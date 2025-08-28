Eurowings amplia significativamente i suoi servizi per il Marocco

Eurowings informa: “Eurowings triplica i suoi voli diretti per il Marocco nel suo 2025/26 winter schedule. Per la prima volta, Eurowings collegherà Marrakech con Hannover, Salisburgo, Stoccarda e Praga, offrendo due voli settimanali per la popolare città. Da Düsseldorf, Eurowings aumenta la sua frequenza per Marrakech da due a tre volte a settimana. Inoltre, la città di Fez continuerà a essere raggiungibile due volte a settimana da Colonia/Bonn anche in inverno. Le nuove rotte integrano i collegamenti esistenti da Düsseldorf e Stoccarda ad Agadir“.
“Il nuovo Eurowings winter flight schedule 2025/26 collega sei destinazioni Eurowings con il Marocco, ampliando l’offerta di destinazioni attraenti, soleggiate e alla moda. Perché, dal surf sulla costa atlantica allo shopping in un souk orientale o alle escursioni nel deserto del Sahara, il North African kingdom è vario, raggiungibile in circa quattro ore e offre temperature piacevoli anche in inverno. Siamo convinti che la facile accessibilità conquisterà molti nuovi appassionati del Marocco”, afferma Michael Händel, Vice President Network Management and Airport Relations at Eurowings.
Anche la Moroccan tourism authority accoglie con favore l’espansione dei collegamenti aerei a sostegno di una crescita sostenibile. “Questo sviluppo riflette il crescente appeal del Marocco come destinazione di punta per i viaggiatori tedeschi. Con il suo mix unico di storia, arte, gastronomia e bellezze naturali, il Marocco è pronto a offrire ai nostri ospiti esperienze indimenticabili”, afferma Mehdi Benrhanem, DACH Director at the Moroccan National Tourist Office.
“Da Düsseldorf
Tre voli settimanali per Marrakech invece di due. Fino a due voli settimanali per Agadir.
Da Colonia
Continuano i due voli settimanali per Fez nell’orario invernale.
Da Hannover
Novità: due voli settimanali per Marrakech a partire dal 29 ottobre.
Da Salisburgo
Novità: due voli settimanali per Marrakech a partire dal 4 novembre.
Da Stoccarda
Novità: due voli settimanali per Marrakech a partire dal 6 novembre. Un volo a settimana per Agadir.
Da Praga
Novità: due voli settimanali per Marrakech a partire dall’8 novembre”, conclude Eurowings.
(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)