Gli Embraer E190-E2 e E195-E2 ricevono la Type Certification dalla South African Civil Aviation Authority

Embraer informa: “La Embraer E-Jets E2 family ha ricevuto la Type Acceptance Certification dalla South African Civil Aviation Authority (SACAA), un’altra pietra miliare significativa nel successo globale dell’aeromobile e che ne rafforza l’idoneità per il mercato africano”.

“Questa certificazione apre nuove opportunità per l’aeromobile, che ha già ottenuto un notevole successo in tutto il mondo”, ha dichiarato Stephan Hannemann, SVP for Africa and Middle East, Embraer Commercial Aviation. “I passeggeri possono ora aspettarsi di sperimentare molto presto il comfort leader della categoria dell’E2”.

“La E2 family di Embraer consente alle compagnie aeree di aumentare la flessibilità operativa, adattare la capacità alla domanda e aggiungere frequenze, il tutto migliorando la connettività. L’E190-E2 e l’E195-E2 sono i single aisle aircraft più fuel-efficient attualmente in servizio, offrendo rispettivamente un risparmio di carburante per posto del 17,3% e del 29% in più rispetto agli E-Jets della generazione precedente.

L’annuncio segue l’importante espansione della flotta di Airlink, la principale compagnia aerea sudafricana, che ha recentemente finalizzato un lease agreement con Azorra per 10 nuovi Embraer E195-E2 (leggi anche qui). Le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno, mentre la flotta completa sarà disponibile entro il 2027. Questi velivoli potranno ospitare fino a 136 passeggeri nella comoda two-by-two configuration di Embraer e supporteranno la crescita di Airlink sulle rotte ad alta densità e in quelle emergenti dell’Africa subsahariana”, prosegue Embraer.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha commentato: “Con Embraer saldamente affermata come leader di mercato nel segmento fino a 150 posti in Africa, questa regione è un obiettivo fondamentale per noi. Come cliente Embraer di lunga data, è fantastico che Airlink diventi presto il primo E2 operator in Sudafrica. Questo velivolo è il single-aisle jet più efficiente ed è perfettamente adatto a supportare gli ambiziosi piani di crescita di Airlink in tutta l’Africa meridionale”.

Il CEO di Airlink, de Villiers Engelbrecht, ha dichiarato: “La South Africa type acceptance dell’Embraer E195-E2 di ultima generazione e dei suoi motori Pratt & Whitney da parte della SACAA rappresenta un traguardo importante per la nostra preparazione alla ricezione e all’entrata in servizio. La capacità e l’autonomia aggiuntive dell’E2 consentiranno ad Airlink di rispondere all’aumento della domanda su alcune delle nostre rotte più popolari e di ampliare la nostra rete di destinazioni, offrendo così comodi collegamenti ai clienti in nuovi mercati”.

“Il type acceptance process è stato supportato da Pratt & Whitney, engine partner di Embraer, mentre i next generation PW1900G engines dell’E2 sono stati certificati in Sudafrica. Con la certificazione SACAA ora in vigore, gli E2 jets di Embraer sono destinati a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro dell’aviazione in Sudafrica e oltre”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)