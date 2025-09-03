SWISS lancia un inflight service completamente rinnovato in Business e First Class

Swiss International Air Lines (SWISS) offre ora un servizio di bordo completamente rinnovato ai suoi ospiti SWISS Business e SWISS First sui voli a lungo raggio. Il nuovo servizio si estende a una sofisticata scelta culinaria e a servizi di bordo accuratamente selezionati, mentre una serie di dettagli curati offrono il meglio dell’ospitalità svizzera dal decollo all’atterraggio.

“Dopo aver introdotto i nostri servizi SWISS Economy e SWISS Premium Economy rinnovati a marzo, stiamo ora compiendo un ulteriore passo avanti, con il rinnovamento dei servizi più completo nella storia della nostra compagnia”, spiega Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “I nostri nuovi servizi SWISS Business e SWISS First sono progettati per offrire tutta l’atmosfera di un ristorante di lusso in volo, con una scelta più ampia, più individualità e un’enfasi ancora maggiore sull’ospitalità svizzera. I nostri nuovi servizi premium a bordo rendono il volo con SWISS molto più di un semplice trasporto. Perché ciò che offriamo è un’esperienza di viaggio aereo davvero memorabile”.

“Dallo sviluppo di nuove stoviglie alla scelta di nuovi prodotti e all’adozione di nuovi processi e procedure, tutto è stato attentamente studiato e ampiamente testato”, continua il CCO Birlenbach. “Anche i nostri equipaggi sono stati preparati intensamente, per garantire che abbiano piena familiarità e si sentano a loro agio con il nostro nuovo servizio. Ciò che i nostri ospiti a bordo vivranno è quindi il risultato di un’impresa davvero imponente a cui i nostri numerosi team SWISS, sia in volo che a terra, hanno lavorato con tutta la loro passione e impegno”.

“La nuova SWISS Business long-haul air travel experience inizia con il servizio di un aperitivo tipicamente svizzero dopo il decollo, una volta raggiunto il livello di crociera. Il tradizionale spuntino a base di frutta secca è ora arricchito da un nuovo elemento fresco come le olive, il tutto accompagnato da un’ampia gamma di bevande, tra cui il cocktail esclusivo SWISS Alpine Essence, creato in esclusiva per SWISS. Segue un pasto completo servito al tavolo accuratamente apparecchiato, con ogni portata presentata separatamente, inclusa una nuova zuppa aggiuntiva. Un’ampia gamma di formaggi e dessert e una nuova selezione di praline di Aeschbach Chocolatier completano il nuovo servizio.

Un maggiore relax a bordo è garantito anche da una nuova biancheria da letto che garantisce un piacevole riposo notturno. Sui voli notturni più lunghi, di oltre dieci ore, agli ospiti viene offerta anche una camicia da notte Muntagnard e una fodera aggiuntiva per un comfort ancora maggiore. La nuova esperienza di volo è ulteriormente arricchita da eleganti amenity kits dal design rinnovato, sviluppati in collaborazione con il marchio svizzero VIU, e da prodotti per la cura della persona con la fragranza esclusiva Alpine Valley, creata appositamente per SWISS dall’azienda svizzera Soeder. Cuffie di alta qualità garantiscono un audio ottimale per l’ampio programma di intrattenimento a bordo, mentre una selezione più ampia di bevande e snack è disponibile tra i pasti durante tutto il volo”, afferma SWISS.

“Anche i passeggeri SWISS First possono contare su un servizio a bordo completamente rinnovato, che pone ancora più enfasi su esclusività e individualità. L’intero servizio di ristorazione è ora servito su pregiate porcellane che, con il loro design moderno e le stoviglie nere, stabiliscono nuovi standard di raffinatezza in volo.

La nuova esperienza SWISS First inizia ancora prima della partenza, con i famosi flûte da aperitivo della Confiserie Sprüngli, accompagnati da un drink di benvenuto a scelta del passeggero. Anche in questo caso, la selezione di bevande include il cocktail esclusivo SWISS Alpine Essence, creato appositamente per SWISS.

Una volta in volo, il servizio di bordo inizia con un amuse bouche trio, presentato con gusto, seguito da una selezione di prelibatezze fredde servite dal carrello al posto del passeggero. Un sorbetto di stagione offre un rinfrescante intermezzo; una portata di formaggi con cinque tipi di formaggio e una più ampia scelta di pane completa il pasto principale. Il primo servizio si conclude con una selezione di praline e altre delizie dolci Sprüngli. Un’altra novità: il tè pomeridiano viene ora offerto anche su voli diurni selezionati e più lunghi, con una selezione di tè e prelibatezze dolci e salate.

Un comfort di volo senza pari è garantito in SWISS First grazie a pigiami e pantofole della svizzera Zimmerli, accompagnati da biancheria da letto di qualità e da un nuovo amenity kit con prodotti per la cura e il comfort Sisley. Ulteriori prodotti di rinomati marchi svizzeri come Rohner e VIU vengono offerti individualmente dal personale di cabina.

I passeggeri di SWISS First possono inoltre assaporare la rinfrescante fragranza Alpine Valley di Soeder, firmata SWISS, presente negli asciugamani caldi, negli spray per cuscini, nei prodotti per la cura della persona e molto altro. La nuova esperienza di volo in First Class si estende anche a stoviglie di alta qualità e cuffie all’avanguardia con tecnologia di cancellazione del rumore per un’esperienza di ascolto ottimale”, prosegue SWISS.

“I rinnovati service concepts sono parte integrante di SWISS Senses, la nuova esperienza di volo sui voli a lungo raggio di SWISS. SWISS Senses si estende anche a interni di cabina completamente rinnovati, con sedili all’avanguardia, un’illuminazione ambientale accattivante e un design in tutte le classi di viaggio che incarna e trasmette l’ospitalità svizzera in tutte le sue forme”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)