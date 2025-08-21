British Airways: decolla il 2026 summer schedule

British Airways ha annunciato che potenzierà i voli verso popolari long-haul destinations da London Gatwick e Heathrow in vista della prossima estate, offrendo ai clienti ancora più scelta e flessibilità nella prenotazione della loro prossima vacanza estiva.

“Dopo l’aggiunta di Bangkok lo scorso anno, British Airways ha confermato che inizierà a operare voli tutto l’anno da London Gatwick a Bangkok, aggiornando la rotta rispetto al precedente orario invernale.

A partire dall’estate 2026, i voli da e per Bangkok saranno operati tre volte a settimana e la compagnia aerea opererà sei voli settimanali durante la stagione invernale, rappresentando un aumento significativo dei winter flights e riflettendo l’impegno della compagnia aerea nel soddisfare la crescente domanda di viaggi nel Sud-est asiatico.

Complessivamente, la compagnia di bandiera offrirà quasi 60.000 posti aggiuntivi ai clienti che desiderano visitare Bangkok il prossimo anno e, con la recente espansione della sua codeshare partnership con Bangkok Airways, i clienti possono ora collegarsi senza problemi attraverso il Pacifico a Phuket, Phnom Penh e oltre.

È stato inoltre annunciato un ulteriore servizio settimanale per Kingston, Giamaica, da London Gatwick. British Airways opererà quattro voli a settimana per la stagione estiva 2026.

Secondo il Jamaican Tourist Board, l’isola si sta preparando ad accogliere cinque milioni di arrivi turistici entro il 31 marzo 2026, a dimostrazione di una forte ripresa dei viaggi di piacere in tutta la regione. Con i voli aggiuntivi, la compagnia aerea aggiungerà oltre 300 posti settimanali per i clienti che viaggiano tra la Giamaica e Londra. British Airways è la compagnia aerea britannica più longeva nei Caraibi”, afferma British Airways.

“British Airways reintrodurrà il suo doppio volo giornaliero da London Heathrow a Miami International Airport. Inoltre, la compagnia aerea reintrodurrà il suo volo giornaliero per Dallas-Fort Worth.

La compagnia aerea ha anche aumentato i suoi servizi da Heathrow a Las Vegas da 10 a 13 voli a settimana, offrendo ai clienti maggiore scelta e flessibilità grazie alla sua base al Terminal 5 di Heathrow.

British Airways sta inoltre potenziando i suoi servizi per San Diego e Austin, volando verso entrambe le destinazioni 14 volte a settimana, offrendo ai suoi clienti più opzioni per le loro vacanze estive in America il prossimo anno.

New York (JFK) opererà ora esclusivamente da London Heathrow, migliorando i collegamenti per i viaggiatori con tempi di coincidenza ottimali per l’Europa, gli Stati Uniti e oltre.

La compagnia aerea opererà ora nove voli da Heathrow a New York, con l’ultima aggiunta a Heathrow operata sulla sua 777-200 fleet, con First e Club Suite (business class a lungo raggio), offrendo un’esperienza più premium a ogni cliente che viaggia sulla sua flagship route”, continua British Airways.

“British Airways ha annunciato che offrirà un servizio giornaliero da Heathrow al Bahrein, più che raddoppiando il numero di voli settimanali, offrendo ai viaggiatori business e leisure una scelta di date molto più ampia al momento della prenotazione.

Per i viaggiatori che desiderano esplorare la ricca storia dell’Arabia Saudita, i clienti possono viaggiare su un numero ancora maggiore di voli: Jeddah passerà a cinque voli settimanali e Riyadh a 14 voli settimanali, migliorando i collegamenti tra l’Arabia Saudita e Londra.

British Airways volerà anche a Doha 14 volte a settimana, offrendo maggiore flessibilità e comodità per i viaggi da e per il Qatar“, continua British Airways.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di espandere la nostra rete a lungo raggio da London Heathrow e Gatwick la prossima estate, aggiungendo più servizi verso alcune delle nostre destinazioni più amate. Che i clienti viaggino per lavoro, per piacere o per visitare i propri cari, speriamo che approfittino di questi voli aggiuntivi, che offrono maggiore scelta e comodità, rendendo più facile che mai raggiungere le loro destinazioni preferite in tutto il mondo”.

“La mappa delle rotte a corto raggio di British Airways si è ampliata all’inizio di quest’anno con l’aggiunta di Rabat in Marocco e Graz in Austria. BA Euroflyer, la sussidiaria di British Airways con base a Gatwick, ha annunciato che opererà voli tutto l’anno verso la capitale del Marocco, Rabat, e la destinazione turistica austriaca Graz, a partire dalla 2025 winter season”, conclude British Airways.

