Grand Suite offre agli ospiti SWISS First un’esperienza di viaggio davvero esclusiva, che offre privacy assoluta e può essere personalizzata in base ai loro desideri ed esigenze individuali.

La nuova SWISS First Grand Suite consente di unire due First Class suites adiacenti, corridoio compreso, in un unico ampio loft esclusivo, offrendo ulteriore spazio a coppie che viaggiano insieme, famiglie o business travelers. La combined private area, caratterizzata da pareti alte oltre 1,8 metri, può essere utilizzata per diverse funzioni. Che si tratti di un ufficio, di un ristorante o di una camera da letto, questo ampio spazio consente agli occupanti di trascorrere il volo in totale libertà e indisturbati all’interno della propria area esclusiva. La nuova SWISS First Grand Suite offre la massima privacy, spazio e personalizzazione. Oltre, naturalmente, a tutti i comfort tipici dell’eccellente First Class service di SWISS, ancora più personalizzato in base al ritmo individuale degli ospiti a bordo”, afferma SWISS.

“Con la nostra nuova SWISS First Grand Suite, stiamo ampliando ulteriormente il nostro First Class service product con un’opzione specificamente rivolta ai nostri clienti premium che desiderano ancora più privacy e maggiore libertà di progettazione del proprio spazio personale a bordo”, spiega Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer. “La nostra Grand Suite vuole offrire ai nostri ospiti la sensazione di avere un ‘loft aloft’, uno spazio che possono utilizzare a loro piacimento, per rilassarsi, lavorare o semplicemente godersi l’esperienza. È un ulteriore passo avanti nello sviluppo del nostro SWISS Senses concept, che mira a offrire una air travel experience davvero premium”.

“SWISS è l’unica international airlines a offrire la First Class su tutte le rotte a lungo raggio. La nuova SWISS First Grand Suite sarà introdotta sui nuovi Airbus A350 e sugli Airbus A330 gradualmente rinnovati all’inizio del 2026 sui voli dalla Svizzera. La nuova First Class air travel experience sarà disponibile anche sui Boeing 777 di SWISS in un secondo momento.

La SWISS First Grand Suite completa l’offerta di First Class, composta dalla Single Suite vicino al finestrino e dalla middle Suite Plus, che può essere configurata anche per ospitare due passeggeri che viaggiano insieme. Sarà prenotabile esclusivamente tramite l’esclusiva SWISS First hotline con il suo concierge service per un massimo di tre passeggeri”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)