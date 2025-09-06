Hangar Italy presenta il G.91 Tribute Watch

Hangar Italy informa: “Nasce a Sesto Calende, città simbolo della storica SIAI Marchetti, l’ultimo progetto firmato Hangar Italy, il marchio indipendente che trasforma le emozioni del volo in oggetti unici. Dopo i tributi a velivoli iconici, arriva oggi un segnatempo speciale: G.91 Tribute Watch, un orologio che racchiude storia, tecnica e passione.

Realizzato in soli 91 esemplari numerati e personalizzabili, questo orologio celebra il leggendario Fiat G.91, capolavoro dell’ingegneria aeronautica italiana e protagonista assoluto della seconda metà del Novecento”.

“Progettato dall’ingegnere Giuseppe Gabrielli, il G.91 ha rappresentato innovazione, robustezza e versatilità. Utilizzato in più nazioni e simbolo delle Frecce Tricolori, questo caccia leggero è rimasto nella memoria collettiva come emblema dell’eccellenza italiana nei cieli.

Il G.91 Tribute Watch non si limita a ricordarne le gesta: ne cattura l’essenza con un design ispirato alla velocità, alla precisione e allo spirito pionieristico dell’aeronautica.

A dare volto e voce a questo tributo è Marianna Bonavolontà, giornalista, scrittrice ed ex atleta di livello mondiale. Figlia di un pilota e istruttore del “Gina”, Marianna ha il G.91 nel DNA e da anni racconta il mondo del volo con la sua rubrica Un Caffè al Volo. Il suo legame autentico con questo aereo leggendario l’ha resa la naturale ambasciatrice del G.91 Tribute Watch“, prosegue Hangar Italy.

“Le grafiche dell’orologio portano la firma di Mauro Roder, fondatore di OKB01, studio creativo italiano da oltre vent’anni punto di riferimento nel design aeronautico. Dalle patches alle livree speciali, OKB01 ha reso arte lo stile militare del volo. Per il G.91 Tribute Watch, Roder non si è limitato a disegnare: ha interpretato un’eredità, trasformando la memoria in simboli e linee che parlano di coraggio e innovazione.

Il G.91 Tribute Watch è un orologio meccanico pensato per chi porta nel cuore il cielo. Più che un accessorio, è un oggetto di identità: essenziale, affidabile e intriso di passione.

Un’edizione limitata, esclusiva e irripetibile: 91 pezzi unici, numerati e personalizzabili”, conclude Hangar Italy.

Per maggiori informazioni: https://emotionlab2022.com/g-91/.

