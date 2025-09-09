News Brevi – 09.09.2025

AIR CANADA: PALMA DI MAIORCA SARA’ LA PRIMA ROTTA OPERATA DALL’A321XLR DALL’ESTATE 2026 – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato oggi che Montréal – Palma di Maiorca sarà la prima nuova rotta operata dal suo Airbus A321 extra-long range (XLR) aircraft. La consegna della flotta XLR inizierà nel primo trimestre del 2026 e a giugno 2026 Air Canada inaugurerà il servizio da Montréal all’isola spagnola nel Mediterraneo occidentale a bordo di questo nuovo aeromobile. I posti sono già disponibili per la vendita su aircanada.com e presso le agenzie di viaggio”. “L’attesa è quasi finita: l’imminente arrivo del rivoluzionario Airbus A321XLR segna la prossima fase di crescita internazionale di Air Canada. Questo rivoluzionario aeromobile narrow-body apre nuove ed entusiasmanti opportunità globali grazie alla sua autonomia wide-body e al prodotto di bordo migliorato. Oggi iniziamo questo percorso di crescita con l’annuncio di Palma di Maiorca come prima nuova destinazione resa possibile da questa flotta. Sfruttando le capacità uniche dell’A321XLR, Air Canada diventa la prima compagnia aerea canadese a offrire voli per quest’isola spagnola, rinomata per le sue splendide spiagge, la sua storia e la sua cultura. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti a bordo di questo nuovo entusiasmante aeromobile, che entrerà a far parte della nostra flotta nei prossimi mesi”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, and President, Cargo at Air Canada. “L’A321XLR è il primo aeromobile narrow-body della flotta di Air Canada dotato di poltrone completamente reclinabili in Business Class, offrendo una wide-body experience a bordo di un narrow-body. Ospiterà 182 passeggeri in una configurazione con 14 posti in Signature Class e 168 in Economy Class. L’A321XLR segnerà anche l’inizio di una nuova era negli interni di cabina di Air Canada, con l’introduzione di un nuovo standard di design per l’esperienza di bordo. Oltre al lancio di un nuovo servizio per Maiorca, Air Canada trasferirà anche rotte esistenti all’A321XLR, inclusi i voli annuali tra Montréal e Tolosa, che collegano due vivaci città francofone, e i voli stagionali tra Montréal ed Edimburgo, che riprenderanno il servizio nel 2026 con un’offerta di prodotti migliorata. Con la consegna di ulteriori aeromobili A321XLR, Air Canada aggiungerà altre rotte da Toronto, Ottawa e Halifax, tra le altre città”, conclude Air Canada.

GE AEROSPACE NOMINA UN CHIEF MECHANIC FOR OPEN FAN – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha nominato Craig Higgins come Chief Mechanic and Architect for Open Fan technology, dando priorità alla producibilità, alla durata e alla manutenibilità dei next-generation engine designs ancora in fase di sviluppo. Nel nuovo ruolo, Higgins guiderà le strategie per un engine concept semplice e leggero che enfatizzi la durabilità sfruttando le tecnologie, le architetture e i materiali avanzati del CFM RISE program. Ciò include la collaborazione con tecnici e altri esperti dei GE Aerospace global assembly and Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) shops a livello globale per integrare le tecniche più recenti e consentire maggiori on-wing repairs and part replacements”. Arjan Hegeman, vice president for future of flight at GE Aerospace, ha dichiarato: “Con il RISE program, stiamo sviluppando una serie di tecnologie pionieristiche per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per il futuro del volo. È la prima volta che nominiamo un Chief Mechanic durante lo sviluppo tecnologico, rendendo la durabilità e la manutenibilità una priorità assoluta nella progettazione dei motori, con un impegno senza compromessi per la sicurezza”. “Higgins vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore aerospaziale, essendo entrato in GE Aerospace nel 1997 come design engineer. Nel suo ruolo più recente, è stato consulting engineer for the RISE program. Presentato nel 2021, il CFM RISE program è uno dei dimostratori tecnologici più completi del settore aeronautico, con oltre 350 test e più di 3.000 cicli di endurance tests completati fino ad oggi, inclusi test su advanced engine architectures come Open Fan, compact core and hybrid electric systems. Il RISE program privilegia sicurezza, durata ed efficienza, con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% il consumo di carburante rispetto ai motori commerciali attualmente in servizio. Le tecnologie del CFM RISE program stanno maturando in vista di ground and flight tests in questo decennio, con lavori in corso su aircraft and engine integration in collaborazione con i partner”, conclude GE Aerospace.

FAE TECHNOLOGY ENTRA NEL SETTORE SPACE: FIRMATO L’ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DEL 100% DI KAYSER ITALIA – FAE Technology S.p.A., Tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica, comunica di aver sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Kayser Italia S.r.l., società italiana specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche per il settore aerospaziale, e della controllata al 100% Kayser Space L.t.d.. Con sede principale a Livorno, Kayser Italia è una società che opera nella progettazione, sviluppo, produzione e collaudo di sistemi e componenti utilizzati per attività di ricerca scientifica e tecnologica a bordo di piattaforme spaziali. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore space, Kayser Italia ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di circa 100 missioni spaziali con quasi 150 payload (il carico utile di una missione, ossia l’insieme di strumenti destinati a svolgere funzioni scientifiche o operative), a bordo anche della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’azienda, che conta un team di circa 85 professionisti di cui oltre 50 ingegneri altamente qualificati, opera in qualità di prime contractor e sub-contractor a supporto di numerosi programmi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con particolare riferimento all’esplorazione spaziale e alle scienze della vita. Inoltre, Kayser Italia ha coordinato progetti in collaborazione con le principali agenzie spaziali mondiali. Kayser Italia è presente nel Regno Unito tramite la sussidiaria Kayser Space, con sede all’interno del parco scientifico-tecnologico Harwell Campus, a Didcot, ed è attiva principalmente nella progettazione e produzione di hardware a supporto della ricerca scientifica e tecnologica nello spazio. L’Acquisizione segnerà la nascita della divisione Space di FAE Technology, focalizzata sullo sviluppo tecnologico e sul supporto ai programmi di esplorazione e ricerca spaziale. La nuova divisione opererà nella produzione di equipment per Life Science, nell’offerta di servizi di manufacturing e nel supporto a programmi di ricerca ed esplorazione spaziali. L’Operazione consente a FAE Technology di proporre al mercato una value proposition distintiva e di estendere la propria piattaforma integrata di competenze, prodotti e servizi per l’elettronica all’interno di un comparto in forte crescita e dall’alto valore aggiunto come il settore spaziale.

LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS E BAE SYSTEMS FALCONWORKS ANNUNICANO UNA COLLABORAZIONE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Skunk Works® e BAE Systems FalconWorks hanno annunciato una partnership strategica alla DSEI global defence conference nel Regno Unito, per lo sviluppo di una gamma di uncrewed autonomous air systems. La collaborazione vedrà le loro advanced research and development divisions, Lockheed Martin Skunk Works e BAE Systems FalconWorks, collaborare a un progetto comune che sarà rapidamente implementabile e modulare per offrire una vasta gamma di effetti. Attingendo alle rapid design, prototyping and advanced manufacturing expertise di entrambe le organizzazioni, la collaborazione si concentrerà sulla produzione di un sistema conveniente e facilmente implementabile. Inizialmente si concentrerà sulla fornitura di una electronic warfare and attack capability che possa integrare gli attuali crewed combat aircraft. Il sistema iniziale sarà progettato con modularità e adattabilità per diverse missioni e offrirà molteplici opzioni di lancio, come air drop, ground launch, maritime launch, launch from wide-body logistic aircraft. L’annuncio arriva in un momento in cui le nazioni sono sempre più orientate allo sviluppo di un mix di crewed and uncrewed assets per soddisfare i requisiti dell’attuale scenario”. “Siamo lieti di unire le forze con BAE Systems, combinando la nostra esperienza in rapid prototyping and advanced development per offrire capacità rivoluzionarie”, ha dichiarato OJ Sanchez, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works. “Collaborando, stiamo aprendo nuove possibilità per i nostri clienti e facendo progredire il futuro degli autonomous systems”. Dave Holmes, managing director of BAE Systems FalconWorks division, ha affermato: “Grazie alla nostra collaborazione con Lockheed Martin forniremo rapidamente capacità rivoluzionarie che possono fare davvero la differenza per i nostri clienti, consentendo loro di affrontare i requisiti operativi odierni”.

ROLLS-ROYCE SELEZIONA BALFOUR BETTY COME CONSTRUCTION PARTNER PER I LAVORI DI ESPANSIONE DEL SITO DI DERBY – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha annunciato oggi Balfour Beatty, leading international infrastructure group, sarà il suo nuovo fissile construction partner, una pietra miliare fondamentale nell’espansione del suo sito di Raynesway. A giugno 2023 è stato annunciato che Rolls-Royce prevede di raddoppiare le dimensioni del suo Submarines site in Derby per soddisfare la crescente domanda della Royal Navy. Questo rappresenta anche un fattore chiave nell’impegno dell’azienda a fornire tutti i reattori che alimenteranno i futuri attack submarines, nell’ambito dell’accordo trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, noto come AUKUS. Questo aumento della domanda comporterà la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi e uffici e creerà 1.170 posizioni di lavoro qualificate in una vasta gamma di settori, tra cui produzione e ingegneria. Poiché i lavori si svolgeranno all’interno del nuclear licensed site di Raynesway, la costruzione di fissile facilities aggiunge un livello di complessità e rigore superiore a quello delle costruzioni tradizionali. Balfour Beatty è stata annunciata come non-fissile construction partners lo scorso anno, quindi è in grado di garantire coerenza nell’intera costruzione dell’ampliamento di Raynesway. Avendo precedentemente annunciato i fissile design partners come PROPEL, una joint venture tra AtkinsRéalis e Mott MacDonald, questa prossima tappa vedrà Balfour Beatty collaborare con i partner per dare vita alla progettazione di questi nuovi impianti. Questo segna anche un’importante tappa per il programma di espansione, con l’intera rosa di partner selezionati per fissile and non-fissile programmes. WSP, società leader di consulenza multidisciplinare per servizi professionali, è stata annunciata come non-fissile design partner a marzo dello scorso anno”.

COLLINS AEROSPACE CONSEGNA LE PRIME NAVHUB™-200M UNITS IN EUROPA – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha consegnato le prime sei unità del suo NavHub™-200M a un cliente europeo. Il NavHub-200M è un mounted Assured Positioning, Navigation and Timing (APNT) receiver, progettato per migliorare significativamente la resistenza a jamming and spoofing threats. L’ultima versione è dotata di military code, o M-code, un tipo di segnale crittografato utilizzato nei military GPS systems per una maggiore integrità e sicurezza. NavHub-200M è il primo non-International Traffic in Arms vehicular navigation system compatibile con M-code receiver technology disponibile per il mercato internazionale. Il ricevitore è progettato per interfacciarsi perfettamente con i principali sensori del veicolo, tra cui inertial measurement units and odometers, per mitigare electronic and navigation warfare threats”. “NavHub-200M porta la critical M-code receiver technology alle forze di terra, migliorandone la difesa contro le minacce di jamming e spoofing”, ha affermato Sandy Brown, vice president and general manager of Resilient Navigation Solutions at Collins Aerospace. “Ad oggi, Collins Aerospace ha consegnato oltre 10.000 navigation systems in tutto il mondo, rafforzando il suo impegno nel fornire soluzioni di navigazione all’avanguardia. NavHub-200M è prodotto presso lo stabilimento Collins di Heidelberg, Germania”, conclude Collins Aerospace.

AMERICAN AIRLINES ARRICCHISCE LA RISTORAZIONE A BORDO – American Airlines informa: “American Airlines porta ancora più sapori nei cieli, estendendo il suo destination-inspired dining program alle rotte in Oceania e Sud America. Dopo il successo del lancio su voli europei selezionati all’inizio di quest’estate, questa iniziativa culinaria è l’ultimo modo in cui American sta migliorando l’esperienza del cliente. I clienti possono ora assaporare l’essenza della loro destinazione prima ancora di arrivare, o rivivere i sapori dei loro viaggi mentre tornano a casa. A partire da questo autunno, i clienti che volano in Flagship® Business verso Sydney (SYD), Auckland, Nuova Zelanda (AKL) e Brisbane, Australia (BNE), potranno gustare menu curati dagli chef che celebrano i sapori audaci e vivaci del Pacifico. L’attenzione è rivolta a ingredienti freschi e rivisitazioni moderne dei piatti tipici locali”.

DELTA: GLI ATLETI AMBASCIATORI DEL TEAM USA SULLA STRADA VERSO MILANO CORTINA 2026 – Delta informa: “Delta dà il benvenuto ai nuovi membri del Team Delta per i prossimi Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026. Dalle piste da sci al cielo, la sponsorizzazione da parte di Delta di questi atleti ambasciatori del Team USA contribuirà a valorizzare e amplificare il loro percorso verso i Giochi di Milano Cortina 2026. In qualità di compagnia aerea ufficiale del Team USA, Delta intraprende un viaggio pluriennale per celebrare lo spirito di eccellenza, resilienza e unità che questi atleti incarnano”. “Crediamo che i viaggi significativi inizino con l’intenzione, che si tratti di un atleta che insegue il sogno di rappresentare il proprio Paese o del nostro personale che offre le esperienze di livello mondiale per cui è diventato famoso”, ha dichiarato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “Questo senso di scopo condiviso è il motivo per cui il ruolo di Delta va ben oltre il semplice accompagnare questi atleti o clienti a destinazione. Questi atleti esemplificano cosa significhi la determinazione e i nostri 100.000 dipendenti sono orgogliosi di essere al loro fianco mentre si preparano ad affrontare il mondo a Milano Cortina”. “Delta darà il benvenuto a un volto noto nel team di atleti ambasciatori di Milano Cortina: la pattinatrice artistica Amber Glenn, che si è unita al roster di atleti Delta per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Anche nuovi atleti si uniranno al Team Delta, tra cui gli “Shib Sibs”, Maia e Alex Shibutani, il dinamico duo che è stato il primo team di danza su ghiaccio di colore a vincere una medaglia alle Olimpiadi Invernali. Il roster di quest’anno include anche un importante membro della famiglia Delta: il paralimpico statunitense e tre volte medaglia d’oro nell’hockey su slitta Declan Farmer, la cui madre, Patti Farmer, è orgogliosa di essere un’assistente di volo Delta. Oltre agli atleti ambasciatori sopra menzionati, Delta collaborerà anche con lo sciatore acrobatico Justin Schoenefeld, medaglia d’oro olimpica statunitense nella specialità acrobatica a squadre miste ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, un altro atleta con un legame speciale con Delta, poiché la madre di Schoenefeld è da tempo assistente di volo Delta. Delta darà il benvenuto nel team alla leggenda dello sci alpino Lindsey Vonn, che compirà la sua storica corsa verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli atleti del Team Delta sono più che semplici concorrenti: sono narratori, leader e simboli di uno scopo in movimento. Come atleti sponsorizzati da Delta, sono protagonisti delle campagne Delta, dove la compagnia aerea mette in risalto i loro percorsi attraverso contenuti digitali accattivanti, storytelling commerciale e attivazioni che avvicinano i fan al loro percorso verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026″, conclude Delta.