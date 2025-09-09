Lufthansa Technik celebra la 100th CFM LEAP engine induction nel suo Hamburg shop

Insieme a clienti e partner, Lufthansa Technik AG ha recentemente celebrato l’induzione del 100th CFM LEAP engine nella sua sede di Amburgo.

“L’ultima Quick Turn Shop Visit (QTSV) di un motore LEAP-1B della compagnia aerea brasiliana Gol Linhas Aéreas ha portato il conteggio a tripla cifra. Supponendo una percentuale in costante crescita delle induzioni ad Amburgo, il motore LEAP di ultima generazione sta gradualmente assumendo il ruolo dei suoi predecessori, i modelli CFM56, come pilastro decennale degli engine services expertise nel sito.

Il produttore di motori CFM International ha assegnato la prima LEAP-1A Premier MRO license a Lufthansa Technik nel febbraio 2018. L’approvazione delle autorità da parte della LBA tedesca, l’EASA europea e la FAA degli Stati Uniti sono seguite a novembre 2019, e sempre all’incirca a novembre Lufthansa Technik firmava con il suo primo airline customer. Sebbene il primo motore LEAP-1A del cliente sia arrivato per il suo QTSV durante la pandemia nell’aprile 2020, ponendo sfide imprevedibili per la shop visit, è stato, tuttavia, completato come previsto.

L’anno 2022 è iniziato con un’importante espansione del portafoglio quando Lufthansa Technik ha ottenuto la licenza OEM anche per il motore LEAP-1B, con il framework sottostante ora rinominato Premier MRO by CFM International. Tuttavia, prima che il primo esemplare del Boeing 737 MAX powerplant arrivasse sui pavimenti nell’Hamburg shop a novembre 2023, Lufthansa Technik faceva nuovamente la storia con l’Airbus A320neo, quando divenne la prima compagnia al mondo a svolgere una Performance Restoration Shop Visit (PRSV) su un LEAP-1A nell’ottobre 2022″, afferma Lufthansa Technik.

“La 100th CFM LEAP engine induction di Lufthansa Technik è una testimonianza delle sue capacità e del valore del CFM open MRO ecosystem”, afferma Gaël Méheust, President & CEO of CFM International. “Come premier MRO Shop, Lufthansa Technik sta portando un’importante capacità per aiutare a soddisfare la crescita della domanda per LEAP engine services”.

“La CFM LEAP engine family di successo sta per diventare la spina dorsale delle nostre engine services operations qui ad Amburgo, come il suo predecessore CFM56, le cui numerose varianti ci hanno tenuto occupati per decenni e lo faranno ancora per alcuni anni”, ha affermato Harald Gloy, Chief Operations Officer, Lufthansa Technik. “Raggiungere la centesima induzione del motore LEAP è una pietra miliare che vale la pena celebrare. Vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti in primo luogo, ai nostri vari clienti per la loro fiducia nei nostri servizi. In secondo luogo, a CFM International per l’eccezionale cooperazione. E, naturalmente, al nostro straordinario team, la cui enorme competenza e spirito hanno reso possibile questo risultato”.

“Fino ad oggi, l’Hamburg engine shop ha introdotto un totale di 74 propulsori LEAP-1A e 26 LEAP-1B. Più di 200 esperti altamente qualificati stanno lavorando a questi sistemi di propulsione più moderni.

Una capacità aggiuntiva per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori CFM LEAP viene fornita tramite la vasta rete globale di Lufthansa Technik. In XEOS, la joint-venture con sede in Polonia dell’azienda con GE Aerospace, Lufthansa Technik può già utilizzare una capacità di revisione aggiuntiva per i motori LEAP-1B. Nel prossimo futuro, le quick turn and test cell capacities per i motori LEAP-1B saranno offerte anche tramite Lufthansa Technik Canada, una struttura completamente nuova che la società si sta sviluppando a Calgary entro il 2027. Entro il 2030, Lufthansa Technik mira a raggiungere oltre 250 annual LEAP engine inductions nel suo network.

Il motore LEAP-1A rappresenta una delle due opzioni di propulsione per la famiglia A320neo di Airbus. Il motore LEAP-1B è l’opzione di propulsione esclusiva per la 737 MAX narrowbody airliner series.

La LEAP engine family ha due main shop visit types: il QTSV è un routine maintenance event, incentrato sull’affrontare i problemi immediati e riportare il motore rapidamente in servizio. Un PRSV, d’altra parte, è una revisione più ampia volta a ripristinare il motore alle sue original performance specifications”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)