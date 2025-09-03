Lufthansa Technik e ACC Columbia Jet Service collaborano per i Cyclean Engine Wash services in Europa

Lufthansa Technik sta ampliando la disponibilità della sua Cyclean Engine Wash solution in tutta Europa attraverso una nuova partnership con ACC Columbia Jet Service.

“Da agosto, ACC Columbia Jet Service ha iniziato a fornire on-site engine core wash services for commercial aircraft, in qualità di authorized service partner in diverse sedi europee. Questa collaborazione mira a migliorare l’accessibilità della advanced engine washing technolog di Lufthansa Technik.

Lufthansa Technik continuerà a occuparsi del commercial marketing e dell’elaborazione degli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, ACC Columbia Jet Service verrà incaricata di eseguire il lavaggio tramite team mobili certificati in Germania e in tutta Europa. Ciò consentirà ai clienti di accedere a efficient engine washes sia per narrowbody che per widebody aircraft”, afferma Lufthansa Technik.

Florian Prinz, Head of Engine Life Cycle Services at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Stiamo collaborando con ACC Columbia Jet Service per rafforzare la nostra rete ed espandere la nostra offerta di servizi per Cyclean engine washes in Europa. Questo sviluppo andrà a vantaggio delle compagnie aeree che operano nella regione, offrendo un facile accesso a efficient engine washes con il nostro sistema avanzato”.

Marlon Asthalter, Base Maintenance Manager at ACC Columbia Jet Service, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le forze con Lufthansa Technik come partner per Cyclean Engine Wash. Questa collaborazione riflette il nostro costante impegno nel fornire soluzioni innovative e sostenibili per la manutenzione degli aeromobili, nella business o commercial aviation. Consideriamo questo un passo importante nell’espansione dei sustainable maintenance services in tutta Europa e non vediamo l’ora di consolidare questa partnership negli anni a venire”.

“Il Cyclean system è progettato per pulire i motori in modo efficiente, migliorandone le performance e riducendo il consumo di carburante. Utilizzando una tecnologia brevettata, i Cyclean Engine Wash services offrono lavaggi efficaci e a basso consumo di risorse. Questa tecnologia riduce il consumo di acqua del 50% rispetto ai metodi tradizionali, completa i lavaggi in meno di 45 minuti ed elimina la necessità di effettuare post-wash engine run-ups. Questo la rende una soluzione ecologica ed economica per la manutenzione degli aeromobili”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)