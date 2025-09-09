Pratt & Whitney Canada è stata selezionata da Clean Aviation per guidare il PHARES hybrid-electric propulsion consortium

Pratt & Whitney Canada, un’azienda RTX, è stata selezionata dall’European Union Clean Aviation Joint Undertaking (Clean Aviation) per guidare il Powerplant Hybrid Application REgional Segment (PHARES) project.

“Questa selezione segna la prima volta che un’azienda canadese partecipa e guida un Clean Aviation program. Come parte del PHARES consortium, Pratt & Whitney Canada collaborerà con l’azienda di RTX Collins Aerospace, ATR, Airbus e altre organizzazioni di ricerca tecnologica. PHARES è uno dei numerosi progetti a cui RTX parteciperà nell’ambito del terzo bando di Clean Aviation.

Per PHARES, Pratt & Whitney Canada progetterà e integrerà un hybrid-electric propulsion demonstrator con l’obiettivo di migliorare fino al 20% la fuel efficiency nelle regional aircraft missions. L’hybrid-electric propulsion system sarà dotato di un avanzato PW127XT-derivative turboprop engine collegato a un Collins 250 kW electric motor drive system tramite un optimized propeller gearbox e integrerà miglioramenti riguardo la thermal efficiency. Collins svilupperà inoltre un advanced propeller system per migliorare la fuel efficiency e ridurre il rumore”, afferma Pratt & Whitney.

“La hybrid-electric propulsion e gli electrified aircraft systems sono elementi chiave della roadmap tecnologica di RTX per ottimizzare le performance e migliorare la fuel efficiency su molteplici piattaforme aeronautiche future, e PHARES rappresenta un’opportunità trasformativa per dimostrare il potenziale della regional aviation”, ha affermato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “Attraverso le nostre attività Pratt & Whitney Canada e Collins, sfrutteremo la nostra industry-leading experience in propulsion and electric power systems, insieme ai nostri centri di ricerca all’avanguardia”.

“PHARES fa parte della Clean Aviation Ultra-Efficient Regional Aircraft architecture. Abilitando tecnologie di nuova generazione ad alta efficienza energetica per gli aeromobili regionali, questo dimostratore è in linea con il climate action plan dell’Unione Europea e supporta le ambizioni di decarbonizzazione del settore aeronautico”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)