Wizz Air annuncia due nuove rotte verso la Macedonia del Nord

Wizz Air annuncia un’importante espansione del suo network italiano con il lancio di due nuove rotte internazionali che collegano rispettivamente Napoli e Milano a Skopje e Ohrid, in Macedonia del Nord.

“Questa espansione rafforza ulteriormente la presenza della compagnia nei principali aeroporti italiani e offre nuove opportunità di viaggio verso mercati europei dinamici e in rapida crescita.

Le nuove rotte includono:

Napoli – Skopje: i voli opereranno tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il primo volo è previsto per il 30 marzo 2026.

Milano – Ohrid: i voli opereranno due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Il primo volo è previsto per il 30 marzo 2026.

I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Tutti i voli saranno operati utilizzando moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le emissioni ridotte”.

“Siamo orgogliosi di annunciare queste nuove rotte, che consolidano il nostro impegno a offrire collegamenti diretti e convenienti tra l’Italia e le dinamiche città europee”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Queste nuove rotte si uniscono a quelle annunciate nelle scorse settimane, dimostrando che il mercato italiano è uno dei più importanti in Europa per noi. Tutto ciò è in perfetta armonia con il nostro slogan ‘Let’s WIZZ!’. Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e più di 220 rotte attive, l’Italia rimane il più grande mercato di Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, un risultato reso possibile dalla strategia del vettore incentrata sui principali aeroporti del Paese”.

“Questo piano di espansione fa parte del progetto ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi sempre più innovativi.

Wizz Air continua a crescere in tutta Italia e in Europa. La compagnia aerea offre dall’Italia oltre 13 milioni di posti su più di 240 rotte verso 85 destinazioni in 32 Paesi, con l’obiettivo di espandere ulteriormente la sua presenza per contribuire allo sviluppo del turismo e delle economie locali e internazionali.

Da gennaio a settembre 2025, Wizz Air ha operato quasi 63.000 voli da e per l’Italia. In questo periodo, la compagnia aerea ha trasportato oltre 13 milioni di passeggeri, con un aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo nel 2024. Le performance operative di Wizz Air sono anche migliorate in modo significativo, con un tasso di completamento dei voli del 99,8%. Inoltre, le partenze in orario sono aumentate di quasi il 17% e i voli cancellati sono stati ridotti del 54,1% rispetto al 2024″, conclude Wizz Air.

NAPOLI – SKOPJE – Lunedì, mercoledì, Venerdì – Dal 30 marzo 2026

MILANO – OHRID – Lunedì e Martedì – Dal 30 marzo, 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)