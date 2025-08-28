Condor potenzia il network di rotte per l’inverno 2025/26

Condor informa: “Condor amplia la programmazione invernale, offrendo ai viaggiatori italiani un accesso ancora più facile e comodo verso le più rinomate destinazioni di lungo raggio in Nord America, Oriente e Oceano Indiano.
I collegamenti giornalieri da Milano Malpensa a Francoforte, permettono ai passeggeri italiani di usufruire di coincidenze ottimali verso mete esotiche e metropoli cosmopolite, sempre più richieste per l’inverno. Con la stagione invernale, alcune tra le destinazioni che vedranno un aumento di frequenze sono Bangkok e Phuket in Thailandia, Cape Town e Johannesburg in Sudafrica, quest’ultima operata con ben tre voli settimanali”.
“Il network di Condor comprende anche numerosi collegamenti con il Nord America: da Boston sulla costa orientale fino alla selvaggia Alaska con Anchorage o la costa ovest con Los Angeles e San Francisco, tutte come destinazioni estive, passando per New York, Seattle e Toronto, perfette invece per viaggi tutto l’anno. Per chi sogna una fuga al caldo durante i mesi più freddi, Condor offre voli verso le isole più affascinanti dell’Oceano Indiano, tra cui Mauritius, raggiungibile via Francoforte con comodi collegamenti dall’Italia.
I voli long haul di Condor sono operati con i moderni ed efficienti aeromobili Airbus A330neo configurati in tre classi di servizio Business, Premium Economy ed Economy per garantire il massimo del comfort a bordo.
I voli sono prenotabili su www.condor.com o presso le principali agenzie di viaggio”, conclude Condor.
(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Md80.it)