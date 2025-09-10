EVA Air annuncia il collegamento giornaliero da Milano Malpensa a partire dal 16 gennaio 2026

EVA Air informa: “Sta per aprirsi un nuovo capitolo nei collegamenti aerei tra l’Italia e l’Asia. A partire dal prossimo 16 gennaio 2026, EVA Air introdurrà voli diretti giornalieri tra Milano Malpensa e Taipei, offrendo ai viaggiatori un legame comodo e quotidiano con il cuore dell’Asia. L’aeromobile Boeing 787-9 sarà come sempre configurato su tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel.

Con questa iniziativa, la Compagnia aerea rafforza il proprio impegno verso il mercato italiano e contribuisce a creare un ponte privilegiato per scambi culturali, turistici e commerciali tra i due Paesi. L’Italia, punto di riferimento per l’Europa e meta di viaggio tra le più amate al mondo, e Taiwan, hub dinamico dell’Asia con una delle economie più innovative, saranno ora collegate da una rotta che renderà i viaggi ancora più confortevoli e accessibili”.

“Il collegamento giornaliero offrirà nuove opportunità sia ai viaggiatori italiani interessati a esplorare Taipei e l’Asia, sia ai turisti e ai professionisti taiwanesi che desiderano raggiungere l’Italia. Sarà così più semplice pianificare viaggi d’affari, vacanze culturali o esperienze di lungo soggiorno, con la garanzia della qualità e dell’affidabilità che da sempre contraddistinguono EVA Air“, prosegue EVA Air

Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana di EVA Air, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa novità, che rappresenta una pietra miliare per la nostra compagnia e per i viaggiatori italiani. Il nuovo volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Taipei risponde alla crescente domanda del mercato e conferma la nostra volontà di investire in Italia con una proposta di alto livello. Offriremo ai nostri passeggeri non solo un collegamento pratico, comodo e quotidiano, ma anche tutta la qualità del servizio EVA Air, riconosciuto a livello internazionale. Grazie a questa rotta, i viaggiatori avranno accesso diretto a Taiwan e potranno connettersi in modo costante ed efficiente a molte altre destinazioni asiatiche.”

“L’introduzione di questo nuovo servizio conferma la strategia di crescita internazionale di EVA Air, che continua a distinguersi per gli standard elevati in termini di sicurezza, comfort e ospitalità di bordo. Riconosciuta a livello globale da passeggeri e classifiche di settore, la compagnia arricchisce così ulteriormente il proprio network intercontinentale, offrendo una soluzione competitiva e di qualità per chi viaggia per lavoro, turismo o motivi familiari”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)