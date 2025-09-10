ACI World: i leader aeroportuali si uniscono in Cina per reinventare l’esperienza del cliente

I leader mondiali del settore aeroportuale e dell’aviazione si riuniscono a Guangzhou, Cina, per l’apertura dell’ACI World Airport Experience Summit 2025, il principale evento globale dedicato all’esperienza aeroportuale.

“Tenuto dall’8 all’11 settembre e ospitato dal Guangzhou Baiyun International Airport, il Summit di quest’anno ha come tema ‘Reimagining a People Experience’. L’evento mette in luce come gli aeroporti stiano adottando l’intelligenza artificiale, la biometria, le tecnologie immersive e il design incentrato sull’uomo per offrire viaggi fluidi e inclusivi, promuovendo al contempo ambienti di lavoro coinvolgenti per i dipendenti.

Essendo il mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo, la Cina offre un contesto potente. Si prevede che il numero totale di passeggeri negli aeroporti cinesi supererà i 3 miliardi entro il 2042, più del doppio rispetto al 2024, e raggiungerà quasi i 3,9 miliardi entro il 2053″, afferma ACI World.

“Un momento chiave del Summit è la cerimonia di premiazione degli ASQ Awards, il 10 settembre 2025. Organizzata da ACI World e Amadeus, l’evento metterà in luce i migliori aeroporti al mondo per l’esperienza del cliente, sulla base di quasi 700.000 sondaggi reali sui passeggeri raccolti attraverso l’Airport Service Quality (ASQ) program.

Gli ASQ Awards si basano sul programma di misurazione globale dell’esperienza aeroportuale più completo e affidabile del settore dell’aviazione. Questo programma unico raccoglie feedback in tempo reale dai viaggiatori attraverso sondaggi dal vivo negli aeroporti di tutto il mondo. La sua rigorosa metodologia garantisce una rappresentazione accurata di una vasta gamma di esperienze dei passeggeri, rendendolo l’unico sondaggio che consente confronti equi tra aeroporti.

Quest’anno sono stati assegnati 95 premi in 181 aeroporti, di cui dieci inseriti nel prestigioso Director General’s Roll of Excellence per un decennio di servizio eccezionale”, prosegue ACI World.

L’ACI World Director General, Justin Erbacci, ha dichiarato: “L’ACI World Airport Experience Summit è il luogo in cui idee audaci iniziano a muovere il mondo. È qui che trasformiamo i terminal in storie, la tecnologia in connessioni significative e la sostenibilità in azioni quotidiane. Il futuro dell’esperienza aeroportuale inizia qui, con immaginazione e impegno. Siamo profondamente grati al Guangzhou Baiyun International Airport per aver ospitato con tanta generosità il Summit di quest’anno. Gli ASQ Award winners hanno stabilito lo standard, mostrando al mondo cosa significa mettere le persone al centro di ogni viaggio in aeroporto”.

Il Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd. Chairman, Wang Xiaoyong, ha dichiarato: “Guangzhou è da tempo all’avanguardia dell’aviazione cinese. In quanto polo di riforme e apertura, il ruolo di Guangzhou come gateway per l’aviazione ha continuato a crescere. Supportato da una solida crescita economica, il traffico passeggeri a Baiyun Airport è aumentato rapidamente. Il nostro aeroporto non solo riflette l’aviazione civile cinese, ma partecipa attivamente e testimonia la trasformazione dell’industria aeronautica globale”.

“Negli ultimi anni, Baiyun è stata pioniera nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, mettendo in pratica il principio ‘Embracing AI, Creating New Experiences’ attraverso l’ottimizzazione end-to-end, dal check-in all’imbarco. Crediamo che, combinando l’innovazione tecnologica con l’assistenza incentrata sulla persona e approfondendo il coordinamento regionale e la cooperazione globale, il nostro settore possa davvero plasmare un futuro più luminoso. Invitiamo calorosamente i partner globali a unirsi a noi per tracciare un nuovo capitolo di sviluppo dell’aviazione di alta qualità”.

(Ufficio Stampa ACI World)