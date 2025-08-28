Brussels Airlines ha trasportato quasi 2 milioni di passeggeri quest’estate

Brussels Airlines informa: “Brussels Airlines registra un’ottima stagione estiva, avendo trasportato oltre 1,9 milioni di passeggeri su quasi 13.000 voli tra luglio e agosto, con un aumento del 12% rispetto al 2024. L’aggiunta di ulteriori aeromobili alla flotta ha permesso alla compagnia aerea di espandere la capacità e soddisfare l’elevata domanda.

Poco prima dell’estate, Brussels Airlines ha raddoppiato la capacità della bag dop area a Brussels Airport. Grazie a questa iniziativa, la compagnia aerea ha potuto ridurre i tempi di attesa per il check-in e la consegna dei bagagli, nonostante l’aumento del numero di passeggeri. Un numero maggiore di passeggeri ha optato per i self-service counters dopo il check-in online: oltre 170.000 bagagli sono stati registrati tramite questo sistema. Il giorno record è stato il 28 luglio, con oltre 4.000 bagagli registrati tramite il bag drop”.

“La Spagna si è confermata la principale destinazione turistica, seguita da Italia e Portogallo. Allo stesso tempo, la domanda di destinazioni più fresche è in crescita.

Le Top 10 destinations per i Belgian travelers nell’estate 2025: Malaga, Barcellona, Ginevra, Lisbona, Porto, Nizza, Roma, Alicante, Berlino, Copenhagen.

La settimana più trafficata è stata quella tra il 21 e il 27 luglio, quando Brussels Airlines ha accolto 235.000 passeggeri su oltre 1.500 voli, raggiungendo un load factor dell’88%. Il festival Tomorrowland ha contribuito a questo picco.

La puntualità è diminuita quest’estate, in gran parte a causa di fattori indipendenti dalla volontà, come Air Traffic Control (ATC) strikes in Francia e Italia. Solo a giugno, i ritardi dovuti all’ATC in Francia sono aumentati del 115% su base annua”, prosegue Brussels Airlines.

“Nel complesso, possiamo ripensare a un’estate di grande successo. Innanzitutto, desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti che hanno lavorato duramente durante questi mesi intensi per garantire ai nostri passeggeri una vacanza indimenticabile. Brussels Airlines è una compagnia sana e in crescita e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme. Faremo un resoconto approfondito con i nostri team per identificare le aree di ulteriore miglioramento e continuare a rafforzare la fiducia che i nostri passeggeri ripongono in noi”, afferma Filip Aerts, Chief Operating Officer, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)