Sardegna, Malta o Ibiza: i membri del programma fedeltà SkyMiles scelgono la nuova destinazione Delta nel Mediterraneo per l’estate 2026

Delta informa: “Quest’anno, Delta invita clienti e dipendenti a contribuire nelle decisioni relative al proprio network in modo che nessuna compagnia aerea ha mai fatto prima: nella prima Route Race della compagnia, membri SkyMiles e dipendenti potranno votare una nuova destinazione europea per l’estate 2026 scegliendo fra tre isole mediterranee: Sardegna (Olbia), Malta e Ibiza.

Delta continua ad espandere il suo network globale, che offre 300 destinazioni, per portare i propri passeggeri nelle mete più ambite al mondo. Quest’estate, la compagnia aerea ha operato il suo più ampio network transatlantico di sempre, che ha incluso il lancio della destinazione Catania – il primo volo diretto Delta per la Sicilia. Ora, le persone che meglio conoscono il vettore hanno la possibilità di contribuire nella scelta della prossima meta mediterranea da aggiungere al network della compagnia”.

“I membri SkyMiles e i dipendenti Delta sono al centro del nostro lavoro. La Route Race, che dà voce alla nostra comunità nella scelta delle destinazioni future e invita i membri del programma fedeltà e i dipendenti della compagnia a contribuire a plasmare il network globale di Delta, è prima di tutto un omaggio a loro”, ha dichiarato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning di Delta. “Le destinazioni servite da Delta sono più che semplici punti su una mappa: sono porte d’accesso a nuove culture, connessioni e possibilità, e questa è un’opportunità per scegliere una nuova avventura”.

2Dal 25 al 29 agosto, i membri SkyMiles potranno esprimere il proprio voto attraverso l’App Fly Delta. Una volta aperte le votazioni, potranno accedere alle pagine “Explore” e “Trips” all’interno dell’app, confermare le credenziali SkyMiles ed esprimere il proprio voto.

Ogni destinazione è rappresentata da un jet Delta, e ogni voto contribuirà a determinare quale rotta decollerà la prossima estate. I risultati finali saranno annunciati circa 30 giorni dopo la chiusura delle votazioni”, prosegue Delta.

“Le destinazioni in gara sono:

Sardegna (Olbia), Italia: per chi ama i ritmi più lenti, ma desidera comunque l’avventura, la Sardegna è il mix perfetto. Le giornate sull’isola possono iniziare con un’escursione lungo scogliere frastagliate, proseguire con una nuotata in una baia nascosta e concludersi con una cena dai sapori autentici in un borgo marinaro. La Sardegna è un luogo dove bellezza naturale, storia e cibo sono tutti protagonisti.

Malta: perfetta per chi desidera un viaggio da favola, Malta fonde secoli di storia con il fascino solare del Mediterraneo. Su quest’isola si può passeggiare tra antiche fortezze o strade patrimonio dell’UNESCO, dedicarsi a escursioni tra paesaggi di terra e mare, o semplicemente rilassarsi su una barca diretta verso baie turchesi.

Ibiza, Spagna: Ibiza è la capitale mondiale della vita notturna, famosa per i suoi DJ e le feste in spiaggia dove l’energia si sprigiona dal tramonto all’alba. Ma l’isola sa anche offrire ai propri ospiti tranquillità e relax, e vanta meravigliose calette nascoste, bar sulla spiaggia dall’atmosfera informale e una natura da scoprire a ritmi lenti”, conclude Delta.

