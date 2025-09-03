American Airlines riceve il 1.000° mainline aircraft

Mentre American si prepara a raggiungere il secolo, la compagnia aerea ha raggiunto un traguardo importante: ha ricevuto il suo 1.000° mainline aircraft. Il premium Boeing 787-9, dotato dei Flagship Suite® seats recentemente introdotti da American, è arrivato a Dallas Fort Worth International Airport (DFW) il 29 agosto.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra flotta, aggiungendo ancora più aeromobili che offrono ai clienti un’esperienza di viaggio premium”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Guardando ai nostri prossimi 100 anni, ci concentriamo sul miglioramento e sulla reinterpretazione dell’esperienza di bordo, insieme a ogni aspetto del viaggio del cliente”.

“Da aprile, American ha ricevuto otto premium Boeing 787-9 e ne ha ordinati 30 in totale. L’aereo opera attualmente sulle rotte da Chicago (ORD) a London Heathrow (LHR), da ORD a Los Angeles (LAX) e da Philadelphia (PHL) a LHR.

Con l’aggiunta di altri premium Boeing 787-9 alla sua flotta, American prevede di espandere il Flagship Suite® product su più voli per LHR il prossimo anno. American continuerà a offrire il nuovo Boeing 787-9 il prossimo anno sui voli per LHR da ORD e PHL e introdurrà il servizio da DFW a novembre. Il Flagship Suite® seat offre ai clienti un’esperienza di viaggio premium, con porte per la privacy, basi di ricarica wireless e un’accogliente chaise longue unica nel suo genere.

I clienti che volano nella premium Flagship Suite® cabin di American possono rilassarsi comodamente con piumoni, pantofole e un cuscino double-face in tessuto fresco al tatto, mentre si rinfrescano con prodotti di bellezza e per la pelle di lusso presenti negli amenity kit accuratamente progettati da American. L’Inflight Flagship Suite® service offre un pasto di più portate ispirato dallo chef, abbinato a vini pluripremiati e deliziosi snack per soddisfare la voglia di uno spuntino durante il volo”, afferma American.

“Nei prossimi mesi American offrirà ai clienti la premium travel experience del Boeing 787-9 su voli selezionati da DFW ad Auckland, Nuova Zelanda (AKL); Brisbane, Australia (BNE); Buenos Aires, Argentina (EZE), oltre ai voli tra PHL e Zurigo (ZRH)“, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)