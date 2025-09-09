Il più grande Bell HEMS operator al mondo aggiunge il Bell 429 alla Emergency Services Fleet

Bell Textron informa: “Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che Global Medical Response (GMR) ha firmato un purchase agreement per sette Bell 429, con opzioni di acquisto per altri otto, mantenendo così la sua posizione di più grande Bell helicopter operator nell’Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) field. Global Medical Response, con sede a Lewisville, Texas, dispone di 381 basi operative in tutti i 50 stati degli Stati Uniti e a livello internazionale, fornisce assistenza salvavita come più grande end-to-end provider di acute out-of-hospital patient care”.

“Bell è orgogliosa di continuare la collaborazione con Global Medical Response nell’espansione delle sua HEMS fleet operations con il primo Bell 429”, ha dichiarato Lane Evans, managing director of North America, Bell. “Il Bell 429 è una piattaforma incredibile, progettata pensando agli HEMS operators. Crediamo che il Bell 429 sarà una vera risorsa per il Global Medical Response team, a supporto delle loro missioni critiche”.

“Come piattaforma progettata per una risposta rapida, i BasixPro intuitive displays e le wide clamshell doors del Bell 429 lo rendono un velivolo ideale per gli operatori HEMS. Questo dual-engine aircraft offre una velocità di crociera elevata di 150 nodi, consentendo a Global Medical Response di intervenire sul posto per chiamate urgenti o per interfacility transport quando i minuti contano. Con oltre 500 Bell 429 in tutto il mondo e oltre 735.000 ore di volo complessive, la piattaforma continua a consolidare la propria reputazione come uno dei light twin helicopters più avanzati della sua categoria”, prosegue Bell Textron.

“L’aggiunta del Bell 429 alla nostra flotta ci consentirà di ampliare l’accesso alle cure ai pazienti che ne hanno bisogno”, ha dichiarato Daniel Sweeza, national president of air operations for Global Medical Response. “Ci consente inoltre di soddisfare le richieste dei nostri partner sanitari, che hanno richiesto la flessibilità offerta dal Bell 429. Siamo entusiasti di aggiungere questo airframe alle nostre GMR communities a partire dalla primavera del 2026”.

“Questo annuncio segue quello relativo alla consegna del primo Global Medical Response IFR-configured Bell 407GXi (leggi anche qui), che segna la prima delle 24 consegne previste per l’air medical service operator. In totale, Global Medical Response e le sue affiliate utilizzano attualmente le piattaforme Bell 407 e Bell 206L per servire le comunità locali che necessitano di cure di emergenza.

Bell rimane un partner affidabile per gli operatori HEMS in tutto il mondo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)